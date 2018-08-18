 Комментарий: Меркель и Путин - надежные противники в нестабильные времена | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 19.08.2018

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Германия

Комментарий: Меркель и Путин - надежные противники в нестабильные времена

Меркель и Путин встретились во второй раз за три месяца. Непредсказуемая политика Дональда Трампа подталкивает их к поиску диалога, считает обозреватель DW Михаэла Кюфнер.

Ангела Меркель и Владимир Путин перед встречей в Мезеберге, 18 августа 2018 года

Ангела Меркель и Владимир Путин перед встречей в Мезеберге, 18 августа 2018 года

Формат встречи говорит сам за себя: заявления для прессы - только до переговоров. Вопросы журналистов не разрешены. В течение десяти минут публичного выступления оба сознательно говорят, словно не слыша друг друга, как давняя пара политиков. Но стоит ли удивляться этому после более десяти лет их тесного политического сосуществования.

Михаэла Кюфнер

Михаэла Кюфнер

Говоря о большой "ответственности", которую Берлин и Москва несут в урегулировании конфликтов в Сирии и Украине, Меркель имеет в виду прежде всего стабильность для возвращения беженцев в Сирию. Это снизило бы давление во внутриполитических дискуссиях вокруг темы миграции. Зато стремление Меркель обеспечить стабильность для Украины, добившись от России гарантий газового транзита, тут же встречает отпор Путина.

Ведь президент РФ по-прежнему называет "Северный поток-2" "чисто экономическим проектом". Хорошо, Меркель тоже понадобились годы для публичного признания того, что у газопровода, который строят лишь для того, чтобы обойти Украину как транзитную страну, имеется политическая составляющая. Можно же найти "другие" области экономического сотрудничества. Как бы не так! ЕС в любом случае - против, а у США в верхнем ящике стола уже припасены санкции против "Северного потока-2"

Надежность имеет свою цену

Вот тут-то мы и подходим к третьей персоне, незримо присутствующей в этих связях. С тех пор как Дональд Трамп повел свою враждебную кампанию против всего мира, отношения Берлина с Москвой стали выглядеть не столь уж и плохими. А они были действительно плохими. С момента аннексии Крыма Москвой именно Меркель постоянно инициировала общеевропейские санкции против России. Но с появлением Трампа обе стороны неожиданно осознали, что эти плохие времена были старыми добрыми временами надежных позиций. Иметь четкий фронт стало уже само по себе ценным.

Контекст

Новые санкции США могут затронуть инженерные и финансовые фирмы, работающие с "Северным потоком-2". The Wall Street Journal сообщает, что пакет санкций может быть введен в течение нескольких недель. (19.08.2018)

В ходе визита в Испанию канцлер Германии четко обозначила свою следующую задачу: ЕС должен полностью пересмотреть свою политику по беженцам. Российские темы - также в списке приоритетов. (15.08.2018)

США вводят импортные пошлины, ЕС и Китай отвечают контрсанкциями. Трамп грозит новыми запретами, Брюссель и Пекин обещают ответные меры. Это уже торговая война или еще торговый конфликт? (05.07.2018)

Несмотря на российское вмешательство в выборы в США и на возможную причастность Москвы к химической атаке в Великобритании, обе стороны нужны друг другу. Вместе можно предотвратить худшее, как, например, полный крах ядерной сделки с Ираном.

Детали скрыты между строк

В Берлине уже давно сформировалось понимание, что ситуацию в Сирии удастся стабилизировать лишь с помощью Москвы. Возможно, даже при участии Асада. На то, что для Германии это обойдется недешево, Путин намекнул сразу же, когда заговорил о том, как важно участвовать в гуманитарной помощи, чтобы создать предпосылки для возвращения беженцев и в качестве конкретного примера привел водо- и теплоснабжение, то есть восстановление инфраструктуры.

Путин и Меркель знают друг друга достаточно хорошо, чтобы публично лишь намекнуть на те или иные обстоятельства. Но за закрытыми дверями у многих многолетних партнеров после этого разгорается перепалка.

Автор: Михаэла Кюфнер, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская


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