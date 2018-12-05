Комментарий: Лев Пономарев - "посадка за репост"

Есть два страшных преступления в России, за которые может грозить лишение свободы. Оба они совершаются одним и тем же жутким способом: путем написания своего или цитирования чужого поста в какой-нибудь социальной сети. Если пост будет признан экстремистским, наказание может быть уголовным. А если речь всего лишь идет о призывах к несанкционированным акциям, то это административное правонарушение, которое, в худшем случае, обойдется в месяц пребывания под стражей. В последние годы число преступников и правонарушителей по соответствующим статьям неуклонно растет, этот вид нарушений закона охватил практически все слои населения - от мала до велика.

Без скидок на возраст

Мы привыкли к тому, что "посадка за репост" - это обычно про людей молодых, возможно, даже школьников. Дескать, набедокурили в интернете, мемами "В контакте" злоупотребили, вот и получили. Но вот теперь 25 суток ареста за пост в блоге будет отбывать 77-летний правозащитник Лев Пономарев. На возраст в этом случае никаких скидок не предусмотрено. А ведь судья мог бы выбрать и наказание без заключения под стражу? Но не выбрал.

Александр Плющев

Уже мало кто помнит небольшую несанкционированную акцию 28 октября на Лубянской площади в Москве в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Когда московские власти отказали в ее согласовании, Пономарев написал в блоге так: "Я в воскресенье к 14:00 приду на Лубянскую площадь, если не задержат по дороге. Я никого не зову, но граждане, которые знают про это акцию, сами будут решать, что им делать". Спустя месяц ему это вспомнили и, найдя еще какой-то репост в его аккаунте в "Фейсбуке", посадили на 25 суток. В некотором смысле, даже гуманно, поскольку максимальный срок по этой статье означал бы встречу Нового года за решеткой.

Арест Пономарева - новый уровень

Рационально объяснить такую жесткость или даже жестокость по отношению именно к Пономареву не так просто. Хотя бы потому, что можно объяснить месть силовиков, если бы акция 28 октября имела какие-то последствия. Безусловно, демонстрация того, что кому-то не все равно, что фабрикуют дела и пытают мальчишек - это важно. Но в деле-то ничего не изменилось, никому даже меру пресечения не изменили. Да и полтора десятка участников акции тогда задержали, на этом бы и дело с концом. Мстить логично было бы как раз организаторам "Марша матерей" 15 августа в защиту фигурантов дела "Нового величия", который, несмотря на все угрозы, намеки и подмигивания со стороны власти, не только прошел, но и имел конкретный результат: фигурантки дела были переведены из СИЗО под домашний арест.

Арест Пономарева - это новый уровень, который тестирует система. Раньше за запись с призывом к несанкционированной акции могли пострадать главным образом сторонники и соратники Алексея Навального, включая его самого. Для них уже давно существует отдельное правоприменение и судопроизводство, которые выделяются даже на фоне остального произвола. И к этому все привыкли.

Пономарев - другое дело. Он, хотя и был в "Другой России" и "Солидарности", и даже воспринимается скорее как оппозиционный политик, все-таки и формально, и фактически - правозащитник. При всей своей внешней резкости, он, в некоторой степени, даже встроен в систему: получал от государства гранты и работал с официальными структурами власти, например, с президентским Советом по правам человека. И вообще - за конструктивный диалог.

Можно считать арест Пономарева сигналом всем, кто занимается правозащитной деятельностью: граница дозволенного проходит по улице, на которую выходят протестующие. Выйдут - это уже не правозащита, а оппозиционная политика, для которой у нас более жесткие подходы - Навальный и сотоварищи не дадут соврать.

Тем более, если протест против ФСБ, которая инициировала, а как некоторые говорят, и спровоцировала дела "Сети" и "Нового величия". Этим делам, очевидно, придается большое значение в рамках воспитания государством подрастающего поколения. Вот и выходит, что те, кто поддерживает родителей в борьбе за собственных детей (в широком смысле, а не только конкретных фигурантов), сами должны быть примерно наказаны.

Кто вступится за правозащитника?

Не обойтись без сравнения с совсем недавней ситуацией, в которую попал один из внезапно гонимых музыкантов - рэпер Хаски, которому, кстати, тоже вменяли незаконную организацию массового мероприятия. В защиту арестованного товарища выступили несколько именитых коллег, экстренно собрали концерт в большом московском клубе, акция прогремела на всю страну. И тот же суд, который приговорил рэпера Хаски, нашел основания отпустить его еще за несколько часов до первых аккордов или что там у рэперов бывает на концертах.

Кто, как говорится, "впряжется" за Льва Пономарева, получившего вдвое более суровое наказание? Кто сыграет роль Оксимирона и Басты? Навальный и Гудков? А главное, даже если они - что они сделают, и кто на их действия откликнется? То-то.

В этом, возможно, не самом корректном сравнении - демонстрация немощи оппозиции и отсутствия у нее реальных лидеров. Какого-то рэпера с нар выдернуть можно, а пожилого правозащитника - силенок не хватает. А если у нее не получится громко и веско сказать слово в защиту Пономарева, сделать что-нибудь посущественнее постов в "Фейсбуке", какие будут стимулы у загадочных людей из Администрации президента, чтобы вступиться, которые, как нам рассказывают, и решили все в деле Хаски? Не будет выступлений, не последует и стараний.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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