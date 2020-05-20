Комментарий: Китай использует борьбу с коронавирусом в политических целях

КНР оказывает бедным африканским странам существенную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. Однако помощь Пекина отнюдь не бескорыстна, считает обозреватель DW Дан Юань.
Ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прошедшая по видеосвязи 18 и 19 мая, превратилась в арену политических баталий. Пандемия коронавируса, которая должна была стать главной темой повестки дня, неожиданно отошла на второй план - и это несмотря на то, что во всем мире число инфицированных COVID-19 уже вплотную приблизилась к отметке в 5 млн человек.
Вместо этого в штаб-квартире ВОЗ в Женеве обострился принципиальный спор на тему того, какая политическая система может обеспечить населению наиболее эффективную защиту в чрезвычайной ситуации. Символический выбор при этом предлагается сделать между двумя странами - США, которые традиционно считаются оплотом демократии, и Китаем, олицетворяющим собой авторитарную форму правления.
В то время как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приостанавливает финансирование ВОЗ и угрожает прекратить членство США в этой организации, его китайский коллега Си Цзиньпин проявляет удивительную щедрость. Китай намерен в течение ближайших двух лет направить 2 млрд долларов развивающимся странам, пострадавшим от пандемии, заявил лидер КНР в видеообращении к участникам ассамблеи. Для сравнения: ежегодные американские взносы в бюджет ВОЗ составляют около 500 млн долларов. Кроме того, Си Цзиньпин согласился предоставить всем странам мира доступ к вакцине от коронавируса, как только она будет разработана и одобрена в самом Китае.
Место США в международных структурах займет Китай?
Системы здравоохранения многих государств мира, особенно бедных африканских стран, не справляются с чрезвычайно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и зависят от международной поддержки, которая к тому же должна быть предоставлена незамедлительно. Поэтому именно эти страны наиболее охотно принимают щедрую помощь КНР.
Это, в свою очередь, вписывается в стратегию Китая, направленную на занятие лидирующих позиций в мире. В то время как США сворачивают свое присутствие в международных организациях - к примеру, в различных структурах ООН, - освободившуюся нишу стремится занять экономически сильный Китай, приобретая тем самым все больший геополитический вес.
Пекин объявил о своей цели создать альянс развивающихся стран: такой союз, по замыслу КНР, должен помочь им обрести экономическую и политическую независимость от бывших колониальных держав и открыть для себя новые перспективы. При этом авторитарный Китай сам стремится к гегемонии, в чем его власти, разумеется, никогда не признаются.
Бедные страны попадают в полную зависимость от Пекина
Китай направляет бедным странам помощь без всяких политических условий - к примеру, не требует повысить эффективность госуправления или сделать нечто подобное. Пекин финансирует огромные инфраструктурные проекты в рамках своей инициативы "Новый шелковый путь", которая охватывает половину земного шара и соединяет территории, простирающиеся от Китая до Гибралтарского пролива и южной акватории Тихого океана.
С одной стороны, это позволяет КНР добывать в Африке стратегические виды сырья для удовлетворения внутренних потребностей китайской экономики. С другой стороны, Китай открывает новые рынки для своей продукции: в данный момент внимание КНР сосредоточено на Восточной и Юго-Восточной Европе.
Из-за огромной задолженности стран-получателей китайской помощи перед своим донором растет и их политическая зависимость от Пекина. Теперь от одного единственного решения китайской компартии может зависеть, сможет ли правительство бедной страны рассчитывать на переизбрание и удастся ли ее авторитарному лидеру удержаться в своем кресле. Пекин подыскивает на посты глав государств и правительств развивающихся стран лишь тех политиков, которые ему по душе.
Китай против США: кто выигрывает в споре?
И все же в схватке политических систем США не намерены уступать свои позиции без боя. Сейчас Вашингтон в ВОЗ в качестве своего ставленника используют Тайвань – демократическое государство с населением в 23 млн человек, которое, однако, не является членом ООН из-за препятствий со стороны Пекина (КНР считает Тайвань своей частью. - Ред.). Даже попытка Тайваня получить в ВОЗ статус наблюдателя потерпела крах из-за сопротивления КНР.
Тайваньские власти, критически настроенные по отношению к Пекину, успешно справились с пандемией коронавируса и справедливо получают за это похвалы. Из этого, однако, отнюдь не следует, что все демократические страны борются с коронавирусом более эффективно, чем авторитарные государства. Эту элементарную ошибку и допустил госсекретарь США Майк Помпео: восхваляя Тайвань он, к сожалению, забыл, что в его собственной стране - флагмане мировой демократии - в ходе нынешнего кризиса все вышло из-под контроля.
Вместе с тем нельзя согласиться и с утверждением китайских пропагандистов о том, что модель КНР - из-за провалов США в борьбе с коронавирусом - лучше, чем любая демократия. Люди имеют право не только на здоровье и физическую неприкосновенность. Столь же существенны и универсальные права человека - к примеру, право на свободу слова и вероисповедания. И тут Китаю до того, чтобы быть образцом, далеко как до Луны.
Автор: Дан Юань, обозреватель DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
На фоне пандемии COVID-19 почти три четверти жителей Германии стали хуже относиться к США, 36% - к Китаю. Самым важным для ФРГ партнером немцы называют Францию, Россию таковой считают лишь 4%. (18.05.2020)
За 70 лет существования КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, но руководство по-прежнему пропагандирует "великую китайскую мечту". Почему - объясняет профессор синологии Феликс Вемхойер. (01.10.2019)