Комментарий: Кремль делает россиян соучастниками подавления "Пражской весны"

Чехия и Словакия вспоминают трагическую дату - пятидесятилетие со дня начала оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора во главе с СССР. В Москве, к сожалению, тоже не забыли об этих событиях. К сожалению - потому что в медиа появляются многочисленные комментарии, суть которых сводится к тому, что советские власти не могли поступить иначе. Оккупация Чехословакии, оказывается, была не преступлением и даже не ошибкой, а, как минимум, исторически неизбежным событием.

Повторить 1945-й или 1968-й?

Сразу несколько поразительных акций прошли при поддержке российских властей накануне годовщины подавления "Пражской весны" войсками стран Варшавского договора во главе с СССР. Во-первых, "дорогами победы" приехали в Прагу новые кремлевские байкеры - "Черные ножи". Даже если их приезд именно в августе 2018 года, накануне пятидесятилетия оккупации, был случайным совпадением, то он очень хорошо показывает, насколько российским официальным органам и дипломатам наплевать на чувства чехов и словаков. В эти дни логично вспоминать совсем о других "подвигах" советских танкистов на улицах чехословацких городов. "Подвигах", жертвами которых стали десятки протестующих против оккупации.

Иван Преображенский

Традиционные уже для россиян "спасибо деду за Победу" или "можем повторить" тут явно меняют на глазах свое значение. Историки знают, что войска ГДР не входили в Чехословакию, чтобы избежать опасных исторических аналогий. Современной России на любые аналогии, похоже, наплевать. Лишнее свидетельство этого - собрание в Москве накануне пятидесятилетия оккупации тех, кто считает себя ветеранами оказания "братской помощи" Чехословакии. Уже несколько лет эти "доблестные воины" ведут борьбу за дополнительные пенсии, чтобы оказаться наравне с теми, например, кто воевал в Афганистане. Пока что безуспешно. Но нельзя быть уверенным, что скоро их мечту все же не осуществят.

Власти, которые присылают на подобные встречи военный оркестр, явно заинтересованы в том, чтобы все ветераны необъявленных войн, как бывших в прошлом, так и идущих сейчас, знали: Родина их не забывает. Страна изменилась, и главным вновь становится исполнение приказа, пусть даже преступного и незаконного. Как пел Булат Окуджава: "А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела..."

Земан предпочел промолчать

Создавать лживые образы прошлого кремлевской пропаганде тем проще, что у нее все чаще в ЕС находятся невольные союзники. В Чехии им оказался президент Милош Земан. Хоть он и дружит с Кремлем, но в прошлом осуждал и саму оккупацию, и попытки российских пропагандистов переписать историю. И тут в день пятидесятилетия начала вторжения в Чехословакию он вдруг отказался делать специальное заявление. Политические оппоненты Земана в Праге поднимают на флаг 1968 год, и по внутриполитическим причинам президент решил промолчать.

Последствий у этого решения два. Первое и неожиданное - символическое воссоздание Чехословакии, поскольку чешское общественное телевидение решило показать в прямом эфире вместо выступления своего президента речь его словацкого коллеги Андрея Киски. Второе же - предсказуемое. Это использование молчания Земана кремлевской пропагандой. Смотрите, мол, в истории с оккупацией все настолько неоднозначно, что даже чешскому президенту и сказать-то нечего.

Кремль берет вину на себя

Эта политика отбеливания грехов СССР может и подкрепляет символическую мощь Кремля, но бьет по россиянам. После распада Советского Союза новую Россию не принято было винить за советские грехи. Что могли - признали, практически за все извинились. В конце концов, это был СССР, а теперь вы имеете дело с Россией, которую лишь частично можно считаться его правопреемницей.

Вацлаву Гавелу не пришло бы в голову требовать от Бориса Ельцина публичного покаяния за советские преступления. Но сейчас политика лжи сделала россиян преемниками СССР, в том числе и в его преступлениях.

Как и советские, российские СМИ и даже официальные лица рассуждают о том, что на границах Чехословакии в августе 1968 года якобы стояли натовские танки, готовые к вторжению. Пишут и говорят, что чехи и словаки затевали чуть ли не неонацистский заговор. Наконец, пытаются создать у россиян ощущение, что единичные случаи насилия в отношении советских граждан уже после начала оккупации якобы были массовым явлением. Формируется новое общество, которое либо не знает вообще об оккупации Чехословакии, либо считает, что в 1968 году "СССР не мог поступить иначе".

Этому обществу неприятно вспомнить о преступлениях прошлого, оно слишком инфантильно, чтобы осознавать свою ответственность перед настоящим. В итоге, современные россияне, конечно, не виноваты в преступлении пятидесятилетней давности. Но кремлевская пропаганда делает их наследниками оккупантов, и они не возражают.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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