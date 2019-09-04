Комментарий: Кому на Руси бить хорошо?

Алексеевский районный суд Белгородской области разрешил условно-досрочно освободить бывших футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты были осуждены на полтора года, но по ходатайству ФСИН вышли на свободу досрочно. Это произошло как раз в те дни, когда в Москве отправляли за решетку людей за то, что одни неоднократно участвовали в акциях протеста, а кое-кто попытался поднять забрало на шлеме "космонавта". О чем говорит это совпадение?

Бить тех, кто ниже в иерархии

По словам замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, благодаря двум зекам - Кокорину и Мамаеву - по всей стране в СИЗО создаются спортивные площадки, заключенные "которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни". В общем, внесли ребята большой вклад в пропаганду спорта, даром, что перед этим отколошматили министерского чиновника.

Иван Преображенский

Собственно, если бы жертвой нетрезвых спортсменов оказался кто-нибудь не столь влиятельный, как Денис Пак - директор департамента министерства промышленности и торговли, то и до суда над знаменитыми футболистами, скорее всего, дело не дошло. Тут Кокорину и Мамаеву не повезло. Они нарвались на представителя едва ли не высшей касты, по крайней мере - в соответствии с российской иерархией - выше, чем они сами.

Полицейским, росгвардейцам и омоновцам, которые избивали протестующих этим летом в Москве, повезло больше. У них была от властей индульгенция на применение силы практически без разбору. Ходят слухи, что во время протестов в районе президентской администрации в "обезьянник", пусть и ненадолго, запихнули даже несколько ее сотрудников.

А вот кому нельзя не только силу применять, но даже поднимать глаза на сотрудников репрессивных органов, это рядовые граждане, которые не играли в футбол перед президентами, не носят погон и не работают в правительстве или президентской администрации. То есть тем, кто в российской иерархии вообще не обладает, с точки зрения властей, никакими правами. Их можно не только бить, но и отправлять без всяких к тому оснований в колонию на несколько лет.

Ярчайший пример - дело программиста Константина Котова, которому суд дал четыре года колонии общего режима по так называемой "дадинской статье", то есть за неоднократное нарушение режима проведения массовых акций (Ильдар Дадин был первым осужденным по этой статье). Весь процесс по этому делу, который вряд ли можно считать реальным судебным разбирательством, длился всего два дня.

В итоге он сел на 4 года за то, что не вовремя вышел из метро - прямо в руки сотрудников российских репрессивных органов. И осудили Котова как раз за день до того, как "гуманный" Белгородский суд разрешил звездам российского футбола вернуться к любимому делу.

Тактика трусов

Тактика бить тех, кто слабее тебя и беззащитен - это тактика трусов. Именно из нее исходили спортсмены, когда нападали на полного неповоротливого дядьку в кафе, будучи уверенными, что без проблем, тем более большой компанией, разделают его под орех.

Той же логикой руководствуются и репрессивные органы, так группируя свои силы во время митингов в Москве, чтобы их всегда в данной конкретной точке было больше, чем протестующих. Так же в целом работает и российская власть, применяя силу там, где она чувствует себя мощнее и быстро отступая, если давление со стороны общества продолжает усиливаться.

В этой "логике трусов", к сожалению, вопрос о соразмерности наказания вообще не стоит. Речь идет лишь о том, чтобы отыграться за свой испуг. Это месть. Ее объектом выбран конкретный человек, который ничего не нарушал, но должен стать символом торжества московской мэрии и Кремля над условными московскими "независимыми кандидатами", которых власти - в силу то ли дальновидности, то ли все той же трусости - предпочитают не трогать, чтобы не увеличивать протестные настроения.

"Судью на мыло"?

Если просто сопоставить решения, которые принимали российские суды в последние дни, то это, как говорил в бытность президентом Дмитрий Медведев, сплошной правовой нигилизм. Ничего другого, кроме полного неуважения к судейской системе и к законам, такие действия вызвать не могут.

И, те кто их инициируют, рано или поздно станут жертвами этой неправовой системы. Лучше всех об этом, кстати, осведомлены те самые спортсмены-футболисты, прекрасно понимающие лозунг "судью на мыло", за который в современной России наверняка тоже можно получить приличный срок, если выкрикнуть его за пределами футбольного стадиона.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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