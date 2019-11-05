Комментарий: Мир на пороге второй "арабской весны"?

Отстранение от власти авторитарных правителей и коррумпированных элит, социальная справедливость, достойная человека жизнь в условиях свободы и демократии: ради этого граждане многих арабских стран 8 лет назад вышли на улицы. Почти везде они потерпели неудачу.
В Сирии, Ливии и Йемене народные восстания переросли в кровавую гражданскую войну, принесшую жителям этих стран террор, смерть и хаос. В маленьком Бахрейне власти подавили волнения, призвав на помощь войска "большого брата" - Саудовской Аравии. В Египте прежний режим также беспощадно нанес ответный удар: военные захватили власть с помощью путча, так называемые "силы безопасности" устроили резню среди сторонников движения "Братьев мусульман". Тот, кто сегодня в Египте открыто высказывает свое мнение, живет еще опасней, чем в 2011 году, перед свержением Хосни Мубарака. Тысячи египтян находятся за решеткой за свои высказывания. Только лишь в одном Тунисе, в котором в 2011 году начались первые протесты, произошла глубокая реформа системы власти. Однако и там по-прежнему не решены многочисленные социальные проблемы, политическая ситуация в стране остается очень хрупкой.
Злоба и отчаяние
Райнер Золлих
На этом фоне удивляет мужество, с которым в нынешнем году множество людей в арабских странах, как на первый взгляд может показаться, внезапно стали выступать против правящих режимов и царящих порядков. У людей, протестующих в Судане, Алжире, Ливане и Ираке, нет никакой стратегии, на улицы их вывели ярость и отчаяние. Запредельная безработица среди молодежи и отсутствие перспектив почти во всех арабских странах является серьезной проблемой, и власти нигде не смогли предложить ее решение. Кроме того, в госструктурах глубоко укоренились коррупция и кумовство, которые в повседневной жизни приводят к дискриминации множества граждан. Поэтому неудивительно, что они восстают против этого.
Во многих арабских обществах накапливается недовольство, которое время от времени выливается в массовые протесты, служащие в том числе и вентилем для выпуска злобы и напряжения. Однако протестующие смогли добиться и отдельных впечатляющих успехов: в Алжире и Судане многолетним правителям Абдельазизу Бутефлике и Омару аль-Баширу пришлось уйти со своих постов. В Ливане премьер-министр Саад Харири был вынужден объявить о скорой отставке, в Ираке положение премьера Аделя Абделя Махди становится все более шатким. При этом в настоящее время невозможно предсказать, чем закончится новая волна арабских протестов, и охватит ли она другие страны региона.
Поток мигрантов в Европу
Кроме шансов нынешние процессы таят в себе значительные риски. В Ираке и Ливане конфликт между властями и протестующими определенные силы могут использовать для того, чтобы натравить друг на друга различные этнические или религиозные группы, которые сейчас выступают вместе против власть имущих. Для обеих стран это стало бы наихудшим сценарием, благоприятным для экстремистов и террористов. Жестокое подавление протестов в Ираке с десятками жертв уже сейчас вызывает беспокойство. В Алжире и Судане в ответ на длительные протесты запущены многообещающие переходные процессы. Однако диалог между правителями и протестным движением в обеих странах протекает сложно и его итог невозможно предугадать. В лучшем случае будет достигнут компромисс, в худшем - обострятся противоречия, что приведет к еще большему озлоблению и отчаянию.
Для Европы все это означает, что в соседних с ней Ближнем Востоке и Северной Африке в обозримом будущем не наступят спокойные времена, и поток мигрантов в Европу не ослабнет. Евросоюз в его нынешнем состоянии не может делать ничего большего, кроме как в меру своих сил поддерживать и критически сопровождать диалог сторон в Алжире и Судане. А вот чего Евросоюзу делать не следует, так это и далее делать ставку на "партнеров", которые обещают "стабильность", а на самом деле жесткими репрессиями все больше увеличивают социальную и политическую напряженность в своих странах, как это уже много лет происходит в Египте.
Автор: Райнер Золлих, обозреватель DW
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Автор: Илья Коваль