Комментарий: Коррупция в РФ есть только в Республике Коми?

Бывшее руководство Республики Коми получило 37 лет и 8 месяцев - на пятерых. Сели все, хотя главное обвинение следствия - создание преступного сообщества - суд не обнаружил. В приговоре, вынесенном московским судом 10 июня, бывшего главу республики Вячеслава Гайзера приговорили еще и к штрафу в 160 миллионов рублей. Это немало, но прокурор настаивал на 21 годе колонии строгого режима и штрафе в 500 миллионов рублей. Как понять такое решение суда?

Коррупция в России - как фиговый листок для власти

В последние годы губернаторы стали в России главными коррупционерами, наравне с полковниками-держателями криминальных "общаков" из правоохранительных органов. Для этой категории осужденных сроки и штрафы руководства Республики Коми - нормальная практика.

Например, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин получил по сходным обвинениям 13 лет. Ровно столько же 10 июня, в один день с Александром Гайзером, дали и бывшему "антикоррупционеру" из МВД, тайному миллиардеру и экс-полковнику Дмитрию Захарченко.

Иван Преображенский

На этом примере - а также сравнив квартиры, набитые наличными деньгами, с "делом Гайзера" - можно понять, что единственное, что их объединяет, это обвинения во взятках. Коррупцией власть прикрывает, как фиговым листком, совершенно разные общественные проблемы. Например, передел сфер влияния между "силовиками" и желание доказать, что в России еще есть региональные преступные сообщества, которые, как замкнутые системы, грабят только свой собственный регион, не имея покровителей и вдохновителей на федеральном уровне.

Коррупция в РФ как система

Собственно, те, кто еще помнит, как начиналось резонансное дело о коррупции руководства Республики Коми, без труда смогут восстановить, что изначально "Гайзера и компанию" обвинили в создании преступного сообщества. Так-то губернаторов в ту пору ловили и сажали достаточно часто - и весьма демонстративно. Россия в 2015 году входила в затяжной проблемный экономический период, и Москва стремилась таким интересным образом поделиться с региональными элитами своей ответственностью, а точнее - просто свалить на них все проблемы. Это, разумеется, безотносительно того, насколько действительно эти элиты были коррумпированы, имели ли они "крышу" в федеральном центре или нет и, если все же "да", то с кем там делились своей коррупционной рентой.

В делах о коррупции, как с заказными убийствами, всегда сам собой возникает вопрос - кто заказчик? В данном случае даже не возбуждения уголовного дела, а коррупционных действий. У каждого губернатора есть партнеры в крупнейших госкорпорациях, чьи предприятия находятся на территории вверенного ему региона, в правительстве, в спецслужбах и, разумеется, даже в администрации президента, где, как известно, за региональными элитами приглядывают целые департаменты.

Поэтому когда "садится" за коррупцию губернатор, сразу ждешь, что найдут и того "куратора", который все эти годы покрывал его преступления. Однако этого обычно не происходит. И не случается такого, весьма вероятно, потому, что эти дела - вовсе не борьба с коррупцией, которая, как известно, в России давно стала системным явлением, а точечное списание ответственности на очередного регионального начальника, который, может, и воровал, но виноват, скорее, в том, что потом передавал деньги кому-то не тому вверх по "вертикали власти".

"Преступное сообщество" в границах Республики Коми?

Именно поэтому было так интересно "дело Гайзера". Как опасно отмечали некоторые, когда оно начиналось, на уровне руководства Республики Коми сформировано "преступное сообщество" - значит, осталось найти, кто его сформировал, то есть отправил в регион именно этого губернатора, а потом согласовал ему в Москве ключевые кадровые назначения. Иначе все дело выглядит абсурдно. И это, похоже, почувствовал "самый гуманный" российский суд, списав Гайзеру практически половину срока и две трети штрафа на том основании, что преступное сообщество следствию обнаружить не удалось. И главная причина того, что не получилось найти это сообщество, в том, что оно определенно должно было далеко выходить за пределы Республики Коми.

Хочешь расследовать - расследуй до конца. Но как это сделать, если в соответствии с приписываемым одному советскому прокурору изречением, "главное в ходе следственных действий - это не выйти на самих себя"?

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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