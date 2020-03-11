 Комментарий: Кокорин в ″Красаве″ - даже у лояльных открываются глаза на систему Путина | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.03.2020

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Мнения

Комментарий: Кокорин в "Красаве" - даже у лояльных открываются глаза на систему Путина

Первое интервью футболиста после выхода из тюрьмы говорит о том, что теперь у Александра Кокорина, ранее обласканного властями, новый взгляд на российскую действительность, отмечает Илья Коваль.

Александр Кокорин во время одного из судебных заседаний (фото из архива)

Александр Кокорин во время одного из судебных заседаний (фото из архива)

Пока Госдума была занята обнулением сроков для Владимира Путина, в тренды YouTube рядом с новым расследованием Алексея Навального "Паразиты" пробился выпуск футбольного блога "Красава". Больше миллиона просмотров за сутки, а причина тому - первое развернутое интервью Александра Кокорина. Спустя полгода после выхода из тюрьмы.

В этом видео футболист на своем примере рассуждает о репрессивном характере российских судов и колоний. А еще рассказывает, как приближенные к власти элиты передают его друг другу, как футбольный мяч, после освобождения из тюрьмы. Или, если угодно, как раба - пусть и дорогостоящего. Речь о том, что петербургский "Зенит", которым владеет "Газпром" Алексея Миллера,  де-факто заставил игрока перейти в аренду в футбольный клуб "Сочи" Бориса Ротенберга, наложив вето на любой другой трансфер.

Мажор, увидевший жернова системы

Конечно, считать Кокорина бедным и несчастным заложником ситуации не стоит. Бедным он не является по определению. А те пьяные драки, которые предшествовали осуждению его и другого футболиста Павла Мамаева, говорят сами за себя. Поэтому форвард - противоречивый персонаж. С одной стороны, он, по сути, все тот же мажор, который три месяца в Сочи собирается провести в просторном номере модного отеля с завтраками на блестящем подносе. С другой - у него теперь есть экстраординарный для золотой молодежи опыт: он своими глазами увидел, как работают жернова системы.

Илья Коваль

Илья Коваль

Этот опыт тем необычнее, что Александр Кокорин - это настоящий продукт путинской системы в России. Где есть "избранные" и приближенные, на которых льется денежный дождь и которые уверены в своей безнаказанности в любой ситуации, а есть все остальные.

Ведущие футболисты и спортсмены-чемпионы в ней принадлежат к первой категории. У спорта в России, по Путину, важная социальная миссия. Прежде всего, отвлекать граждан от проблем. Поэтому в большой спорт, особенно в футбол, активно вкладываются госкомпании, делая это несоразмерно соображениям экономической эффективности. "Газпром", который владеет "Зенитом" с 2005 года, здесь на первых ролях.

Новый взгляд Кокорина на Россию при Путине

До определенного момента Кокорин получал миллионы евро и наслаждался жизнью, ходил в футболках с изображением Владимира Путина и ставил на аватарку фото президента РФ. В общем, беззаботно пожинал плоды, которые дарила ему эта несправедливо устроенная система, и исправно платил за это имиджевую дань "вождю".

И едва ли мог себе представить, что пьяный "наезд" с кулаками и стульями вдруг покажет ему оборотную сторону путинизма, с которой сталкиваются многие россияне. Суды, в которых не знают, что такое оправдательный приговор и не слушают никаких доводов. Российские СИЗО и тюрьмы, где порой подолгу сидят невиновные. И не просто сидят, а выживают, пытаются не сломаться, а некоторые не выдерживают и прибегают к суициду. Да, кстати, это все - пересказ слов Александра Кокорина.

Удивительно, но футболист, похоже, успел даже столкнуться с цензурой. По его словам, интервью в "Красаве" - его третье после выхода на свободу. Только вот ни первое для программы Ксении Собчак на Первом канале, ни второе для пресс-службы "Зенита" в свет не вышли.

Для Кокорина этот опыт, вероятно, останется лишь довольно кратким эпизодом, демо-версией столкновения с российской действительностью. Но, по крайней мере, теперь у него, судя по всему, открылись глаза на суть той системы, на которой он зарабатывает. Навальный ты или лояльный - репрессивный механизм однажды может ударить по любому.

Автор: Илья Коваль, журналист DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Галина Петровская


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