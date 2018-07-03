Комментарий: Меркель спасается в крепости Европа

После скандального правительственного кризиса Меркель удалось спасти коалицию ценой ужесточения миграционной политики. Открытые объятия для мигрантов - уже история, считает Инес Поль.
Последние две недели были чем-то намного большим, чем просто судьбоносным временем для канцлера Германии. Это были дни, наполненные ожесточенной борьбой за основополагающие направления европейской миграционной политики. И победили те силы, которые выступали за ее ужесточение, за сокращение потока беженцев и закрытые границы.
Те политики, которые хотят сделать так, чтобы в будущем мигрантам вообще не могло прийти в голову отправиться в опасный путь в Европу через Средиземное море. Теперь с этой целью будет усилен пограничный контроль и созданы лагеря для беженцев в Северной Африке. В них мигранты будут ждать до тех пор, пока не будет установлено, желает ли Европа их принять: потому что у них есть право на получение убежища, или потому что ей необходима рабочая сила.
И внутри ЕС отныне политики будут поступать более жестко: мигрантов - теоретически - будут отправлять в специальные транзитные центры и лагеря с ускоренной процедурой обработки документов, и нежелательных лиц соответственно очень быстро будут разворачивать обратно.
Балаган внутри Германии
Грандиозные планы, которые Ангела Меркель (Angela Merkel) разработала вместе с ее европейскими коллегами на прошлой неделе, отменяют проводимую ею ранее политику открытых границ. Планы, с которыми в конечном итоге согласился глава МВД Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), и тем самым был положен конец печальному балагану, разыгрываемому в Германии в последние дни. Правительство ФРГ удалось спасти от распада.
Это хорошая новость. Не только для Германии, но и для всей Европы. Потому что только провокаторы-популисты заинтересованы в том, чтобы в период всеобщей неуверенности страна с самой крупной в Европе экономикой столкнулась с правительственным кризисом, который неизвестно чем закончится.
Еще и поэтому Меркель удалось так быстро организовать саммит ЕС, на котором его участники договорились об основных положениях европейской миграционной политики. Европа знает, с чем в эти дни столкнулась немецкий канцлер.
Никакого реального решения проблемы беженцев
Таким образом, острый кризис урегулирован. Но настоящий ответ на существующие вызовы, связанные с миграционной политикой, не найден. В каких странах Северной Африки должны быть сооружены транзитные лагеря для беженцев? Все предыдущие отклики (стран, где могли бы быть созданы такие лагеря. - Ред.) нас сей счет по большей части были отрицательными.
И с какими странами вообще можно вести об этом переговоры и заключать подобные сделки, будучи уверенным в том, что там будут соблюдены элементарные права человека? А кто будет обеспечивать мигрантов, которые столкнулись с препятствиями на пути в Европу? Последние кадры из Алжира демонстрируют, что может случиться. Тысячи людей, среди которых беременные женщины и дети, отправили в пустыню, где температура в тени достигает 50 градусов, чтобы они мучительно умирали там от жажды и голода.
Уже сейчас такая страна, как Ливан, принимает у себя больше беженцев, чем все страны Европы вместе взятые. И нужно смотреть правде в глаза - это тоже часть европейской миграционной политики, направленной на сокращение миграционного потока.
Миграционная политика: больше вопросов, чем ответов
В данный момент в том, что касается миграционной политики, внутри самой Европы существует больше вопросов, чем ответов. И здесь тоже не ясно, в какой стране будут созданы лагеря для беженцев. Правительства каких государств в конечном итоге будут готовы помочь Италии и Греции - странам с самыми протяженными внешними европейскими границами и вынужденными принимать самое большое число беженцев?
Партиям из консервативного блока ХДС и ХСС удалось так быстро договориться лишь потому, что все было поставлена на карту. Но единственное, что из этих договоренностей в скором времени удастся воплотить в жизнь, это усиление охраны границ Евросоюза. Для Европейской пограничной службы Frontex наступают хорошие времена, как и для фирм, которые будут строить заборы.
В течение трех лет Меркель боролась за гуманную миграционную политику. Она совершала ошибки. Коммуникация часто была плохой, имели место и откровенные провалы. Но теперь настроения в стране, новый партийный ландшафт, отношения внутри Евросоюза и не в последнюю очередь позиция ХСС - партнера по правящей коалиции - заставили Меркель ужесточить ее курс.
Но ее глубокое убеждение в том, что необходимо помогать нуждающимся людям, не изменилось. Меркель предстоит выдержать еще большее - чтобы в ЕС строили не только пограничные заградительные сооружения, но и напряженно работали над серьезным миграционным законодательством. Оно должно помочь наладить партнерские отношения со странами Африки и еще сильнее, чем прежде, поддерживать те силы, которые там борются за то, чтобы люди не покидали свою родину.
Заборы и пограничные посты в данный момент могут защитить правительства стран Еврсоюза. Но долговременным решением миграционной проблемы они не являются.
Автор: Инес Поль, главный редактор DW
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