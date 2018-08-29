Комментарий: Как Порошенко в очередной раз порвал с Россией

Президент Петр Порошенко поручил украинскому МИДу подготовиться к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Хотя аннексией Крыма, войной в Донбассе и демонстративным попранием государственного суверенитета украинского государства Кремль давно уже в одностороннем порядке де-факто денонсировал этот договор. То, что предлагает сейчас Порошенко - это просто юридически зафиксировать факт "смерти" отношений. Не будь в Украине президентских выборов, этот договор и дальше находился бы в состоянии "ни жив ни мертв". Но избирательная кампания, очевидно, требует зрелищ.

Большой договор как наследие Ельцина

На протяжении последних 20 лет так называемый Большой договор между Украиной и Россией определял характер отношений между двумя странами. В 1997 году Борис Ельцин, помнится, много рассказывал о том, что, просыпаясь утром, он думает, что сделал для Украины. Сейчас, возможно, эта фраза звучит нелепо, но в те годы слова тогдашнего президента России многими и в Киеве, и в Москве воспринимались серьезно.

Сергей Руденко

Большой договор с Россией закрепил несколько важных для Украины моментов. Один из них - признание границ и суверенитета украинского государства. Президент Леонид Кучма был горд тем, что сумел убедить Бориса Ельцина поставить подпись под Большим договором. Действие документа, кстати, в конце 2008 года было продлено еще на 10 лет. То есть в конце текущего года, если одна из сторон не заявит о денонсации, он был бы автоматически пролонгирован еще на десять лет.

Начиная с 2014 года Большой договор для Украины - документ, который свидетельствует о нарушении Москвой своих обязательств в части границы. Так, по крайней мере, до сих пор объяснял Петр Порошенко невозможность денонсации этого соглашения. Мол, отказаться от некоторых его норм можно, а вот в целом от всего соглашения - нежелательно.

Теперь же позиция официального Киева стала жесткой и однозначной. Никакой дружбы, добрососедства и никаких просыпаний российских чиновников с мыслью об Украине. Разрыв договора и, очевидно, в скором времени - дипломатических отношений. Киев решил "рубить концы". И вряд ли его что-то теперь остановит.

Антироссийский фронт Порошенко

За четыре года президентства Петра Порошенко не единожды упрекали в нерешительности в отношении России. Действовать уверенно и быстро ему мешали то ли кондитерская фабрика в Липецке, то ли в целом интересы украинского бизнеса в соседнем государстве. Еще в апреле 2018 года он публично поддерживал только отмену некоторых положений Большого договора с РФ, а не денонсацию всего документа.

Вместо визового режима с Россией Украина внедрила биометрический контроль за гражданами РФ, прибывающими в страну. А требование правой украинской оппозиции разорвать дипломатические отношений с Москвой нашло следующий контраргумент власти: мы не можем бросить на произвол судьбы своих граждан, находящихся в соседнем государстве.

В общем, до сих пор мы были свидетелями политической тактики Петра Порошенко, которая сводилась к следующему принципу: шаг вперед, два назад. Иногда даже казалось, что в своей словесной риторике украинский президент давно уже разнес в пух и прах отношения с Москвой. Но в действиях Россия никуда не делась: Украина продолжает с ней торговать, украинцы ездят на заработки в соседнее государство, а в украинских стратегических предприятиях и дальше присутствует российский капитал.

Сегодняшняя решительность Порошенко объясняется довольно просто: впереди - президентские выборы. Петру Алексеевичу нужна победа над Россией. Яркая и большая. Пусть даже и на дипломатическом уровне - такая, как денонсация Большого договора. Означает ли это, что российский бизнес тут же уйдет из Украины, украинские дипломаты покинут Москву, российские - Киев, а между странами построят настоящую, а не бутафорскую стену? Не факт. Помните, "шаг вперед, два назад"? Скорее всего, так всё будет и дальше.

Эффектные жесты после выборов

Две недели тому назад министр инфраструктуры Владимир Омелян, говоря об отмене сообщения, заявил, что в скором времени в Россию "будут ходить только белые медведи". Мол, ни поезда, ни автобусы не будут больше курсировать между двумя странами. Агрессор есть агрессор, а, значит, и относиться к нему, считает Омелян, надо соответственно. Вполне объяснимая и понятная позиция министра имеет один большой изъян. Несмотря на войну на Донбассе, часть украинцев, как и прежде, ездит на работу или к родственникам в Россию. Как им теперь объяснить, что этот маршрут - только для белых медведей?

Желание Украины оторваться от России и всячески ограничить влияние соседнего государства - вполне понятно. Как и намерение Порошенко денонсировать Большой договор. Война есть война. Но лозунг "Прочь от Москвы", кроме политического должен наполниться еще и экономическим содержанием. Чтобы ожидания украинских избирателей опять не утонули в предвыборной риторике.

Эффектные жесты должны находить свое продолжение после выборов. Кстати, вспомнилось, что тот же Порошенко в своей предвыборной программе 2014 года обещал наладить отношения с Россией. Не вышло. Но об этом - ни слова, пока готовится денонсация Большого договора и идет избирательная кампания.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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