 Комментарий: Меркель наконец повела себя как лидер | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 29.10.2018

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Мнения

Комментарий: Меркель наконец повела себя как лидер

После выборов в Гессене Ангела Меркель показала себя с лучшей стороны, решив не бороться вновь за пост главы ХДС. Верный шаг для подготовки ухода канцлера из политики, считает Инес Поль.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Полгода у власти в Германии находится правящая коалиция, в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. И уже полгода трехпартийное правительство, которое занято только собственными проблемами, не управляет страной, а парализует ее. Повестку дня определяют внутренние дрязги, а не требующие срочного решения вопросы вроде усиления позиций правых националистов, которые празднуют успех не только в Германии и в соседних с европейских странах, но и по всему миру. Проблема миграции остается нерешенной, равно как нет взвешенного подхода и к вопросу опасностей и возможностей искусственного интеллекта. Не говоря уже об изменении климата. 

Последний шанс для канцлера ФРГ

Население Германии надоели этот эгоцентризм и самокопание. Прошедшие в воскресенье, 28 октября, региональные выборы в экономически сильной федеральной земле Гессен это доказали: страна хочет перемен. Большинство избирателей больше не доверяют Ангеле Меркель (Angela Merkel) - после 13 лет, проведенных ею у власти, - руководить процессом модернизации.

Инес Поль

Инес Поль

Меркель и самой это известно. В последние дни она с удивительной прямотой говорила о том, как сложно передавать бразды правления после стольких лет во главе правительства. И сегодня она воспользовалась последним шансом сыграть в этом процессе активную роль.

По традиции канцлер из рядов ХДС является и председателем самой партии. Этого требуют не партийные уставы, а арифметика власти. Это существенно упрощает управление. Меркель всегда четко давала понять, что не хочет отказываться от этого инструмента. Заявление, что она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС на его съезде в декабре, свидетельствует о серьезности ситуации.

Контекст

После выборов в Гессене правые националисты из АдГ оказались во всех земельных парламентах. Но правительство ФРГ, судя по всему, будет занято самим собой, считает главный редактор DW Инес Поль. (29.10.2018)

Правящие в Германии партии продолжают нести потери на региональных выборах. Как долго еще удержится на своем посту канцлер Ангела Меркель? (28.10.2018)

Это показатель того, что Меркель теряет поддержку даже в рядах собственной партии. И того, что даже на излете политической карьеры она не теряет своего инстинкта выживания. Она сама отказывается выдвигать свою кандидатуру, не дожидаясь того, что ее не переизберут. Она вновь выступает как прагматичный игрок и показывает себя в лучшем свете, даже в самые трудные времена.

Подготовка желаемого преемника Меркель

Благодаря этому Меркель получает небольшую передышку. Она может продолжать готовить себе преемницу, которую сама же и выбрала, - генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). И прежде всего может еще на какое-то время остаться канцлером.

В конце концов, тем самым она поможет не только самой себе, но и своей партии. Теперь мяч вновь на стороне СДПГ, партнера ХДС и ХСС по правящей коалиции. Решение Меркель делает выход СДПГ из коалиции еще более вероятным. При этом ответственность за развал правительства ложится на плечи социал-демократов. 

Меркель же остается верной себе. До конца своего канцлерства, который теперь стал заметно ближе.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова


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