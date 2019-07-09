Комментарий: Мира в Афганистане в спешке не достичь

Два дня в Дохе за закрытыми дверями представители талибов и властей Афганистана вели переговоры. Это смелый шаг, но вовсе не гарантия мира для страны, считает Сандра Петерсман.
Пока в Дохе за столом переговоров стороны обменивались мнениями, в Афганистане умирали люди. От войны и террора. Каждый день. Вcтреча в Дохе не была межафганской мирной конференцией, она сыграла роль своеобразного ледокола, который прокладывал путь к дальнейшим переговорам о мире в стране. Это был саммит возможного и невозможного, на который не приехали лидеры сторон. И на котором, как сообщают его участники, звучали то высказывания в резких тонах, то выражения, встречаемые с полным пониманием.
Кто из афганцев приехал в Доху
По инициативе Германии и Катара впервые за столом переговоров официально, но как частные лица, встретились талибы и представители афганского правительства. Таково было условие саммита. Радикальное исламское движение "Талибан" все еще официально отказывается вести переговоры с властями Афганистана. Самое важное на этом фоне - то, что стороны на протяжении двух дней разговаривали друг с другом. В бальном зале роскошного отеля.
В составе делегации из Кабула - молодой человек с высшим образованием Матин Бек, который сегодня занимается вопросом создания местных администраций. Его отец был полевым командиром и погиб в результате теракта, организованного талибами в столице страны.
Другой участник делегации из Кабула - Лотфула Наяфизада. Молодой руководитель телевизионного канала Tolo News в январе 2016 года потерял семерых сотрудников, которые стали жертвами взрыва, устроенного террористом-смертником.
Американцы и талибы ведут переговоры
Также в составе правительственной делегации - Шахарзад Акбар. В феврале 2017 года она вместе с другими активистками гражданского общества вылила красную краску в реку Кабул, протекающую через город. Вода кроваво-красного цвета должна была напомнить о жертвах войны и террора в стране. Сегодня Шахарзад Акбар является заместителем советника по национальной безопасности Афганистана. В Доху она приехала со своим двухмесячным сыном. За малышом во время конференции присматривал его отец. Да, Афганистан может выглядеть и так.
Решение о проведении межафганского диалога в Дохе было принято в ходе продолжающихся переговоров США с "Талибаном". Администрация Трампа торопится. И вполне возможно, что Залмай Хализад - американский спецпредставитель по примирению в Афганистане - и представители "Талибана" своевременно заключат рамочное соглашение. Талибы требуют конкретного плана по выводу американского военного контингента. В Вашингтоне хотят гарантий безопасности и прекращения террора в стране.
Хотят ли афганцы демократии
Соглашение США с радикальными исламистами - талибами - это не договор о мире в Афганистане. Это документ, напоминающий форму для пазлов. Но в ней пусто. И никто не должен питать иллюзий относительного того, что в Афганистане удастся добиться мира только потому, что Дональд Трамп борется за свое переизбрание на пост президента.
Для американцев и их союзников, таких как Германия, речь идет лишь о 18-й годовщине трагедии, произошедшей 11 сентября 2001 года. Для афганцев - о 40 годах непрекращающейся войны. Именно сами афганцы должны решить, какую политическую роль будут играть в будущем талибы. Они должны определиться, имеет ли смысл проводить в конце сентября президентские выборы или стоит их отложить. И именно они должны принять решение о том, хотят ли они сохранить демократию, базирующуюся на конституции, или снова жить в эмирате по законам ислама.
И здесь возникает вопрос, какую роль в нем будут играть афганские женщины? И что имеют в виду талибы, когда говорят, что женщины по законам шариата имеют право учиться и работать? На конференцию в Доху, по данным спецпредставителя правительства ФРГ в Афганистане и Пакистане Маркуса Потцеля (Markus Potzel), из Кабула приезжали 11 женщин. В делегации талибов не было ни одной женщины.
Талибы и афганские власти не доверяют друг другу
Часть афганской реальности - ослабленное ссорами и борьбой за власть правительство страны. В провинциях местные полевые командиры препятствуют демократическим реформам, несмотря на то, что живут на деньги Запада, который рассматривает их как партнеров.
Что касается талибов, то большой вопрос в том, имеют ли их политические представители такие же интересы, как и бойцы "Талибана", участвующие в войне. Между тем командиры талибов контролируют половину Афганистана. Зачем им идти на политические уступки, если время на их стороне?
Тот, кто хочет установить мир в Афганистане, должен иметь дипломатическое терпение. Путь к миру долог, и прольется еще много крови. Афганистан был и остается страной, где идет война, в которой ее участники отстаивают чужие интересы. Без трудных соседей, Пакистана и Ирана, и крупных мировых игроков - Китая, России и Индии - невозможно урегулировать ситуацию.
Поэтому так необходимы переговоры, наподобие тех, что прошли в Дохе, в ходе которых афганцы за закрытыми дверями могут в безопасности говорить друг с другом. О возможном и невозможном. Об их стране без войны.
Автор: Сандра Петерсман, обозреватель DW
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