Комментарий: Миграционная политика земли и крови

Владимир Путин подписал указ"О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы". Источники газеты "Коммерсант" бодро, но анонимно уверяют, что по программе ожидается приезд "миллионов людей". Остается понять, откуда Кремль хочет взять такую прорву народу и зачем вообще появилась новая концепция, когда не была реализована еще даже старая?

Новая миграционная политика?

Иван Преображенский

Решение Кремля анонсируется как революционное. Мол, грядут большие перемены и теперь-то соотечественники толпами устремятся в Россию. Момент опять же подходящий - все крупные страны сейчас задумались об изменении своей миграционной политики.

Дональд Трамп вот хочет лишить американского гражданства детей, рождающихся на территории США. Германия напротив, планирует открыть свой рынок труда для всех квалифицированных иностранцев, грозя превратиться в эдакую "европейскую Канаду".

Россия, впрочем, как обычно, идет своим путем, стараясь доказать самой себе, что она особая цивилизация. Неудивительно, что официальной целью новой Концепции называют работу "в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода".

Соответственно, принимать планируют якобы, в первую очередь, тех мигрантов, кто этому коду соответствует, или готов под него адаптироваться. При этом авторы не раскрывают, что они подразумевают под российским "цивилизационным кодом". К чему такая патриотическая таинственность на нескольких листах?

Миграционное надувательство

Попытки вернуть россиян и бывших граждан СССР, перебравшихся за рубеж или оказавшихся там после распада Советского Союза, делались в России чуть ли не с первых лет прихода к власти Владимира Путина. Оно и понятно: зря, что ли, русские националисты, а потом и власти практически дословно повторяли нацистский тезис о крупнейшем разделенном народе Европы.

Проблема в том, что в Россию эти русские практически не ехали. Законодательство об облегченном переселении соотечественников работало плохо. С одной стороны, на территории РФ по-прежнему оставались именно русские беженцы из Центральной Азии или с Кавказа, которые с начала 1990-х так и не смогли полностью узаконить свое положение. С другой, как соотечественники оформлялись те же таджики, киргизы и узбеки, в чьих странах уровень жизни был заметно ниже, чем в России. Более благополучные, вроде русских Эстонии или Латвии, жаловались, но не ехали на "историческую родину". Привлекательного проекта для них Кремль так и не создал.

А раз так, то вся новая Концепция вызывает ощущение гигантской мистификации. На словах зовут русских, но заранее уже знают, что приедут вместо них мигранты из Центральной Азии - больше просто некому. Они и получат российское гражданство по упрощенной схеме. Вот и весь "цивилизационный код".

Брать вместе с землей

Есть, правда, и другой аспект этого вопроса - украинский. Нам говорят - стратегия изменилась. И мы видим, что в Кремле нас не обманывают. По сравнению с 2012 годом стратегия России в области миграции и правда поменялась. Миграционные процессы стали регулировать силой оружия. Причем так было не только в Сирии, откуда народ массово повалил в ЕС.

С 2014 года наибольший разовый прирост населения в России был за счет присоединения людей прямо с землей - как крепостных. Речь, разумеется, о Крыме. Сравнение с крепостными вполне точно - достаточно посмотреть, скажем, на режиссера Олега Сенцова, который сидит за решеткой как российский гражданин, хотя сам он считает себя украинцем и никакого другого паспорта не получал.

Другой пример - Донбасс. Вооруженный конфликт привел к миграции миллионов жителей этого региона. Большая часть распределилась по другим украинским областям, кто-то уехал в ЕС, но значительная доля людей выехала в Россию. Их представители обращались ранее к Владимиру Путину с просьбой облегчить им получение российского гражданства. И Кремль не стал им отказывать.

Два источника миграционного роста

Чем дольше и интенсивнее будетконфликт на территории Украины, тем выше будут российские демографические барыши. Сотни тысяч новых граждан и тех самых квалифицированных рабочих рук, о которых говорится в Концепции.

То же касается и Центральной Азии. Чем дольше уровень жизни в большинстве государств там будет заметно ниже, чем в России - тем дольше можно будет рассчитывать на прирост количества рабочих рук.

Так что Россия, в отличие от Германии, явно не идет по канадскому пути. У нее свой особый путь: где хватит сил - брать людей вместе с землей, а если не получается, повышать свою привлекательность, создавая невыносимые условия жизни в соседних государствах, богатых человеческими ресурсами.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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