Комментарий: Конституция развитого авторитаризма

Прошло всего несколько дней после выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием, но за это время политическое будущее России обрело новые черты. Например, уже сейчас очевидно, что пресловутая "проблема 2024 года" в том виде, в которой о ней было принято говорить, перестала существовать.

Представляется, что в этом и заключается весь смысл затеянной кампании: убрать из основного закона все, что может создать даже теоретические риски для консервации верховной власти в ее нынешнем виде.

Конец местного самоуправления

Помимо множества других идей, Путин предложил ликвидировать местное самоуправления как самостоятельный уровень власти, сделав его частью единой системы "публичной власти".

Федор Крашенинников

Казалось бы, зачем вести речь о конституционном превращении местного самоуправления в придаток всей вертикали власти, если оно и так де-факто ликвидировано и подчинено ей? Ответ на этот вопрос может дать ключ к пониманию логики всего затеянного Путиным скоростного переписывания конституции.

Несмотря на мизерабельное положение местного самоуправления в современной России и его фактическую ликвидацию, сам факт существования у граждан страны гарантированной конституцией возможности отделить местную власть от интересов и задач всероссийской властной вертикали воспринимается Путиным как потенциальная угроза. И, как кажется, это часть общей политики: лишить граждан России не только возможности на практике что-то выбирать и решать без оглядки на Кремль даже на местном уровне, но и конституционно минимизировать любое реальное участие граждан в управлении страной.

Быстро и без дискуссий

Еще понятнее суть того порядка, который Путин хочет создать своей конституционной реформой, становится по способу ее проведения. Первое, что бросается в глаза, это последовательное отстранение от участия в принятии решений по конституции граждан России.

Рабочая группа по выработке нового текста сформирована указом президента, а утвердить его предполагается не на референдуме, а с помощью некоего не прописанного ни в одном законе "добровольного голосования", методику и форму проведения которого определит опять-таки указ президента.

Отсутствие какой-либо ясности по поводу механизма этого голосования выглядит как сознательная дезориентация оппозиционно настроенной части общества: невозможно заранее придумать способы противодействия тому, о чем вообще ничего не известно. Очевидно, той же цели служит и заданный Путиным бешеный темп переписывания конституции: не дать обществу времени опомниться и осмысленно отреагировать на происходящее.

"Как бы чего не вышло"

Как и в случае с местным самоуправлением, возникает вопрос: если нет никаких сомнений, что при желании Кремль мог организовать "широкое обсуждение", не спеша избрать карманное Конституционное совещание для выработки нового текста конституции, а потом провести и референдум для ее принятия, то зачем так спешить и столь откровенно пренебрегать путем, предписанным действующей конституцией для ее изменения?

Ответ прост: Путин и его окружение хотят исключить возникновение проблем для себя не только в отдаленной перспективе, но и в ближайшем будущем. А вдруг имитация обсуждения перейдет в реальную общенациональную дискуссию по важнейшим вопросам жизни страны? Вдруг что-то не так пойдет с выборами и работой Конституционного совещания? Вдруг на референдум не удастся привлечь предписанный законом процент избирателей или его итоги окажутся не такими, как надо? Короче говоря - "как бы чего не вышло", а потому - лучше все сделать максимально быстро и камерно, не усложняя себе задачу ни на одном из этапов переписывания конституции, даже если нарочитые спешка и кулуарность ставят под вопрос легитимность всего происходящего.

Конституция развитого авторитаризма

В 1977 году Верховный Совет СССР утвердил новую конституцию Советского Союза, которая вполне официально называлась "конституцией развитого социализма". С ее помощью руководство КПСС максимально упростило себе задачи по управлению страной, без всякого стеснения легализовав однопартийную диктатуру.

Если 126-я статья конституции 1936 года называла компартию всего лишь "руководящим ядром" государственных и общественных организаций, то шестая статья брежневской конституции прямо объявляла КПСС "руководящей и направляющей силой" всего советского общества. Таким образом, несмотря на то, что брежневская конституция была полна бессодержательной демагогии и лживых лозунгов о власти народа, никто не мог сказать, что всевластие компартии было неконституционным.

В 2020 году Владимир Путин решает ту же задачу, что и Леонид Брежнев в 1977-м - подгоняет конституцию к реально существующему в стране порядку вещей и консервирует его. Разница лишь в том, что в 1977 году конституция должна была гарантировать неоспоримость диктатуры КПСС, а на наших глазах рождается документ с гораздо более приземленной, сиюминутной и от того более возмутительной задачей: на уровне конституции оформить существующий де-факто авторитарный режим Владимира Путина, на годы вперед минимизировав риски и угрозы и лично для него, и для всей созданной им системы.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Мишустин получит в наследство от Медведева Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.

Российская политика в карикатурах Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российская политика в карикатурах Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Российская политика в карикатурах Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ? Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

Российская политика в карикатурах Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Почему на учениях "Гром-2019" не взлетела межконтинентальная ракета Пуска межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки "Рязань" на учениях в РФ не было. Отменили по техпричинам, уверяют военные. Ракета на вооружении больше 40 лет, напоминает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии? Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Задержание шамана: наручники как оберег для Путина? В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

Российская политика в карикатурах Агент ЦРУ в окружении Путина: кто он на самом деле? В окружении Владимира Путина долгое время работал агент ЦРУ. Это утверждают СМИ в США. Карикатурист Сергей Елкин со своей версией, кто был шпионом в Кремле.

Российская политика в карикатурах Единый день голосования: непростой выбор избирателя Алексей Навальный призывает поддерживать кандидатов по принципу "умного голосования". С этой стратегией согласны не все. Сергей Елкин о том, какие варианты есть у избирателей.

Российская политика в карикатурах Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина Вертикаль власти, выстроенная Владимиром Путиным, позволяет ему править Россией вот уже 20 лет. Но упоение властью может раскачать его трон, предупреждает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Санкции США против России: а Путин что? Вступление в силу нового пакета американских санкций против России за отравление Скрипалей не очень огорчило президента РФ Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе? Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

Российская политика в карикатурах Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

Российская политика в карикатурах Новые методы российских властей по усмирению недовольных Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий? ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм. Автор: Сергей Елкин

