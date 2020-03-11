Комментарий: Кокорин в "Красаве" - даже у лояльных открываются глаза на систему Путина

Пока Госдума была занята обнулением сроков для Владимира Путина, в тренды YouTube рядом с новым расследованием Алексея Навального "Паразиты" пробился выпуск футбольного блога "Красава". Больше миллиона просмотров за сутки, а причина тому - первое развернутое интервью Александра Кокорина. Спустя полгода после выхода из тюрьмы.

В этом видео футболист на своем примере рассуждает о репрессивном характере российских судов и колоний. А еще рассказывает, как приближенные к власти элиты передают его друг другу, как футбольный мяч, после освобождения из тюрьмы. Или, если угодно, как раба - пусть и дорогостоящего. Речь о том, что петербургский "Зенит", которым владеет "Газпром" Алексея Миллера, де-факто заставил игрока перейти в аренду в футбольный клуб "Сочи" Бориса Ротенберга, наложив вето на любой другой трансфер.

Мажор, увидевший жернова системы

Конечно, считать Кокорина бедным и несчастным заложником ситуации не стоит. Бедным он не является по определению. А те пьяные драки, которые предшествовали осуждению его и другого футболиста Павла Мамаева, говорят сами за себя. Поэтому форвард - противоречивый персонаж. С одной стороны, он, по сути, все тот же мажор, который три месяца в Сочи собирается провести в просторном номере модного отеля с завтраками на блестящем подносе. С другой - у него теперь есть экстраординарный для золотой молодежи опыт: он своими глазами увидел, как работают жернова системы.

Илья Коваль

Этот опыт тем необычнее, что Александр Кокорин - это настоящий продукт путинской системы в России. Где есть "избранные" и приближенные, на которых льется денежный дождь и которые уверены в своей безнаказанности в любой ситуации, а есть все остальные.

Ведущие футболисты и спортсмены-чемпионы в ней принадлежат к первой категории. У спорта в России, по Путину, важная социальная миссия. Прежде всего, отвлекать граждан от проблем. Поэтому в большой спорт, особенно в футбол, активно вкладываются госкомпании, делая это несоразмерно соображениям экономической эффективности. "Газпром", который владеет "Зенитом" с 2005 года, здесь на первых ролях.

Новый взгляд Кокорина на Россию при Путине

До определенного момента Кокорин получал миллионы евро и наслаждался жизнью, ходил в футболках с изображением Владимира Путина и ставил на аватарку фото президента РФ. В общем, беззаботно пожинал плоды, которые дарила ему эта несправедливо устроенная система, и исправно платил за это имиджевую дань "вождю".

И едва ли мог себе представить, что пьяный "наезд" с кулаками и стульями вдруг покажет ему оборотную сторону путинизма, с которой сталкиваются многие россияне. Суды, в которых не знают, что такое оправдательный приговор и не слушают никаких доводов. Российские СИЗО и тюрьмы, где порой подолгу сидят невиновные. И не просто сидят, а выживают, пытаются не сломаться, а некоторые не выдерживают и прибегают к суициду. Да, кстати, это все - пересказ слов Александра Кокорина.

Удивительно, но футболист, похоже, успел даже столкнуться с цензурой. По его словам, интервью в "Красаве" - его третье после выхода на свободу. Только вот ни первое для программы Ксении Собчак на Первом канале, ни второе для пресс-службы "Зенита" в свет не вышли.

Для Кокорина этот опыт, вероятно, останется лишь довольно кратким эпизодом, демо-версией столкновения с российской действительностью. Но, по крайней мере, теперь у него, судя по всему, открылись глаза на суть той системы, на которой он зарабатывает. Навальный ты или лояльный - репрессивный механизм однажды может ударить по любому.

Автор: Илья Коваль, журналист DW

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