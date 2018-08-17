 Комментарий: Лицемерное милосердие российского следствия | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 17.08.2018

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Иван Преображенский

Комментарий: Лицемерное милосердие российского следствия

Никто не верит в автономность суда и следствия в России. Общественный резонанс и крепкое здоровье - единственное, что может помешать уморить задержанного еще до приговора, уверен Иван Преображенский.

Игрушки, которые участницы Марша матерей положили под двери Верховного суда в Москве

Игрушки, которые участницы "Марша матерей" положили под двери Верховного суда в Москве 15 августа в знак протеста против содержания в СИЗО Анны Павликовой и Марии Дубовик

Двух обвиняемых по делу о создании якобы экстремистской организации "Новое величие" отправили под домашний арест. Победа гражданского общества в том, что Анна Павликова и Мария Дубовик находились до этого под арестом в СИЗО. По существу дело пока даже не рассматривается. Суд просто не интересует аргументация тех, кто считает, что данное уголовное дело сфабриковано при помощи провокатора, который присоединился к оппозиционному онлайн-чату и уговорил молодых людей создать полноценное движение с политической программой, причем сам же ее и написал - разумеется, революционно-экстремистскую.

Демонстративное милосердие властей

Что потребовалось для минимальной подвижки в деле "Нового величия"? В начале - массовая общественная кампания в соцсетях. Потом - множество обращений к властям с просьбами или требованиями отпустить задержанных.

Российские суд и следствие эти обращения, естественно, игнорировали. Да и сами обращавшиеся понимали, что у них, по сути дела, один адресат - Владимир Путин и его ближайшее окружение, которое, вопреки заявлениям президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, имеет все возможности вертеть этим так называемым правосудием, как ему заблагорассудится.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Но правозащитники и общественные активисты не прекращали бороться, писать, приходить на судебные заседания и искать ту линию защиты, которую поймут и "правильно оценят" власти. Разговоры про сфабрикованное дело власть не трогали. Тем более - правовые рассуждения о том, что за провокацию на осуществление уголовного преступления судить надо самих провокаторов, особенно если они сотрудники или информаторы спецслужб. В Кремле сейчас, мне кажется, любое правовое заявление рассматривается как оппозиционное, потому что власть видит в этом покушение на свое всемогущество и безответственность.

В итоге - возникла тема ограниченного милосердия. Власти сами показали возможное направление работы. Отпустить Павликову и Дубовик под домашний арест просили оба "официальных" правозащитника: глава президентского совета Михаил Федотов и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

Постепенно удалось нащупать ту логику, в рамках которой даже "железным феликсам" российской власти не зазорно продемонстрировать нормальные человеческие эмоции. Так родился "Марш матерей". Название говорит само за себя. Никому не стыдно демонстрировать милосердие под лозунгом: "Они же дети!". Уверен, что в деле спасения человеческих жизней эффективность чаще всего важнее принципиальности.  

Логика власти, пошедшей на уступку

Не стоит при этом делать вид, что общество вымолило эту уступку на коленях. Ее добились, и добились с позиции силы, как редко удается говорить с российским политическим режимом. У власти своя логика, и ее достаточно несложно воспроизвести.

Всегда существуют разные внутренние течения и группы влияния. Одни боятся, как бы нижние уровни властной пирамиды не распоясались совсем, начав фальсифицировать дела против их собственных детей. А вдруг караул выйдет из-под контроля и возьмет "в тюремный периметр" самих охраняемых? Другие хотят иметь в запасе "доброе дело", которым можно будет спасти репутацию, если система вдруг развалится. Третьи просто опасаются, что разгон и винтилово под камеры матерей с игрушками - слишком опасная для власти "картинка".

Контекст

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина". Черный юмор комедии там сочли чуть ли не экстремизмом. Вот что думает об этом писатель Виктор Ерофеев. (24.01.2018)

Как результат, на фоне общественного давления сторонники "смягчения" подхода внутри самой власти, похоже, смогли убедить противников любых компромиссов, что именно "разгона" митинга и хотят сейчас "враги России". И тут же последовал ответ. Буквально за час до начала митинга Следственный комитет неожиданно решил, что расследование закончено, повлиять на него фигурантки дела Анна Павликова и Мария Дубовик уже не могут - и обратился в суд с просьбой изменить им меру пресечения. До окончательного вердикта девушки могут подлечиться. Дорогомиловское правосудие смилостивилось - Павликову и Дубовик отправили под домашний арест.

Уступка для Павликовой и Дубовик, но не для Серебренникова

Начало ли это их пути к оправданию? Скорее всего, нет. Это надо признавать честно. Российская судебная система сейчас даже по менее резонансным делам практически перестала выносить оправдательные приговоры. Либо дело разваливается в досудебном порядке, что бывает очень редко, либо человек умирает в СИЗО или выходит по амнистии, практически во всех остальных случаях он получает срок, пусть даже и условный. Именно условный срок - это то лучшее, что можно получить в неправовой системе по сфальсифицированному уголовному делу.

Оправдание просто немыслимо, потому что это то же самое, что признать свою ошибку. А власть в России давно разучилась это делать. Иначе можно подорвать священную стабильность. Нельзя допустить, чтобы появился человек, который победил систему. Поэтому, отпуская двух девушек под домашний арест, власти синхронизировали это с оставлением под тем же арестом режиссера Серебренникова. Важно показать - нет никакой оттепели - и, тем более, победы - гражданского общества. Это решение должно быть понято нами просто акт милосердия, который ни к чему не обязывает в будущем. Хотя в реальности все мы видели, как власть отступила, пусть и всего на полшага.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

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