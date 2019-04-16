Комментарий: Кабинет Медведева - правительство вне критики

Уже 11 лет в России существует закон, согласно которому председатель правительства должен отчитываться перед парламентом. 17 апреля, в седьмой раз за время своего нахождения в этой должности, с отчетным докладом перед депутатами выступал бывший президент и действующий премьер-министр Дмитрий Медведев.

В отличие от стран с парламентской формой правления, где отчет правительства перед депутатами является едва ли не ключевым политическим событием года, в России это мероприятие имеет совершенно иную природу. Премьер-министр знает, что его карьера зависит вовсе не от того, что думают о его работе депутаты, а сами депутаты едва ли питают какие-то иллюзии относительно своего значения в системе власти. При этом участники прекрасно понимают основную цель всего действа: еще раз продемонстрировать президенту свою лояльность, публично поддержав или хотя бы воздержавшись от жесткой критики выбранного им председателя правительства и всего проводимого курса.

Демонстрация лояльности и единства

Выступление Медведева в парламенте и дальнейшее его обсуждение было невероятно скучным и совершенно предсказуемым. Участники мероприятия старались так аккуратно говорить о проблемах России, что премьер едва ли хоть раз за все это время почувствовал себя неуютно. Именно поэтому пенсионная реформа, которая буквально подняла Россию на дыбы и ударила по рейтингам власти, не обсуждалась вовсе. Другая серьезная проблема, пресловутая "мусорная" реформа, обсуждалась столь обтекаемо и деликатно, что стороннему наблюдателю никогда бы не пришло в голову, что эта самая горячая тема последних месяцев.

Федор Крашенинников

Даже когда слово взял Геннадий Зюганов и ритуально погоревал о нищающем народе, общую благостную и, выражаясь советскими штампами, подлинно товарищескую атмосферу мероприятия все это совсем не испортило. Тем более что потом на трибуну вышел Жириновский с невразумительным экскурсом в историю России, и разговор окончательно вернулся в привычное для системной российской политики русло - обо всем и ни о чем.

Политический смысл четырехчасового шоу вполне ясен: еще раз показать гражданам страны, внешним наблюдателям, региональной и местной элите, что как бы тяжело ни приходилось населению, сколь бы отчаянным ни было положение в той или иной сфере, федеральная власть вовсе не собирается менять свой курс и даже обсуждать возможность этого.

Кроме того, россиянам раз за разом дают понять, что заступников во власти у них нет, жаловаться некому и надеяться не на что. Можно голосовать за любую из системных партий и какого угодно депутата в своем округе, но во всех случаях мандаты достанутся только тем, кто готов участвовать в подобного рода демонстрациях лояльности и единства - даже если во время выборов они клянутся отправить правительство Медведева в отставку.

Бенефис Медведева

Единственным, кто все четыре часа получал явное удовольствие от происходящего, был премьер Дмитрий Медведев. Он уверенно выглядел, покровительственно шутил, а на робкие претензии, которые все-таки иногда звучали, отвечал вальяжно и многословно - и все время в том духе, что правительство делает все правильно, а если что-то идет не так, то это поправимые мелочи из-за которых не надо волноваться.

Было время, когда председатель правительства действительно выступал в роли "мальчика для битья" и даже члены "Единой России" считали для себя возможным в самых неприятных выражениях возлагать на него и министров его кабинета вину за все плохое, что происходило в стране. Может быть, это была временная тактика или суровое испытание верности Дмитрия Анатольевича, но в любом случае все это осталось в прошлом.

Как кажется, ситуация изменилась из-за пенсионной реформы, которую сначала объявили инициативой правительства, а когда негативное отношение к ней и ее сторонникам со стороны большинства населения стало очевидным, ответственность на себя взял лично Путин. После этого любые разговоры об отдельном от президента правительстве окончательно потеряли смысл, как и присказка о хорошем царе и плохих боярах.

Любопытный комментарий по итогам отчета премьера и его обсуждения дал депутат от КПРФ Денис Парфенов: "Дмитрий Анатольевич был сегодня расслаблен и спокоен, видимо знает, что покровительство президента Путина все еще распространяется на него. К сожалению, ни один из фундаментальных вопросов развития экономики и общества в его выступлении затронут не был".

Прав депутат-коммунист, покровительство президента очевидным образом осеняло Дмитрия Медведева. Вот только словосочетание "все еще" вызывает удивление. Более правильно будет сказать, что Медведев как никогда раньше уверен, что покровительство президента распространяется на него, и с большим наслаждением демонстрирует это и парламенту, и всем остальным.

Это, пожалуй, и есть главный практический вывод их отчета правительства парламенту: ни курс правительства, ни правительство и уж тем более ни председатель правительства меняться не будут, потому что президента или все устраивает, или у него просто нет никаких других вариантов и кандидатур. Безотносительно того, нравится это кому-то внутри власти или вне ее, или нет.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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