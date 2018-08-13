Комментарий: Людоедство российской власти и ее планы на наших детей

На примере Анны Павликовой молодым дают понять, что лучше и не задумываться о смене власти, при которой они прожили всю жизнь. Это сигнал и родителям нынешних тинейджеров, считает Александр Плющев.
С того момента, когда судья Юлия Рудакова продлила арест фигурантке дела "Нового величия" Анне Павликовой, многие задавались вопросом: "А что вообще можно сделать в такой ситуации, как на нее можно повлиять?". Слово "несправедливость" не очень подходит в качестве описания происходящего, слишком оно слабое и универсальное - у нас, куда ни взгляни, всюду она, подумаешь, одной несправедливостью больше. Есть в этом что-то такое, что изумляет даже журналистов, занимающихся правозащитной и судебной тематикой, а их-то, казалось бы, ничем не проймешь, видели всякое.
Все чаще звучащее в этом контексте слово "людоедство" подходит, пожалуй, больше всего. Гноить месяцами подростка в СИЗО (один день в котором теперь приравнивается к полутора дням в колонии) со всеми принятыми в России ограничениями, вроде свиданий и сколько-нибудь адекватной медпомощи - это и есть самое настоящее людоедство. И уже кажется, будто бы карательная система испытывает общество: а что ты вообще можешь сделать, кроме как подписывать петиции в интернете и негодовать в фейсбуках? Остались ли у тебя, общество, места, которые еще чувствуют боль?
Охота на молодых
Объявленный на эту среду, 15 августа, Марш матерей выглядит отчаянным, но очень точным ответом. Сознательно не идя ни на какие согласования, не выдвигая политических лозунгов и не ассоциируясь ни с какими силами, инициаторы этой демонстрации заявляют о своем несомненном праве на защиту своих детей.
Анна Павликова и еще одна фигурантка того же дела Мария Дубовик - ровесницы детей моих ровесников. Тех, которых преследуют за репосты и лайки, хватают на протестных акциях, а вот теперь их сажают за участие в наспех вылепленных экстремистских организациях. Родители воспринимают это как целенаправленную атаку государства или, по крайней мере, силовой его части, на своих детей, жертвой которой может стать любой подросток или молодой человек.
Казалось бы, зачем государству преследовать подрастающее поколение, создавая самому себе проблемы, если не прямо сейчас, то в весьма недалеком будущем? Может, это просто повторяющийся эксцесс исполнителя, когда сотрудники правоохранительных органов рисуют дела, зарабатывают "палки" и звезды, а судам ничего не остается делать, как проштамповывать их? Ну вот такая у нас система, которая не имеет обратного хода, что вы хотите.
Эта логика сходна с той, по которой репрессивные законы придумывает и принимает Госдума, а пенсионную реформу разработал и продвигает Медведев вместе со своим правительством. Владимир Путин же, вроде как, и не имеет никакого отношения, а подпись свою под всеми документами ставит вроде как формально. У всех этих людей, от парламентариев до оперативников, гораздо лучше других чувств развито обоняние, и они отлично знают политическую повестку, кто сегодня является внутренним врагом, с кем не только можно, но и нужно активно работать. А "палки" и звезды - это лишь средство стимулирования.
Приговор Варваре Карауловой - показательный пример
Нынешние молодые люди и подростки - первое поколение, чья сознательная жизнь прошла при нынешней власти, поэтому они - первые, кому она должна смертельно надоесть просто по определению. Именно поэтому их жестко и даже жестоко, с нарочито показательными примерами, предупреждают, чтобы они даже не думали в этом направлении. Чтобы запугать их родителей, которые почти полжизни прожили в СССР и понимают, что нынешний политический сыск во многом даст сто очков вперед позднесоветскому, а попадание в поле его зрения не просто может, а обязательно закончится плохо.
Случай "Нового величия" напоминает другое резонансное дело - Варвары Карауловой, девушки, которую осудили за приготовление к участию в террористической деятельности, выразившееся в том, что она ехала к вскружившему ей голову (через интернет!) боевику. Девушку разыскал и вернул на родину отец, она признала вину, но наказание было совсем не условным - 4,5 года колонии за намерения. Этот случай стал показательным и для молодых девушек, и для их родителей: если не хотите, чтобы ваша дочь оказалась в тюрьме, следите, с кем она переписывается. Теперь следите за тем, с кем встречается в Макдональдсах и что обсуждает.
Рецепта от узаконенного людоедства нет?
Чтобы не возникало никаких сомнений в трактовке месседжа, позицию правильного, одобряемого властями поведения, транслирует глава государственного рупора Маргарита Симоньян, которая вроде бы тоже ужасается происходящему с юными фигурантками дела "Нового величия": "Когда мне было 17, я была круглой отличницей, любила Цоя, Кобейна, Серебряный век, загорать и была против режима. Любого вообще режима. В частности, доморощенного. И если бы мне в то время встретился яркий парень и предложил быть против режима организованно, я, конечно, бы согласилась. И гнила бы потом в тюрьме, с последующей предсказуемой биографией. Вместо того, чтобы строить международные телеканалы и защищать, в меру способностей, свою многострадальную Родину."
Это практически признание в том, что государство сознательно использует провокаторов, чтобы сажать, а единственный способ избежать посадки - быть, как минимум, конформистом. Но родители нынешних вступающих во взрослую жизнь детей - лет на 10-20 постарше Маргариты Симоньян, они успели достаточно пожить в такой стране, где в свое время и это не спасало.
В этом смысле популярная в перестройку песня со строчкой "люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей" ничуть не устарела. И Марш матерей - это попытка хотя бы озвучить это ощущение. Если детей от узаконенного людоедства не могут защитить их родители, сделать этого не сможет уже никто.
Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev
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