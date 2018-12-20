Комментарий: Мутко оставил российскому футболу только мемы

"На самом деле, многие журналисты любят Мутко", - сказал мне как-то один знакомый из спортивного издания в очередном разговоре о теперь уже бывшем президенте Российского футбольного союза (РФС). А поводов поговорить о Виталии Мутко на протяжении всей его карьеры в футболе было предостаточно. Трудно найти другого чиновника, столь глубоко укоренившегося в российском интернет-фольклоре.

И правда, такой простой и понятный, даже народный этот "Леонтьич". Легко с ним и весело - любит поговорить. Если не пошутит намеренно, так все равно какая-то уморительная глупость вырвется сама... Фром хиз харт. И смешно становится даже спустя многие месяцы и годы. Смех - это же "ноу криминалити", даже наоборот, говорят, жизнь продлевает. В общем, понять народную любовь к Виталию Мутко несложно.

От Хиддинка до Капелло

Но сколь прост этот механизм, столь и обманчив. Эдакий отвлекающий финт мемами: за нарочитой нелепостью бывшего главы РФС уже сложно говорить о серьезном анализе его работы. Но давайте все же попробуем. Сам Мутко заявил по горячим следам, что за годы в РФС у него было две задачи - "нормализация" футбола в России, что бы это ни значило, и проведение чемпионата мира. С обеими он, по собственной оценке, разумеется, справился.

Илья Коваль

И о допинговом скандале, в эпицентре которого Мутко оказался и из-за которого был фактически отстранен от последних приготовлений к ЧМ-2018, он ни слова не сказал. Хотя именно эта история, пусть и не связанная напрямую с футбольной деятельностью Мутко, и заставила его де-факто уйти из РФС еще в декабре прошлого года, а нынешнее формальное прощание лишь закрепило этот факт.

По тем критериям, что на виду, эпоха Виталия Мутко в российском футболе противоречива. С одной стороны, назначение главным тренером сборной России Гуса Хиддинка и бронзовые медали Евро-2008, а с другой, мучения с многомиллионным контрактом Фабио Капелло, за расторжение которого РФС пришлось платить неустойку, по разным данным, от 6 до 15 млн евро.

С одной стороны, проведение исторического ЧМ-2018 в РФ и успешное выступление на нем сборной России, с другой, действующий с 2006 года лимит на легионеров в российском чемпионате, отчего главными звездами этой сборной были урожденный бразилец Марио Фернандес, воспитанник испанского футбола Денис Черышев, а также возрастные игроки - Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и даже 39-летний Сергей Игнашевич. Насколько этот успех был достигнут благодаря Мутко, а насколько - вопреки его действиям, судите сами.

"Дети лимита" в российском футболе

Единственным молодым футболистом, блеснувшим в составе россиян на домашнем мундиале, стал Александр Головин. Но характерно, что неформального звания "дитя лимита" в спортивных кругах удостаиваются вовсе не такие, как он, коих единицы, а скорее многочисленные последователи Павла Мамаева и Александра Кокорина - "золотая молодежь" футбола, донельзя развращенная искусственным ограничением конкуренции и гигантскими зарплатами.

Что касается российского клубного футбола, при Мутко он стал стабильно занимать место в таблице коэффициентов УЕФА сразу после топ-5 европейских чемпионатов (Испании, Англии, Италии, Германии, Франции). В то же время едва ли не ежегодно в России разоряются и расформировываются крепкие региональные футбольные клубы. А те, что остаются на плаву, за редким исключением продолжают полностью зависеть от благосклонности местных губернаторов.

Упущенные возможности при Мутко

Конечно, Виталий Мутко не мог решить всех проблем российского футбола. Но сделал ли он его хоть в чем-то лучше? Появилась ли в России полноценная система воспитания молодых футболистов? Почему даже талантливые юноши, побеждающие зарубежных сверстников в 17-19-летнем возрасте, по-прежнему теряются при переходе во взрослый футбол? Почему в России с ее климатом построен лишь один крытый стадион для игр на высшем уровне?

А ведь это именно то, на что мог и должен был повлиять президент РФС. Поэтому для меня футбольная карьера Мутко - это история упущенных возможностей. Вместо отлаженной системы подготовки молодых футболистов - испорченные деньгами мальчики на Bentley с сумками Louis Vuitton, вместо крытых стадионов для круглогодичной игры в футбол - убыточные "махины" и головная боль для региональных властей.

Виталий Мутко руководил российский футболом в его самые тучные годы - на фоне растущей цены на нефть и бума вливаний госденег в профессиональный спорт, на фоне громадных инвестиций в футбольную инфраструктуру накануне ЧМ-2018. Когда еще футбол в России окажется в таких благоприятных, даже тепличных условиях? Но запомнился экс-глава РФС лишь своими мемами. И какими бы смешными они ни были, от этого становится грустно.

Автор: Илья Коваль, журналист DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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