Комментарий: Михаил Абызов - бывший министр несбывшейся открытости

СК РФ выдвинул ряд обвинений в адрес экс-министра "открытого правительства" Абызова. Это - не показательная акция власти, а борьба экономических кланов, считает Федор Крашенинников.
Что было известно о Михаиле Абызове до вчерашнего дня? Что успешный предприниматель Абызов в январе 2012 года стал советником президента РФ Дмитрия Медведева по делам "большого правительства", а в мае того же года, при президенте Владимире Путине, занял пост министра по делам уже "открытого правительства" в кабинете министров все того же Дмитрия Медведева. На своем посту Абызов находился шесть лет, в 2018 году его не позвали в новый состав правительства, так что он вернулся в частный бизнес и почти не жил в России.
И вот 26 марта выяснились захватывающие подробности: по версии Следственного комитета РФ, с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, параллельно работе над "открытым правительством", якобы занимался еще созданием и руководством преступной группировки - буквально под самым носом у Путина и Медведева!
Нельзя не упомянуть, что об участии Михаила Абызова в сомнительных махинациях на энергетическом рынке и сохранении им контроля над бизнесом во время нахождения на государственной службе Алексей Навальный публично заявил еще в марте 2017 года, но тогда у власти не было претензий к министру по делам "открытого правительства".
Ведомство Абызова - защита от общественных инициатив
Забытое ныне "открытое правительство" рождалось на фоне массовых протестов, спровоцированных пресловутой "рокировкой". Зимой и ранней весной 2012 года Кремль срочно придумывал, как выдать Владимира Путина за "Путина 2:0", и тем самым смягчить негативный эффект от его возвращения на пост президента.
Среди множества обещанных тогда поблажек и подачек гражданскому обществу было создание "открытого правительства" и анонс связанных с ним проектов - прежде всего "Российской общественной инициативы" (РОИ) - сайта, где граждане могли бы писать власти петиции, которые она рассматривала бы после поддержки их хотя бы ста тысячами россиян.
Скептическим наблюдателям уже тогда не верилось, что у Путина и Абызова получится что-то работающее, открытое и демократическое. Они оказались правы: на момент ареста экс-министра "открытое правительство" перестало существовать даже формально, а демократические инициативы Путина времен избирательной кампании 2012 года не только не реализованы на практике, но и надежно забыты.
Заглушка для институтов учета общественного мнения
Фактически Михаил Абызов все годы на министерском посту работал заглушкой для вынужденно обещанных Путиным институтов учета общественного мнения. Вопреки изначальным тезисам, никакие петиции, сколько бы граждан их ни подписало, не поступали напрямую ни в Государственную думу, ни куда-либо еще. Они поступали в ведомство Абызова, а уже там их с особым цинизмом хоронили - во всех случаях, когда они не устраивали власть.
Итог известен: самые громкие общественные инициативы сайта РОИ не стали законами, а сам этот сайт давно перестал вызывать какой-либо интерес у публики, и для многих будет сюрпризом, что он все еще работает.
Зайдя на него сегодня, можно обнаружить лишь странные инициативы с небольшим количеством сторонников и уведомление о том, что петиция о запрете повышения пенсионного возраста набрала 100 000 голосов и отправлена на рассмотрение. Кто, когда и где ее будет рассматривать - совершенно непонятно, да и какая теперь разница? Во многом именно Абызов сделал все для того, чтобы подписывание петиций на сайте РОИ по уровню эффективности приблизилось к "жалобам в Спортлото".
Петиции Абызову не помогут
Внезапное задержание Абызова и выдвигаемые против него обвинения оставляют двоякое чувство. С одной стороны, можно заподозрить во всем этом демонстративную расправу над одним из людей, близких к Медведеву и олицетворявших какое-то время модернизацию и либерализацию. Но в общем-то все итак всё давно поняли и про влияние Медведева, и про конец модернизации, и про тщетность ожиданий либерализации. И здесь едва ли нужны еще какие-то показательные акции. Так что если это и знаки кого-то кому-то, то точно не власти обществу, а перемигивание между пресловутыми "кремлевскими башнями" и банальная борьба экономических кланов.
Нет никаких оснований думать, что кристально честного Абызова оклеветали сначала ФБК Навального, а потом и СК Бастрыкина. Скорее можно предположить, что он действительно провел 2011-2014 год так, как считают в ФБК и СК, а его нынешние злоключения связаны лишь с тем, что он остался без надежной "крыши", а "силовики" получили возможность продемонстрировать президенту и обществу успехи в борьбе с коррупцией и ростом коммунальных тарифов.
Впрочем, что на самом деле происходит за кулисами власти - дело темное. Степень ее закрытости для общества за время работы Абызова на своем посту достигла невиданных ранее масштабов, особенно после 2014 года - и его дело может служить иллюстрацией этому процессу.
В декабре 2017 года, когда Михаил Абызов еще был министром, а Алексея Улюкаева уже приговорили к заключению, он оказался первым из правительства, кто прокомментировал случившееся: "Я верю в его порядочность и надеюсь, что ему хватит сил и мужества пройти через это испытание".
Спустя два года Михаилу Абызову самому придется являть мужество и проходить через испытания. Сейчас бы ему пригодились и открытость власти, и петиции в его поддержку - но ему ли не знать, как у них там всё устроено на самом деле?
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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