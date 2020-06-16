Комментарий: Кремль опасается потерять контроль над Госдумой

Владимир Путин дал первое большое интервью после начала коронакризиса, из которого телеканал "Россия 1" обнародовал пока лишь некоторые отрывки. Президент заверил, что его пакет поправок к конституции усиливает российский парламентаризм и способствует демократизации. К чему же плебисцит может привести в реальности?

Плебисцитарный обман

Станиславский бы вряд ли поверил Владимиру Путину, когда тот убеждал россиян, что новая Конституция РФ усиливает полномочия парламента. Российский президент выглядел не слишком убедительно - нервно притопывал, причмокивал и жестикулировал. В общем, не демонстрировал уверенности в собственной правоте.

Иван Преображенский

И правильно. Если подвергнуть его аргументацию критическому анализу, то сразу станет понятно, что российский президент заблуждался сам или сознательно не говорил россиянам правды. Конечно, можно предположить, что он не читал большей части поправок, которые правовое управление его администрации вносило в разные статьи российской конституции. Но кто-то, скажите, в это верит?

Что говорит Путин, в ответ на обвинения коммунистов в построении "президентской диктатуры"? "Президент отдает от себя часть очень существенных полномочий", - уверяет он, говоря почему-то о себе самом в третьем лице. Зачем эта скромность - неясно, ведь с учетом обнуления предыдущих сроков президентства, предусмотренного поправками, пост главы государства можно спокойно переименовать просто в "Путин".

Президент хочет уверить нас, что "окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент". Но это неправда. Демократия, которой в России не хватает, примерно настолько же отличается от демократизации, которую обещает Путин, как канал - от канализации.

Утверждение премьера вместо согласования

В реальности сейчас президент вносит в Госдуму "на согласование" кандидатуру премьера. Если председателя правительства депутаты три раза не утвердят, а такое право у них есть, то Путин должен распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы в Думу.

Но если путинский плебисцит утвердит поправки, то президент продолжит все также вносить кандидатуру премьера "на утверждение" - слово поменяли, а суть остается прежней. Но дальше полномочия президента резко расширяются. Если, например, депутаты взбунтуются и трижды не утвердят премьера, то у Путина не будет жесткой необходимости распускать Госдуму. Теперь он сможет назначить главу правительства сам. А роспуск нижней палаты парламента останется на его усмотрение.

Согласно поправкам, Госдума хоть и утверждает формально членов кабинета и вице-премьеров, в реальности бессильна. Только на бумаге "президент не вправе ей отказать". На самом деле, если депутаты трижды проголосуют против, то Путин просто может назначить "отклоненных" указом. Вдобавок президент сможет официально руководить работой правительства. И будет также сам назначать (после ни к чему его не обязывающих консультаций с Советом Федерации) министров-силовиков, а также главу МИДа.

Премьер становится фигурой совершенно декоративной. Неудивительно, что и в отставку его Путин сможет, по новой конституции, отправлять отдельно от остальных министров. В соответствии с ельцинским Основным законом уйти должно все правительство.

Танцы вокруг плебисцита

В общем, путинская конституция говорит о том, что теперь во власти незаменимых нет. Кроме, разумеется, одного человека. И все мы знаем его фамилию. При этом делается это не от осознания собственной силы и высокой легитимности. Кремль явно опасается, что потерять контроль над Госдумой или получить премьера, который не захочет довольствоваться ролью технического исполнителя.

Теперь это никак не отразится на позиции лично Путина, который, кстати, еще и судей Конституционного суда сможет теперь, например, увольнять. А также формировать, как захочет, Госсовет, который станет реальным органом власти. Одним словом, создается эшелонированная, многовариантная оборона.

Так им, президентскому окружению, по крайней мере, кажется. Но эти танцы вокруг плебисцита могут оказаться самообманом. Принять при помощи административно ресурса можно хоть закон, обязывающий всех российских зайцев начать курить. Но Владимир Путин ошибается, убеждая народ, что новая конституция - это правила для будущих поколений. Продавленные силой изменения на силе и держатся. Ослабнет Путин - забудут сразу и его конституцию, потому что технически такой Основной закон годится только для той самой диктатуры, о которой говорят коммунисты.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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