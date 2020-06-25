Комментарий: "Мастер" по борьбе с COVID-19 Зеленский оказался дилетантом

Открытое игнорирование требований Минздрава самими же представителями властей Украины и самовольный выход из карантина миллионов людей вызвали новую вспышку СOVID-19 в стране, пишет Сергей Руденко.
В Украине зафиксирован новый антирекорд - за последние сутки коронавирус диагностировали у 1109 человек. Страна медленно, но уверено входит в тройку лидеров в Европе, у которых сохраняется высокий уровень роста числа инфицированных COVID-19. Все усилия, которые до сих пор прилагала команда президента Владимира Зеленского, оказались тщетны. Публичное игнорирование требований Минздрава со стороны самих же представителей властей и самовольный выход из карантина миллионов людей вызвали в Украине новую вспышку заболеваемости, последствия которой стране еще предстоит ощутить.
Любители и мастера спорта по борьбе с COVID-19
20 мая президент Зеленский то ли в шутку, то ли всерьез назвал себя и премьер-министра Дениса Шмыгаля "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". Мол, только благодаря их умелым действиям Украина избежала катастрофических последствий пандемии COVID-19. Но от гордости, которая еще месяц назад распирала президента, сегодня не осталось и следа. Выход страны из карантина, начавшийся в конце мая, сопровождается ростом заболеваемости, тотальным недоверием украинцев к властям и полной растерянностью тех, кто руководит страной.
За три месяца, минувших с введения карантина, власти Украины продемонстрировали свою полную несостоятельность в выполнении введенных ими же санитарных норм. Шутка ли - президент в компании главного санитарного врача публично игнорировал карантин, а бизнесмены от власти, несмотря на запрет, продолжали вести свой ресторанный бизнес. Вся страна, облаченная в защитные маски и вооруженная антисептиками, изумленно наблюдала за пиром во время чумы в президентском окружении. Масла в огонь подлил и Минздрав, рассказав людям, что часть карантинных мер имели исключительно психологический эффект.
Словом, мастерство, которым так хвастался Зеленский, на поверку оказалось обычным любительством. А точнее - дилетантством, для которого принцип "запретить и не пущать" является главенствующим. Но лишь до тех пор, пока люди боятся власти или доверяют ей. Когда страх уходит, а руководство страны теряет авторитет, все прозвучавшее из уст власть предержащих серьезно уже не воспринимается.
Владимир Зеленский любит повторять о 73-процентной поддержке его действий украинцами. Он, похоже, по-прежнему уверен: достаточно будет только одного его слова для того, чтобы люди снова вернулись к жесткому карантину. И в этом, пожалуй, главная ошибка "мастера спорта по борьбе с коронавирусом".
Как затолкать крем обратно в тюбик?
По оценкам Минздрава Украины, нынешняя тенденция с распространением коронавируса в стране может привести к пику пандемии в середине лета. Президент Зеленский настаивает на том, чтобы украинцы вернулись к карантинным ограничениям - ношению масок, дезинфекции, социальной дистанции. А премьер Шмыгаль обещает нарушителям вернуться к практике взимания штрафов (от 17 тыс гривен). Но более чем очевидно: ни просьбы, ни санкции, ни даже рост смертности от COVID-19 уже не в состоянии вернуть украинцев в карантин.
Желания Зеленского и Шмыгаля вполне понятны - система здравоохранения Украины и дальше пребывает в жалком состоянии и с трудом справляется с возложенными на нее задачами. В мае на борьбу с COVID-19 правительство выделило дополнительно 3 млрд гривен. За три месяца ситуация в больницах не улучшилась, все трещит по швам. Врачи, находящиеся на острие борьбы с коронавирусом, все также получают жалкие гроши. Следует учесть и то, что с начала 2020 года в стране - уже третий глава Минздрава. Но ни ему, ни его предшественникам не удалось выстроить систему, используя которую, можно было бы если и не побороть коронавирус, то, по крайней мере, остановить его.
Желание властей вернуться к жесткому карантину большинство украинцев воспринимает как попытку опять загнать их в четыре стены, лишить работы и средств к существованию. Люди устали от безденежья и отсутствие перспектив. Они хотят знать, что их ждет хотя бы в ближайшем будущем. Поверьте, украинцев, переживших два Майдана и живущих в состоянии войны, запугать штрафами невозможно. Язык ультиматумов и силы здесь неприемлем. Он может привести к усилению напряженности в обществе. И это должен понимать президент Зеленский.
В шаге от социального взрыва
За время карантина количество безработных в Украине выросло на 1,3 млн человек. Обещание премьер-министра Шмыгаля создать 500 тыс новых рабочих мест так и не выполнено. Правительственная программа не утверждена Верховной радой. Украинская экономика падает, денежные запасы у людей истощается, а недовольство действиями властей нарастает. Ожидаемое усиление карантина в Украине может лишь ускорить движение к социальному взрыву. Поскольку часть украинцев искренне считают, что в истории с COVID-19 над ними проводят эксперимент на выживание.
На фоне этого в Украине ужесточается политическая борьба. В октябре в стране пройдут выборы в местные советы. Пророссийские силы торпедируют курс президента Зеленского. Тот, в свою очередь, преследует Петра Порошенко и его соратников, ветеранов АТО, волонтеров. Олигархи пытаются играть свою, как всегда особую, роль.
Местные элиты демонстрируют, что Зеленский им не указ. Путин не идет на уступки украинскому президенту по Донбассу. Словом, вот это все вместе с пандемией коронавируса создает достаточно непростую ситуацию в стране. Ситуацию, при которой одно неловкое движение властей может привести к новым потрясениям - социальным и политическим.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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