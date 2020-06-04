Комментарий: Кто утолит кадровый голод президента Зеленского?

4 июня Верховная рада назначила новым министром культуры и информационной политики экс-руководителя телеканала "1+1" Александра Ткаченко, а вице-премьером по вопросам европейской интеграции - Ольгу Стефанишину. Таким образом, кадровый голод, на который две недели назад публично жаловался Владимир Зеленский, временно утолен. Но эти назначения кардинально ничего не меняют в кадровой политике государства. Турбулентность, в которой находится вот уже второй состав правительства президента Зеленского, будет только усиливаться. Скамья запасных у "слуг" короткая, и она превращает нынешнюю команду в закрытое акционерное общество.

Крах проекта LIFT

Год назад команда Зеленского с помпой презентовала проект LIFT, целью которого было привести во власть новые кадры, способные изменить страну. Правда, первый эксперимент по набору новых лиц для участия в парламентских выборах в команде "Слуги народа" оказался не совсем удачным. В Раду попали люди, откровенно слабые и неподготовленные к работе в высшем законодательном органе страны. Они же безропотно проголосовали и за первое правительство "Слуг народа", проработавшее всего полгода.

Сергей Руденко

Кадрового чуда за год президентства Зеленского так и не случилось. Социальный лифт "слуг" оказался не таким уж и новым: посторонним пассажирам сесть в него очень трудно. Проблему с новыми лицами не решил и приход во власть верных 30 представителей "Студии Квартал 95". Попытки команды Зеленского провести косметические изменения правительства - превращение его в "опен спейс" и сокращение с 19 до 15 количества министерств - тоже успеха не имели. После объединения правительственных структур началось их разделение. За год - второй премьер-министр, трижды поменяли министров здравоохранения и финансов. Третий месяц ищут новых глав Минобразования и Минтопэнерго.

Жалобы Зеленского на кадровый голод - свидетельство не только провала программы LIFT. Это отсутствие в государстве кадровой политики как таковой. Попытки президента окружить себя преданными и удобными людьми уже дали негативные результаты для страны. Один из них - формирование в марте 2020 года правительства Дениса Шмыгаля из людей, приближенных к тем или иным олигархам. Обещания Зеленского навсегда покончить с влиянием финансово-промышленных групп на власть в итоге так и остались всего лишь обещаниями. Правительство Шмыгаля оказалось правительством олигархического консенсуса.

"1+1+1"

Приход в правительство бывшего народного депутата Украины и экс-генерального продюсера телеканала "1+1" Александра Ткаченко значительно усилит позиции Игоря Коломойского в правительстве Дениса Шмыгаля. И как бы вновь назначенный глава министерства культуры и информационной политики ни отрицал влияние на него одиозного олигарха, очевидным является тот факт, что именно этот дуэт приложил максимум усилий для победы Зеленского на президентских выборах 2020 года. Без существования треугольника Коломойский - Зеленский - Ткаченко худрук "Студии Квартал 95" вряд ли оказался бы во главе украинского государства.

За плечами Александра Ткаченко - блестящая журналистская карьера: на заре украинской независимости он был популярным в стране телеведущим. Его программа "Післямова" ("Послесловие") имела очень высокие рейтинги и влияла на события в украинской политике. Последние десять лет он руководил телеканалом "1+1". За это время в сети не единожды появлялись фрагменты телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Ткаченко и Коломойского. В них экс-генеральный продюсер выглядел, мягко говоря, не в лучшем свете.

Конечно, можно бесконечно спорить по поводу того, имеет ли новый глава Минкульта отношение непосредственно к культуре. Но вот чего у него не отнять - так это опыта в СМИ. Какой будет информационная политика Украины при министре Ткаченко, пока трудно сказать. Его предшественник Владимир Бородянский делал недружественные выпады в сторону масс-медиа, предлагая усилить контроль государства над СМИ и журналистами. Вряд ли Ткаченко пойдет тем же путем. В публичных заявлениях он очертил свою задачу так: с учеными продолжить дискуссию на темы языка, веры и истории - довольно непростые для украинского общества. Правда, вызывает большое сомнение, что Ткаченко сможет добиться компромисса. Особенно, если на его действия будут влиять президент Зеленский и олигарх Коломойский.

Перестановка слагаемых

Уволенный 4 июня с должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко - один из немногих, кто за последний год побывал в двух правительствах - Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. В августе 2019 года кадровый дипломат был назначен министром иностранных дел, а в марте 2020-го - заместителем главы правительства. Но своим опытом он так и не смог воспользоваться. В условиях усиления позиций главы Офиса президента Андрея Ермака, который начал примерять на себя роль главного дипломата страны, для Пристайко, прошедшего путь от посла Украины в Канаде до министра иностранных дел, места в правительстве не оказалось. Вместо него в кабмин пришла Ольга Стефанишина, имеющая куда более скромный опыт работы.

История с Вадимом Пристайко продемонстрировала, что при нынешней конфигурации власти от перестановки слагаемых в правительстве сумма не меняется. Команда Зеленского может хоть каждый месяц менять министров и вице-премьеров. Жалуясь на кадровый голод в правительстве, глава государства позволяет выдвиженцам олигархов и своему ближайшему окружению де-факто руководить государством, распределяя сферы влияния (а значит, и финансовые потоки).

И это будет продолжаться до тех пор, пока позволяет президенту его рейтинг. Все эти параллельные кабмины, "теневые" министры и т.д. исчезнут быстро, если их существование будет угрожать политическому будущему Зеленского. И вот тогда Владимиру Александровичу придется утолять настоящий, а не мнимый кадровый голод. Ведь за действия или бездействие правительства отвечать ему, а не Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому или Андрею Ермаку, который в последнее время, похоже, возомнил себя вице-президентом Украины.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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