Комментарий: Конец эпохи Дмитрия Фирташа

Верховный суд Австрии 25 июня разрешил экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. Украинского олигарха могут выдать американцам в течение последующих 7-10 дней. Решение суда еще должен утвердить своей подписью министр юстиции Австрии. Но то, что это случится, похоже, ни у кого не вызывает сомнений. Выдача Фирташа американскому правосудию может иметь далеко идущие последствия не только для самого украинского олигарха, но и для власть имущих Украины и России.

Показательная порка для олигархов

12 марта 2014 года Дмитрия Фирташа задержали в Вене по запросу американских властей. В США его обвиняют в даче взятки в размере 18,5 млн долларов индийским чиновникам за разрешение добывать титановую руду в индийском штате Андхра-Прадеш. После переработки руды Фирташ планировал продавать титан компании Boeing, годовой доход от этого, по разным оценкам, мог составить около 500 млн долларов. США потребовали от Австрии экстрадиции Фирташа. Чуть позже то же сделала Испания, в которой олигарха обвиняют в отмывании денег.

Сергей Руденко

Последние пять лет Фирташ и его адвокаты пытались убедить австрийское правосудие в абсурдности обвинений со стороны американцев и испанцев. Впрочем, даже внушительный залог в 125 млн евро, который для изменения меры пресечения Фирташу (с ареста на подписку о невыезде) внес российский миллиардер Василий Анисимов - руководитель Федерации дзюдо России, не убедил Вену в добропорядочности украинского олигарха.

Скорее наоборот - такая сумма, рекордная в истории австрийской юстиции, говорит о значимости личности Фирташа на постсоветском пространстве и, прежде всего, в России. Он, как бывший совладелец "Росукрэнерго" - украинско-российской компании, некогда продававшей российский газ в Украину и страны ЕС, без преувеличения, очень дорого обошелся Москве.

Дело Фирташа продемонстрировало, что Европа перестала быть спокойным местом для постсоветских бизнесменов. Париж, Вена или Рим для них - уже не города для приятного времяпрепровождения. Цивилизованный мир дает понять, что привычные для олигархов методы ведения бизнеса являются для него неприемлемыми. История с Фирташем - показательный урок тем, кто в Украине или России решил вдруг, что весь мир находится в их кармане. Или точнее - на их кредитной карточке.

Привет Путину

Дмитрий Фирташ - давний бизнес-партнер окружения Владимира Путина. В 2004-2009 годах компания "Росукрэнерго", основанная украинским олигархом и "Газпромом", продавала российский газ на европейский рынок и в Украину. Фирташ никогда не скрывал своих тесных связей с российским бизнесом. В разговоре с послом США в Украине (по данным WikiLeaks) он якобы даже признавал, что в начале его газового бизнеса разрешение на это в России ему давал криминальный авторитет Семен Могилевич, которого разыскивают американцы.

Кто именно - Могилевич или Путин - открыли для Фирташа путь в большой газовый бизнес, сейчас уже не столь и важно. Главное то, что украинский олигарх обладает знаниями, которые могут быть интересны тем же американцам. Фирташ владеет информацией о том, кто и как в России зарабатывал на газе. И, очевидно, не только на нем. Кроме того, украинского олигарха связывают и с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Очевидно, с ним олигарх был знаком еще со времен существования Партии регионов.

Все это - начиная со связей с российской организованной преступностью и заканчивая экс-главой избирательного штаба нынешнего президента США, вне сомнения, очень интересует ФБР. Поэтому и вполне понятно, почему залог в 125 млн евро вносил Анисимов. Москва надеется, что Фирташ будет молчать. В уютной Вене это у него хорошо получалось. Но вот продолжит ли он это делать, когда окажется в Чикаго, - большой вопрос. Перспектива тюремного срока в США вряд ли благоприятно повлияет на психоэмоциональное состояние олигарха.

Украина без Фирташа

Весной 2014 года, уже находясь в Вене, Дмитрий Фирташ встречался с Петром Порошенко и Виталием Кличко. Там, по признанию самого олигарха, была достигнута договоренность о поддержке Порошенко на президентских выборах, а Кличко - на выборах мэра Киева.

Но, судя по потому, что Фирташ решил обнародовать эту информацию, он не очень доволен выполнением Кличко и Порошенко взятых на себя обязательств. Оба они, кстати, всячески отрицали существование каких-то договоренностей с бывшим соучредителем "Росукрэнерго".

Несмотря на пятилетние отсутствие в Украине, Фирташ все еще остается достаточно влиятельной фигурой в стране. Он владеет медиаресурсами, предприятиями, имеет определенное воздействие на политику.

Еще месяц назад олигарх с помпой собирал на свой день рождения в Вене своих друзей и партнеров, среди которых были депутаты Верховной рады во главе с экс-главой администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным. Фирташ пытался продемонстрировать им, что он - активный игрок в Украине.

Очевидно, что после экстрадиции в США влияние Фирташа на политические процессы в Украине уменьшится. Нечто похожее мы уже наблюдали в конце 90-х, когда экс-премьер Павел Лазаренко, бредивший президентством и всесильностью, оказался в американской тюрьме. Влияние Фирташа может исчезнуть вместе с арестом его счетов и активов.

Время бешенных денег, российской "крыши" и "решалова" постепенно в Украине уходит в прошлое. А вместе с ним - и Дмитрий Фирташ, которому теперь, очевидно, придется поближе познакомиться с условиями пенитенциарной системы США. Его эпоха закончилась. И это - факт, который вряд ли кто-то будет оспаривать.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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