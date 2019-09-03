Комментарий: Мода на лояльность Кремлю проходит, на протест - растет.

Политическая мода изменчива, как и любая другая. Еще несколько лет назад большим карьерным достижением российского артиста считалось оказаться на одной сцене с Владимиром Путиным, а еще лучше - почитать с ним рэп. Теперь же близость к власти приносит все меньше дивидендов, а издержек - все больше, причем, не только для людей искусства. Те, кто этого не понял или не прочувствовал, могут столкнуться с непредвиденными трудностями.

От Шнурова до Тимати

Раздражение публичными персонами, злоупотребляющими политической заказухой, феномен не совсем новый: еще прошлым летом перед скучными и спокойными "выборами" мэра Москвы неожиданно громким получился скандал с блогерами и артистами, которые в своих соцсетях начали вдруг активно и довольно однотипно высказываться о "похорошевшей Москве". Досталось и Сергею Шнурову с Семеном Слепаковым, которые стали обмениваться песнями о достоинствах двух российских столиц. Впрочем, какой-то слаженной кампании осуждения тогда не получилось.

Александр Плющев

Возможно, у Сергея Собянина или его команды просто такая традиция: нанимать артистов накануне выборов воспевать столицу. Можно сказать, что так в мэрии отмечают день города, просто второй год подряд он совпадает с выборами. Как бы там ни было, аудитории повторение прошлогоднего опыта понравилось гораздо меньше. Клип двух известных рэперов - Гуфа и Тимати, в котором те, не особенно стесняясь, признавались в симпатиях к столичному мэру, за несколько дней получил больше миллиона дизлайков и вошел по этому показателю в мировой Топ-50. Спустя двое суток после появления клипа Гуф записал видео с извинениями, а Тимати удалил скандальный ролик из Youtube.

Лесть власти компрометирует

Такая реакция публики вполне объяснима: на фоне полицейского и правового беспредела этим летом очередная фальшивая здравица Москве с откровенной лестью властям со стороны благополучных рэперов, один из которых к тому же невероятно везуч в бизнесе, выглядел просто издевательски. Излагая месседж упомянутых музыкантов в близкой им манере, получится что-то вроде: "Если не нашел ты к власти тропинку, полезай в автозак и получай дубинкой".

Конспирологи придумали и уж совсем экзотическое объяснение: дескать, такой клип заказали специально, чтобы канализировать все недовольство, спустить весь протестный пар на двух купленных с потрохами рэперов. Логика такая: возмущенные люди вместо того, чтобы обсуждать украденные голоса или недопуск независимых кандидатов, не говоря уж о защите новых политзаключенных, день и ночь ставят дизлайки и пишут злобные комментарии, а в мэрии, или - бери выше - на Старой площади, потирают руки.

Но не так уж важно, какая технология лежит в основе появления этой поделки - предвыборная или поствыборная, или даже обе сразу. Важно, что аудитория не остается безучастной и готова выражать свое отношение всеми доступными ей средствами. Содействие несменяемой власти становится не просто немодным, но и компрометирующим. Сейчас гораздо большее одобрение со стороны публики получает сочувствие жертвам полицейского насилия или правового произвола. Возможно, именно поэтому незамеченные ранее в нелояльности коллеги Тимати и Гуфа, вроде Егора Крида или Сергея Лазарева отметились на этом поле.

Переговоры с властью не имеют смысла

Сотрудничество с властью, в котором даже часть либерально настроенной публики еще недавно не видела ничего плохого, с усилением репрессий воспринимается как соучастие, как пособничество. И это касается не только артистов. Провал проекта "хорошие люди, которых мэрия двигает в депутаты" на московских выборах - именно из этой области. Не знаю, почувствовала ли это снявшаяся с выборов Анна Федермессер, но очевидно, что ее аналог в другом округе - Валерия Касамара - этой перемены в общественных настроениях не заметила.

"Позиция, которую занимала я - именно переговорщика, не революционера, а человека, который хочет найти общий язык и найти диалог между теми, кто против и, условно говоря, властью - мы увидели, что это непросто", - говорит она уже после поражения, не понимая, что никакой "переговорщик с властью" ее избирателю просто не нужен. Просто потому, что он не хочет переговоров с теми, кто по беспределу бьет и сажает людей, включая других, не столь способных на переговоры кандидатов.

А это уже тенденция: выросло целое поколение, которое не понимает, зачем вообще нужны какие-то переговорщики. Выручать брошенных в тюрьмы заложников? Практика показывает, что это бесконечное занятие: если даже кого-то отпустят, тут же схватят новых. Выигрышна эта ситуация только для власти и посредника, а общество постоянно оказывается в проигрыше, потому что оно постоянно занято только одним - освобождением "своих парней" из застенков. Так зачем такое положение вещей поддерживать и в нем соучаствовать?

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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