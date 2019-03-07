Комментарий: Куда пойдет Украина при следующем президенте - три сценария

Через две недели украинцы будут выбирать нового президента страны. Реальные шансы возглавить государство, судя по соцопросам, сегодня имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. У каждого из трех фаворитов кампании есть свое видение будущего страны. Во многом его определят отношения Украины с Россией и Евросоюзом. Без этого Киеву не решить множество вопросов, основные среди которых - прекращение войны на востоке страны, а также возвращение Донбасса и Крыма. Это прекрасно осознают лидеры президентской гонки, которые сейчас пытаются артикулировать свои позиции относительно внешней политики государства.

Если не Порошенко, то Путин?

Свою избирательную кампанию Петр Порошенко построил на жесткой антироссийской риторике. Политтехнологи действующего президента четко сформулировали свой главный месседж избирателям: если вы проголосуете не за Порошенко, в Украину непременно придет Путин. Соответственно - все, кто сейчас оппонируют Петру Алексеевичу, это ни много ни мало - "агенты Кремля". Позволил себе нелестное высказывание в адрес главы государства - ты "рука Москвы". Намекнул на возможную причастность его к коррупции - выполняешь задание ФСБ. Критически оценил пять лет президентства Порошенко - работаешь лично на президента России.

Сергей Руденко

Словом, во время нынешних выборов Порошенко позиционирует себя как враг номер один Путина. Правда, при этом нынешние украинские власти продолжают торговать с Россией, транспортируют российский газ в Европу, строят совместные планы с РФ на вылов рыбы в Азовском море, поддерживают дипотношения с Москвой и позволяет олигархам из белокаменной вести бизнес в Украине. Такое впечатление, что РФ и не захватывала Крым, не участвовала в войне на востоке и не держит в плену украинских граждан.

Да, по инициативе Петра Порошенко Верховная рада приняла конституционные изменения, согласно которым закреплен курс на полноценное членство Украины в НАТО и ЕС. Да, при активном участии президента начали создать Православную церковь Украины, а УПЦ МП начала терять свою силу. Да, при поддержке Порошенко Киев отказался от "большого договора" с РФ. Но это вовсе не мешает Украине и дальше вести гибридную внешнюю политику по отношению к России.

Поэтому, очевидно, в случае избрания Порошенко на второй президентский срок мы будем свидетелями не только движения Украины к Европе, но и продолжения нынешней политики в отношении РФ, политики двойных стандартов - громких политических заявлений и тихой торговли с агрессором.

"Московская кукушка" больше не кукует

Юлию Тимошенко чаще всего упрекают в связях с Россией - начиная со времен, когда она торговала российском газом как бизнесмен, и заканчивая кабальными для Киева газовыми соглашениями, которые она заключила с Владимиром Путиным во времена своего премьерства. "Московская кукушка", "ставленница Путина", "рука Кремля" - вот далеко не полный перечень клише, используя которые, ее противники пытаются снизить рейтинг Юлии Владимировны.

Между тем она, надо признать, никогда не была столь примитивна в своем отношении к России, как это пытаются сегодня представить отдельные политики в Украине. Возможно, в своей риторике Тимошенко не так часто, как тот же Порошенко, упоминает Путина и "агентов Кремля". Но в предвыборной программе она говорит о Будапештском меморандуме, который, по ее мнению, позволит разрешить ситуацию с Крымом и Донбассом. Кроме того, лидер "Батькивщины" считает, что Россия должна возместить убытки, которая она нанесла Украине. Да и агрессора она называет агрессором.

Вполне очевидно, что в случае прихода к власти Юлия Тимошенко продолжит политику Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Иного выбора у нее просто не будет. Развернуть страну на 180 градусов, даже если это ей и захочется, не удастся. Общество этого не позволит. Как сложатся отношения Тимошенко с Путиным - трудно сказать. Но можно предположить, что, став президентом, Юлия Владимировна приложит максимум усилий для того, чтобы закончить войну в Донбассе. Но вряд ли - путем сдачи территорий, это не в характере Тимошенко. Она достаточно давно борется за президентство и лишать себя будущего путем сепаратных переговоров с Россией вряд ли станет. Использовать Путина для достижения своих целей Тимошенко может, но играть с ним в долгую - вряд ли.

Непонятный Зеленский

Какой будет Украина при президентах Порошенко и Тимошенко, мы можем себе представить. Оба в украинской политике по 20 лет. Первый возглавляет украинское государство в последние пять лет, вторая - три года была главой правительства. А вот Украину президента Зеленского представить пока что трудно. Он не политик. Хотя сейчас и является, как свидетельствуют социологи, лидером президентской кампании. Обещания комика "всех посадить" после победы не дают четкого представления, какую же страну он собирается строить.

Ранее актер Зеленский заявлял, что хочет сесть за стол переговоров с представителями России и обо всем договориться. О мире, Донбассе и Крыме, о будущем. Это вызвало шквал критики в его адрес. Чуть позже, правда, он поправился - уступать украинские территории Москве он не намерен, но договариваться с Россией будет. Правда, на колени перед Путиным (как он говорил в 2014-м) вставать не собирается. Однако попыток Зеленского все "порешать" с хозяином Кремля, судя по всему, исключать нельзя.

Как и Юлия Тимошенко, Зеленский апеллирует к Будапештскому меморандуму и обещает двигать Украину в сторону НАТО и ЕС. Но политик из худрука "Студии Квартал 95" пока что, откровенно говоря, никудышный. Очевидно, таковым он будет и президентом, по крайней мере на начальном этапе. Помочь ему в нелегком деле управление страной может только парламент.

Не исключено, что с приходом Зеленского на Банковую в Верховной раде очень быстро сформируется оппозиция, которая не позволит ему сделать резких движений. А это значит, что будущее Украины будет определять парламент, конституция и, возможно, в перспективе - ограниченные, по сравнению с нынешними, полномочия главы государства.

Вместо постскриптума

Кто бы ни победил на президентских выборах в Украине, очевидно, в жизни государства начнется новый период. Полного возврата назад не случится. Путь страны определен четко - в Европу. Россия, как и раньше, будет мешать этому. Вопрос лишь в том, сможет ли новый глава государства четко и безбоязненно пресекать такие попытки.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube

Смотрите также:

Кто претендует на пост президента Украины? Рекордное число кандидатов В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

Кто претендует на пост президента Украины? Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

Кто претендует на пост президента Украины? Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

Кто претендует на пост президента Украины? Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!" Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

Кто претендует на пост президента Украины? Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

Кто претендует на пост президента Украины? Анатолий Гриценко: "честный президент" Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

Кто претендует на пост президента Украины? Олег Ляшко: радикал и популист Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов. Автор: Дмитрий Губенко

