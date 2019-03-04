Комментарий: Коррупционная бомба для Петра Порошенко

Обещание провести реформу и международный аудит концерна "Укроборонпром", данное Петром Порошенко 6 марта на заседании Совбеза Украины, вряд ли восстановит пошатнувшееся к нему доверие у украинцев и международных партнеров. Коррупционный оружейный скандал при участии ближайшего президентского соратника Олега Гладковского превратился в информационную бомбу против Порошенко. Петр Алексеевич так старательно выводил на своих бигбордах слово "армия" и эксплуатировал образ главного защитника Украины, что не успел опомниться, как главная его гордость - оборона страны - стала его же ахиллесовой пятой.

Неотрубленные руки друзей Порошенко

Осенью 2017 года во время посещения одного из предприятий ВПК во Львове Порошенко пафосно заявил, что тому, кто будет воровать в армии, он отрубит руки. Своего обещания президент так и не выполнил. И не потому, что, испугавшись гнева верховного главнокомандующего, воровать перестали. Вовсе нет. Просто тот, кто, вероятно, занимался этим, оказался ближайшим соратником президента Порошенко. Например, тот же Олег Гладковский - теперь уже бывший замсекретаря СНБО - и его сын Игорь, которых программа "Наши деньги" обвинила в причастности к коррупции в оборонной сфере.

Сергей Руденко

На протяжении последних двух недель журналисты-расследователи во главе с Денисом Бигусом обнародовали вопиющие факты злоупотреблений, судя по всему, допущенных Гладковскими во время выполнения заказов для предприятий "Укроборонпрома". Им вменяют в вину завышенные цен на комплектующие, контрабанду комплектующих из России, получение откатов и многое другое. По данным журналистов, речь идет о сотнях миллионов гривен, перекочевавших из бюджета в карманы близких к Петру Порошенко людей. Похоже, что в то время, когда пенсионеры по копейке жертвовали на поддержку украинской армии, кто-то набивал карманы за счет оборонных заказов.

Гладковские свою вину отрицают, настаивая, что, дескать, бьют не по ним, а по Петру Порошенко, который повторно баллотируется в президенты Украины. Особенно усердствует сын бывшего замсекретаря СНБО Игорь Гладковский, появляясь в эфире то с пародией на журналистов-расследователей, то ставя знак равенства между репутацией семьи Гладковских и Петра Порошенко - давнего друга и бизнес-партнера Гладковского-старшего. Чем, кстати, оказывает медвежью услугу президенту. Ведь если вина отца и сына Гладковских будет доказана, это может поставить крест на политическом будущем Порошенко.

"Армия! Друзья! Бабки!"

Свою избирательную кампанию Петр Порошенко проводит под девизом "Армия! Вера! Язык!". Журналисты-расследователи перефразировали этот слоган на "Армия! Друзья! Бабки!". Следует сказать, что после обнародования информации о возможной коррупционной деятельности Олега Гладковского президентская сторона категорически все отрицала и обещала судебные иски журналистам. Чуть позже обвинила руководителя программы "Наши деньги" в работе на иностранные спецслужбы. И только затем силовики признали: эти факты имели место быть.

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что обо всем изложенном журналистами его ведомство знало еще в 2015 году. Правда, почему правоохранители все это время спокойно наблюдали за происходившим, никто не спешит объяснять. В том числе и Петр Порошенко. Ведь если он знал о том, что его друг Олег Гладковский причастен к коррупции в оборонной сфере, то почему в отставку с должности замсекретаря СНБО отправил его только сейчас? А если не знал, то действительно ли президент в полной мере владеет информацией о ситуации в сфере безопасности и обороны?

Отставка Гладковского-старшего и аресты бывших топ-менеджеров "Укроборонпрома" состоялись после обнародования расследования команды Дениса Бигуса. И сколько бы генпрокурор Юрий Луценко ни повторял, что прокуроры, мол, и так готовились дать бой "коррупционной гидре" в оборонной сфере, очевидно, что без участия СМИ этого бы не произошло. Там, где речь идет о друзьях и деньгах, места для справедливости и совести просто не остается. Особенно в условиях войны, когда каждая украденная копейка это - чистой воды мародерство.

Президентские перспективы Порошенко под угрозой

Команда Порошенко уверена: коррупционный оружейный скандал во время президентской кампании инспирирован конкурентами главы государства. Конечно же, при поддержке России. Так это или нет - сказать трудно. Особенно тогда, когда Генпрокуратура говорит о 350 миллионах гривен, украденных из оборонки за четыре года, и о 480 уголовных делах против настоящих мародеров.

Искать в этом очередной след Москвы по крайней мере неразумно. Человеческая алчность, к сожалению, может проявляться и без посторонней помощи. К слову, проведения международного аудита в "Укроборонпроме" потребовала посол США в Украине Мари Йованович. При этом она публично заявила о неэффективности работы руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Конечно, нынешний глава государства может бесконечно гордится томосом, безвизом, различными реформами и многим другим. Несомненно, в этом есть его заслуга. Но вот как объяснить, что в это же время ближайшее окружение Порошенко воровало деньги из оборонного бюджета, и никто этому не препятствовал?

Возможно, ответ на эти вопросы даст очередная серия расследования команды Дениса Бигуса, премьера которой запланирована на 11 марта. Похоже, еще две-три недели активного обсуждения участия команды Порошенко в коррупционных схемах в оборонке, и на президентских перспективах Петра Алексеевича можно будет поставить крест. Запоздалый аудит "Укроборонпрома" и реформы вряд ли помогут нынешнему главе государства.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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