 Комментарий: Катастрофы в России освещаются в худших традициях Чернобыля | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.07.2019

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Мнения

Комментарий: Катастрофы в России освещаются в худших традициях Чернобыля

Практика "гибридного освещения" военных операций распространяется на природные и техногенные катастрофы. Со времен Чернобыля в этом плане мало что изменилось, считает Александр Плющев.

Пострадавшая от наводнения деревня в Иркутской области

Пострадавшая от наводнения деревня в Иркутской области

Наблюдая за освещением и общественным восприятием последних техногенных и природных катастроф, трудно избавиться от мысли, что со времен Чернобыля не так уж много и изменилось. Да, источников информации стало несоизмеримо больше, СМИ при всех к ним претензиях гораздо полнее отображают происходящее, есть интернет - отдельная медийная вселенная с бесчисленными ресурсами. Но власти, часто в худших традициях советских времен, строго дозируют информацию, пытаясь сформировать свою картину происходящего.

Государственные СМИ как филиал Минобороны

В первые дни после трагедии в Баренцевом море государственные СМИ четко шли в фарватере министерства обороны, работая исключительно по их скупым пресс-релизам. В нынешние времена странно предъявлять к ним претензию в том, что слова представителей военного ведомства не были восприняты критически и сопровождены мнением независимых экспертов. Но не было попыток хотя бы развить тему в просветительском ключе по материалам, имеющимся в открытом доступе. Так бывает, когда СМИ работают в условиях военной цензуры, по законам военного времени.

Александр Плющев

Александр Плющев

Кто-то скажет, что все вполне логично, гибридных войн-то нынче, хоть отбавляй, да и загадочное предназначение аварийной субмарины идеально вписывается в эту картину. Но в том-то и дело, что постепенно эта практика распространяется на сугубо гражданские происшествия, такие как природные катастрофы. И если так, можно прийти к неутешительному выводу, что гибридная война с соответствующим информационным прикрытием ведется и против собственного населения.

"Подтопление" вместо "наводнения" в Иркутской области

Масштабное наводнение в Иркутской области, которое по числу жертв стало одним из крупнейших с начала 90-х,  часто называют "подтоплением". А власть если и говорит, то в стиле "я - начальник, ты - дурак". На смену губернатору Ткачеву, который в 2012 году после наводнения в Крымске объяснил отсутствие предупреждения о катастрофе словами "мы что, каждый дом должны были обойти?", пришел красноярский губернатор Усс, ответивший обеспокоенной женщине: "Хотите права качнуть?"

Единственное, о чем власть научилась своевременно сообщать - о компенсациях пострадавшим и доставке гуманитарной помощи, на коробках которой кто-то заботливо налепил логотипы "Единой России". Заливать проблемы компенсационными деньгами - совсем небольшими, но все же лучше, чем ничего - стало доведенным практически до автоматизма навыком действий в кризисных ситуациях.

На таком фоне немудрено появление самых разных слухов и конспирологических теорий. Вы наверняка встречали версии о том, что инцидент на подлодке был ядерным и вовсе не в российских территориальных водах, а наводнение - это прорыв дамбы или результат гигантского сброса воды для удешевления производства электроэнергии на ГЭС. Тотальное недоверие к властям и их официальной информации закономерно рождает альтернативную картину, поверить в которую очень легко из-за привычного многолетнего тотального вранья и чванства начальства. 

Дремлющий закон о фейковых новостях

Именно на этот случай после пожара в торговом центре в Кемерово придумали закон о фейковых новостях. Его как бы не существует для разного рода медийных помоек, генерирующих тонны информационного мусора, задача которого - забить повестку агрегаторов, прежде всего, Яндекс.Новостей, а при удачном стечении обстоятельств вывести новость в топ.

Контекст

Детали пожара на борту российского подводного аппарата в Баренцевом море 1 июля 2019 года отнесены к гостайне. DW собрала самую важную информацию об этой трагедии и основные версии произошедшего. (03.07.2019)

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Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться. (07.03.2019)

Наводнение в Иркутской области связано с глобальным потеплением, уверены ученые и президент Путин. Пора наконец всем россиянам осознать эту мировую угрозу, считает Андрей Гурков. (04.07.2019)

"Навальный собрал в ФБК детей коррупционеров и двигает их в Мосгордуму", "Рогатый зверек" Любовь Соболь обещает травить и давить любовниц мужа" или "Инцест Резника (председатель Санкт-петербургского отделения "Яблока" - Ред.) может объяснить неудачи депутата в семье и на работе" - это все реальные заголовки из Яндекс.Новостей, и это не какие-то исключения. Можно без труда вычислить большинство этих помоек, просто забив фамилию какого-нибудь несистемного политика в поиске агрегатора.

Зато закон о фейковых новостях ненадолго выходит из спячки в моменты катастроф. Роскомнадзор после взрыва на заводе в Дзержинске в мае этого года пытался блокировать слухи о погибших, которых, по официальным данным, не было. Пытался, надо признать, довольно вяло, скорее, обозначая свое присутствие в информационном поле. Очевидно, что если бы слухи были масштабнее, справиться с ними таким способом было бы труднее, чем "остановить наводнение" приездом Путина в "подтопленные" районы.

Инструмент во вред системе

Инструмент этот может однажды сработать и против породившей его системы: попытки блокировать информацию, которую люди в конкретной кризисной ситуации считают ценной (неважно, правдива она при этом или нет), могут привести к "эффекту Стрейзанд" и распространению слухов с невероятной скоростью. Это гигантская сила, которая действительно представляет опасность, и помочь тут могут только честность и открытость, как бы банально это ни звучало. Но этого не было в советской, нет и в современной российской политической традиции.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Елена Гункель


Контекст

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