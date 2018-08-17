Комментарий: Лицемерное милосердие российского следствия

Двух обвиняемых по делу о создании якобы экстремистской организации "Новое величие" отправили под домашний арест. Победа гражданского общества в том, что Анна Павликова и Мария Дубовик находились до этого под арестом в СИЗО. По существу дело пока даже не рассматривается. Суд просто не интересует аргументация тех, кто считает, что данное уголовное дело сфабриковано при помощи провокатора, который присоединился к оппозиционному онлайн-чату и уговорил молодых людей создать полноценное движение с политической программой, причем сам же ее и написал - разумеется, революционно-экстремистскую.

Демонстративное милосердие властей

Что потребовалось для минимальной подвижки в деле "Нового величия"? В начале - массовая общественная кампания в соцсетях. Потом - множество обращений к властям с просьбами или требованиями отпустить задержанных.

Российские суд и следствие эти обращения, естественно, игнорировали. Да и сами обращавшиеся понимали, что у них, по сути дела, один адресат - Владимир Путин и его ближайшее окружение, которое, вопреки заявлениям президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, имеет все возможности вертеть этим так называемым правосудием, как ему заблагорассудится.

Иван Преображенский

Но правозащитники и общественные активисты не прекращали бороться, писать, приходить на судебные заседания и искать ту линию защиты, которую поймут и "правильно оценят" власти. Разговоры про сфабрикованное дело власть не трогали. Тем более - правовые рассуждения о том, что за провокацию на осуществление уголовного преступления судить надо самих провокаторов, особенно если они сотрудники или информаторы спецслужб. В Кремле сейчас, мне кажется, любое правовое заявление рассматривается как оппозиционное, потому что власть видит в этом покушение на свое всемогущество и безответственность.

В итоге - возникла тема ограниченного милосердия. Власти сами показали возможное направление работы. Отпустить Павликову и Дубовик под домашний арест просили оба "официальных" правозащитника: глава президентского совета Михаил Федотов и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Постепенно удалось нащупать ту логику, в рамках которой даже "железным феликсам" российской власти не зазорно продемонстрировать нормальные человеческие эмоции. Так родился "Марш матерей". Название говорит само за себя. Никому не стыдно демонстрировать милосердие под лозунгом: "Они же дети!". Уверен, что в деле спасения человеческих жизней эффективность чаще всего важнее принципиальности.

Логика власти, пошедшей на уступку

Не стоит при этом делать вид, что общество вымолило эту уступку на коленях. Ее добились, и добились с позиции силы, как редко удается говорить с российским политическим режимом. У власти своя логика, и ее достаточно несложно воспроизвести.

Всегда существуют разные внутренние течения и группы влияния. Одни боятся, как бы нижние уровни властной пирамиды не распоясались совсем, начав фальсифицировать дела против их собственных детей. А вдруг караул выйдет из-под контроля и возьмет "в тюремный периметр" самих охраняемых? Другие хотят иметь в запасе "доброе дело", которым можно будет спасти репутацию, если система вдруг развалится. Третьи просто опасаются, что разгон и винтилово под камеры матерей с игрушками - слишком опасная для власти "картинка".

Как результат, на фоне общественного давления сторонники "смягчения" подхода внутри самой власти, похоже, смогли убедить противников любых компромиссов, что именно "разгона" митинга и хотят сейчас "враги России". И тут же последовал ответ. Буквально за час до начала митинга Следственный комитет неожиданно решил, что расследование закончено, повлиять на него фигурантки дела Анна Павликова и Мария Дубовик уже не могут - и обратился в суд с просьбой изменить им меру пресечения. До окончательного вердикта девушки могут подлечиться. Дорогомиловское правосудие смилостивилось - Павликову и Дубовик отправили под домашний арест.

Уступка для Павликовой и Дубовик, но не для Серебренникова

Начало ли это их пути к оправданию? Скорее всего, нет. Это надо признавать честно. Российская судебная система сейчас даже по менее резонансным делам практически перестала выносить оправдательные приговоры. Либо дело разваливается в досудебном порядке, что бывает очень редко, либо человек умирает в СИЗО или выходит по амнистии, практически во всех остальных случаях он получает срок, пусть даже и условный. Именно условный срок - это то лучшее, что можно получить в неправовой системе по сфальсифицированному уголовному делу.

Оправдание просто немыслимо, потому что это то же самое, что признать свою ошибку. А власть в России давно разучилась это делать. Иначе можно подорвать священную стабильность. Нельзя допустить, чтобы появился человек, который победил систему. Поэтому, отпуская двух девушек под домашний арест, власти синхронизировали это с оставлением под тем же арестом режиссера Серебренникова. Важно показать - нет никакой оттепели - и, тем более, победы - гражданского общества. Это решение должно быть понято нами просто акт милосердия, который ни к чему не обязывает в будущем. Хотя в реальности все мы видели, как власть отступила, пусть и всего на полшага.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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