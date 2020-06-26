Комментарий: Миф о свободном Гонконге растаял в воздухе

Принятый китайскими властями закон о национальной безопасности Гонконга все последние недели очень сильно беспокоил его жителей. В личных разговорах и в публичных выступлениях его расценивали как мощный удар по нашему гражданскому обществу, при этом окружающие закон напускная таинственность и неясность лишь усиливали наши страхи.

Ведь никому в Гонконге, вероятно, даже главе нашего правительства Кэрри Лам, до сих пор не знакомо полное содержание этого документа, который должен быть опубликован в ближайшие дни. Парламент Гонконга вообще не имеет никакого отношения к нему. Тем самым власти в Пекине еще раз демонстрируют, у кого в Гонконге на самом деле решающий голос.

До настоящего момента остались без ответа самые важные вопросы. Что именно является преступлениями, на борьбу с которыми нацелен этот закон? Будут ли задним числом наказывать за эти преступления? Где будут проходить судебные процессы - в Гонконге или в материковой части Китае? Каким будет самое серьезное наказание?

Марионетка Пекина

Все гонконгцы теперь должны спросить себя, будут ли они и дальше наслаждаться свободой выражения мнений. Для политических активистов, таких как я, появляются совершенно конкретные вопросы: когда в наши двери постучится новая тайная полиция, размещенная в Гонконге по воле Пекина, и возьмет нас под стражу?

Натан Лоу

Раньше мы, жители Гонконга, могли исходить из того, что наши власти являются своего рода щитом и посредниками между Гонконгом и пекинским руководством согласно принципу "Одна страна, две системы". И что глава администрации Гонконга Кэрри Лам, хоть и не была избрана прямым голосованием, будет отстаивать, как честный адвокат, наши интересы в Пекине, если там захотят принять решения, которые будут противоречить нашему образу жизни и представлениям. Но этого мифа больше не существует, он растаял в воздухе.

Лам за последние 12 месяцев, в течение которых проходили акции протеста, не приняла никаких серьезных решений. Она - не более чем марионетка Пекина. Члены ее кабинета министров признают, что ничего не могут сказать по поводу нового закона о национальной безопасности. Они не знают ничего, кроме того, что можно почерпнуть из поверхностных статей в газетах. Но при этом призывают нас доверять Пекину, поскольку закон обещает стабильность.

Мир пытаются обмануть

Представители руководства Гонконга пытаются сделать для нас привлекательным продукт, который им самим не известен. Почему у них возникло ощущение, что закон положительно повлияет на Гонконг? Как они всерьез верят в то, что мы будем слепо голосовать за такой спорный закон? Насколько уже разрушена модель "Одна страна, две системы", если имеющий большое значение гонконгский законопроект, разрабатываемый с 1997 года, должен приниматься в обход местного законодательного органа?

Пекин своими действиями показывает, о чем на самом деле идет речь: Гонконг должен стать одним из многих китайских городов, но при этом сохранив внешнюю обертку. Чтобы обмануть зарубежные страны и позволить им верить, что Гонконг и далее будет оставаться полуавтономной территорией.

И под этой оберткой Пекин будет и дальше получать выгоду от экономических и политических связей Гонконга со всем миром. Для осуществления этой широкомасштабной стратегии Пекин использует внутри Гонконга политику устрашения. Все больше гонконгцев думают о том, чтобы повернуться к государству спиной, другие дистанцируются от политических высказываний, сделанных в прошлом, и изменяют их до неузнаваемости, чтобы на таких людей не могли донести их коллеги или знакомые.

Если в Гонконге больше не будет свободы слова и мнений, то и его идентичность как свободного города перестанет существовать. Какое будущее ожидает "жемчужину Востока", если все его талантливые специалисты уедут туда, где им будет свободнее дышаться, если фирмы перенесут свои офисы в более либеральные места на планете, если молодежь вступит в продолжительную конфронтацию с авторитарным правительством?

Расчет Си Цзиньпина

Сейчас речь не идет о возможных длительных сроках тюремного заключения для политических активистов - таких, как Джошуа Вонг, Джимми Лай или я. Речь идет об угрожающей опасности разрушения всего того, за что до сих пор стоял Гонконг. Рационально рассуждающие наблюдатели из-за границы, видя такое развитие событий, лишь качают головой.

Но с точки зрения Си Цзиньпина, все выглядит по-другому: волнения в Гонконге и давление на Китай могут быть им использованы для укрепления своих позиций как сильного лидера партии. Потребности жителей Гонконга ему безразличны. Но кто знает, возможно, не только Гонконг в итоге будет разрушен вследствие этой агрессивной стратегии.

Автор: Натан Лоу - демократический активист из Гонконга. В 2016 году стал самым молодым депутатом гонконгского парламента. Позже потерял мандат, потому что суд счел, что во время принесения присяги Лоу позволил себе не соответствующее конституции высказывание.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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