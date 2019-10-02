Комментарий: Коронавирус поставил на паузу вопрос о будущем Донбасса

Пандемия коронавируса дает шанс президенту Украины не плестись в хвосте инициатив Москвы и выработать свою стратегию по возвращению Донбасса и Крыма в Украину, пишет Сергей Руденко специально для DW.
Местные выборы в оккупированном Донбассе, которые команда президента Украины Владимира Зеленского запланировала на октябрь 2020 года, вероятно, проведены не будут. Официальный Киев до последнего надеялся расставить все точки над і по Донбассу в апреле - на очередном саммите "нормандской четверки". Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы: встречи, скорее всего, не будет. И это, как бы это странно сейчас не звучало, пойдет лишь на пользу Украине, оградив Зеленского и его команду от выполнения обязательств, на которые уже сейчас достаточно остро реагирует часть украинского общества.
Примирение от Сивохо
Полгода назад команда Зеленского заявила о намерении начать процесс примирения с жителями оккупированного Донбасса. Главным идеологом этого стал внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. На прошлой неделе он представлял Национальную платформу примирения. Однако его тезисы о гражданском конфликте на востоке страны вызвали негодование у присутствующих на презентации ветеранов войны. Их дискуссия с Сивохо закончилась тем, что Сергей Анатольевич вынужден был ретироваться с собрания (после презентации полиция задержала 15 человек, один из которых ранее толкнул Сивохо, который упал, но смог подняться на ноги. - Ред.).
То, что Сивохо не был услышан - не удивительно. В Украине продолжается война. И участники боевых действий любые разговоры во власти о примирении воспринимают не иначе, как предательство. Оппоненты Зеленского считают, что нынешний президент ведет страну к "русскому миру", что за разговорами о примирении стоит только одна цель - признать, что в стране идет гражданская война, и снять с России всю ответственность за происходящее в Донбассе. В обратном власть, к сожалению, не сумела убедить тех, кто шестой год воюет на восточном фронте Украины.
Очевидно, что диалог между двумя стороны противостояния в Донбассе необходим. Все войны рано или поздно заканчиваются. Но весь вопрос в том, кто, по мнению президентской команды, является той второй стороной в ОРДЛО? Те, кто с оружием воюют против украинской армии? Или те, кто, игнорируя украинское законодательство, руководят псевдореспубликами "ЛНР" и "ДНР"? Или же жители региона, вынужденные жить под оккупацией? Четких ответов на эти вопросы команда Зеленского не дает. Что, конечно же, вызывает вполне объяснимую реакцию у ветеранов АТО.
Формула Ермака
Параллельно с Сергеем Сивохо формулу мира для Донбасса ищет и глава Офиса президента Андрей Ермак. Неделю назад в Минске он согласовывал участие в трехсторонней контактной группе представителей ОРДЛО. В проекте - участие в консультативном совете по 10 представителей Украины и оккупированного Донбасса. Статус России - гарант-наблюдатель. Решение о таком формате окончательно еще не принято. А вот сама идея уже вызвала бурную дискуссию даже внутри команды "Слуги народа" - более 60 депутатов вынуждены были публично осудить такие намерения Ермака и обратиться к Владимиру Зеленскому.
Сам глава Офиса президента утверждает, что участие представителей оккупированного Донбасса в консультативном органе не противоречит существующему украинскому законодательству. Оппоненты Ермака убеждены, что привлечение жителей ОРДЛО к переговорам - первый шаг к легализации так называемых "ЛНР" и "ДНР", за которым точно последует вхождение псевдореспублик в Украину. В обратном пока их никто не убедил.
История с Ермаком продемонстрировала, что решения по Донбассу могут теперь приниматься исключительно в Офисе президента без участия Верховной рады. Что, конечно же, вызывает тревогу. Роль высшего законодательного органа в парламентско-президентской республике сведена к нулю: при Зеленском он превратился в декоративный орган с монобольшинством "Слуги народа". Собственно, против этого выступают даже соратники президента в Раде - они уже готовы создавать внутри фракции объединение "Демократическая платформа". А это значит, что они собираются отстаивать свои права, в том числе - и право на принятие решений по Донбассу.
Непросто перестать стрелять
Во время президентской кампании рецепт мира для Донбасса от Владимира Зеленского был незамысловатым: "Просто надо перестать стрелять". Однако за десять месяцев пребывания у власти Владимир Александрович не единожды уже сам убедился: этого для завершения войны на востоке страны недостаточно. Все попытки Зеленского наладить коммуникацию с Путиным провалились. Отвод войск на линии разграничении мира не принес. Проблема Донбасса оказалась не такой уж и простой, как считал раньше нынешний украинский президент.
Впрочем, самое печальное в этой ситуации - в команде президента Зеленского до сих пор нет внятного плана по реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма. Все, чем сейчас руководствуется в своей политике глава украинского государства - минские соглашения, завизированные еще его предшественником, и договоренности главы его Офиса Андрея Ермака с представителями Кремля.
Две недели назад в украинском правительстве появилась новая должность - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которую занял Алексей Резников. Но и с его приходом политика Зеленского по отношению оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма не стала четче. Возможно, именно поэтому соратники нынешнего президента продолжают выглядеть нелепо, когда говорят о подаче технической воды в Крым или же рассказывают о планах по реинтеграции Донбасса. Потому что в реальности все это - не проговорено и не озвучено самим главой государства.
Перенесение "нормандского саммита" с апреля на более поздний срок дает Владимиру Зеленскому возможность выработать свою стратегию по возвращению Донбасса и Крыма в Украину. Потому что одного желания Сивохо для этого недостаточно. Выборы в ОРДЛО подождут. И пандемия коронавируса, как бы это цинично ни звучало, дает шанс президенту Украины не плестись в хвосте инициатив Москвы. Зеленский должен наконец-то осознать: от будущего Донбасса зависит не только его будущее, но и будущее Украины.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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