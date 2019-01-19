 Комментарий: Кто кому ″рука Москвы″ в Украине | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.01.2019

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Мнения

Комментарий: Кто кому "рука Москвы" в Украине

Настоящая борьба с внешним врагом способна сплотить общество. Но превращение этого врага в пугало позволяет сомневаться в искренности борьбы. Сергей Руденко о том, как в Украине ведут борьбу с "агентами Кремля".

Плакат на демонстрации в Киеве

Через 70 дней Украина будет выбирать нового президента. Но, не дожидаясь официальной регистрации своего патрона, команда Петра Порошенко со своей избирательной стратегией, похоже, определилась. Между нынешним президентом и украинской государственностью поставлен знак равенства. Мол, не будет Порошенко - не быть и Украине. А кто ставит это под сомнение, тот - "рука Москвы". Хотя категоричность адептов этой теории указывает на копирование именно ими российских политических технологий. Вот где стоило бы поискать "агентов Кремля".

Порошенко и государство

Желание окружения Порошенко поставить вопрос ребром: либо Петр Алексеевич - либо Владимир Владимирович, вполне понятное. Технологию "Голосуй - или проиграешь", опробованную Борисом Ельциным в 1996 году, в Украине в 1999-м повторил Леонид Кучма. Тогда в качестве политического пугала выступил лидер коммунистов Петр Симоненко. И это сработало. На ту же технологию теперь рассчитывает и команда Порошенко, которая решила развить тему: голосуй - или потеряешь государство.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Никто и не спорит, что во время войны фигура верховного главнокомандующего, которым является президент Украины, имеет огромное значение. Но, высмеивая невоенный вид претендентов в президенты, технологи Порошенко забывают, что сам Петр Алексеевич до прихода в кресло главы государства был сугубо гражданским лицом. Им он и остался. Да, он приобрел новые знания в сфере обороны и безопасности. Да, приложил большие усилия к развитию украинской армии. Но кто сказал, что та же Юлия Тимошенко не в состоянии продолжить начатое нынешним президентом? Почему надо воспринимать возможный уход Порошенко как крах всего и сдачу Украину агрессору?

Все попытки президентских политтехнологов убедить общество, что Порошенко - это государство, выглядят по крайней мере глупыми. Ведь пять лет назад украинцы вынудили убежать из страны Виктора Януковича, который тоже считал, что Украина - это он. Да, Петр Алексеевич - это не Виктор Федорович. Да, нынешний президент умнее, талантливее и хитрее Януковича. Но он делает ту же ошибку, что и его предшественник, веря в свою избранность. Незаменимых людей нет, в том числе в президентском кабинете. Потому что государство - сами украинцы, которые уже не единожды доказывали это и во время "оранжевой революции", и во время "революции достоинства", и во время войны в Донбассе.

Петр Порошенко (фото из архива)

Петр Порошенко (фото из архива)

Охота на "агентов Кремля"

В четко выстроенной политтехнологами конструкции сегодня в Украине есть Петр Порошенко - с одной стороны, и "агенты Кремля" - с другой. Причем в статус последних загоняют оппонирующих ему политиков, общественных деятелей, журналистов и блогеров. Не согласен с Петром Алексеевичем или критично к нему относишься - да ты работаешь на Москву! Ты продался лично Путину! Сотни полупустых аккаунтов в соцсетях и близкие к администрации президента политологи готовы втоптать в грязь любого, кто посмеет усомниться в гениальности Порошенко.

Нетерпимость к чужому мнению и попытки очернить критиков нынешнего президента Украины создают нездоровую атмосферу в обществе. Ладно бы Служба безопасности Украины боролась с настоящими агентами Кремля, которые откровенно "топят" за Россию, летают на встречи с Путиным, работают на Москву, создают в Украине пророссийские телеканалы и пытаются посеять распри в православии. Но нет же, этих людей никто не трогает. А вот, например, журналистам, которые публично позволяют себе высказать мнение о деятельности Порошенко, в соцсетях боты устраивают настоящую травлю.

Контекст

Кандидат в президенты Украины рассказал в "Немцова. Интервью" о своей позитивной предвыборной программе, отношении к Путину и о том, как остановить войну в Украине. (16.01.2019)

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко будут задавать тон президентской кампании. Но выдвижение комика Владимира Зеленского делает выборы непредсказуемыми, считает Сергей Руденко. (03.01.2019)

Признание Константинополем новой православной церкви в Украине не прошло незамеченным в немецкой прессе, хотя большого резонанса не вызвало. Один аспект оказался в центре внимания. (08.01.2019)

В Украине по-разному оценивают перенос из РФ в соседние страны избирательных участков по выборам президента 31 марта. Ни аргументация украинского МИДа, ни решение суда не убедили оппозицию. (07.01.2019)

Охота на "агентов Кремля", которую сейчас ведет президентская команда, рано или поздно завершится реваншем пророссийских сил. И это действительно страшно. Имитация борьбы будет иметь серьезные последствия для Украины. Настоящие враги украинского государства ждут своего времени. Жаль, что этого пока не поняла команда Петра Порошенко.

Игра в "своих" и "чужих"

Свою неофициальную избирательную кампанию Петр Порошенко начинал с бордов "Прочь от Москвы!" Ими же, очевидно, он и закончит выборы. В последние полгода Петр Алексеевич говорил много нелестного о России и Путине. Да, Порошенко удалось многое сделать для того, чтобы вывести Украину из-под влияния Кремля. "Безвиз" с европейскими странами, начало создания единой православной поместной церкви, попытка конституционно закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, разрыв "большого договора" между Украиной и Россией и так далее.

Порошенко действительно есть чем гордиться. Но достаточно ли этого для того, чтобы Украина превратилась в процветающее и сильное государство? Конечно же, нет. Петру Алексеевичу, к сожалению, за пять прошедших лет так и не удалось консолидировать общество и финансово-политические группы. Вот это постоянное деление на "своих" и "чужих", на "агентов Кремля" и патриотов не позволило украинскому государству быстро развиваться. Украинцы ждали от Порошенко большего. Об этом свидетельствует и нынешнее лидерство в президентской гонке Юлии Тимошенко, и то, что 40% украинцев пока не определились с выбором.

Да, внешний враг способен сплотить общество. Точнее - настоящая борьба с этим врагом. А превращение этого самого врага в "пугало" позволяет сомневаться в искренности этой борьбы.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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