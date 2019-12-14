Комментарий: Итог пресс-конференции Путина - планы, оставшиеся загадкой

Четыре часа общения Владимира Путина с журналистами в прямом эфире - это важнейший институт существующего в России политического режима. И даже если самому президенту он надоел, отменить его он уже не может: отказ от ставшего каноническим формата был бы воспринят и населением, и элитами в стране и за ее рубежами как симптом каких-то значимых изменений внутри системы.

Кроме того, в условиях авторитарного правления крайне важно демонстрировать всем, что лидер находится в хорошей физической и интеллектуальной форме - и Путину это снова удалось: четыре часа под камерами, без перерывов и каких-то заметных признаков усталости.

Даже неприятный и явно неожиданный вопрос журналистки BBC Фариды Рустамовой о дочерях, прозвучавший в самом конце, не выбил Путина из седла: казалось, он даже потерял на несколько секунд самообладание, но быстро справился с эмоциями и произнес эмоциональный спич, в котором ушел от прямых ответов и свел все к той великой пользе для России, которую приносят упомянутые в вопросе структуры и возглавляющие их дамы.

Вопросы истории на пресс-конференции Путина

Путин все чаще публично пускается в рассуждения о сложных вопросах российской и мировой истории. Пресс-конференция 19 декабря не стала в этом смысле исключением. Более того, Путин даже анонсировал публикацию некоей статьи, в которой он собирается изложить свое видение истории предвоенного времени. С учетом того, что чуть раньше он уже объявил грядущее 75-летие победы (во Второй мировой войне. - Ред.) главным событием 2020 года.

Федор Крашенинников

Основные тезисы анонсированного им сочинения уже более-менее ясны: СССР ничего плохого не делал, дружбой с Гитлером запятнали себя только лидеры стран Запада, которые и подталкивали две страны к войне, а Польша дескать сама виновата, и на момент вторжения советских войск на ее территорию ее правительство уже было "где-то в районе границы с Румынией".

Кроме того, Польша поучаствовала в дележе Чехословакии после "Мюнхенского сговора" - так что никакие секретные протоколы и дружба СССР и нацистской Германии ничего не меняют в статусе СССР как цитадели добра, гуманности и справедливости. Вот, собственно, и вся нехитрая и совсем не оригинальная историософия Путина, которая, к счастью всех пропагандистов, идеологических работников и просто подхалимов, очевидно, и будет издана в виде статьи. Можно себе представить, с какой решимостью единственно верный взгляд на историю будет распространяться, насаждаться, изучаться и цитироваться в год 75-летия победы.

Какие претензии у Путина к Ленину

Тем не менее Путин не готов полностью вернуть в оборот советский идеологический канон. За время пресс-конференции российский президент несколько раз прошелся по сталинским репрессиям и едва ли его комментарии обрадуют ортодоксальных сталинистов. Но главное расхождения Путина с советской версией истории - это трактовка образа Ленина. И надо сказать, что Путин не первый раз прошелся по человеку, памятники которому стоят в центре всех российских городов, а тело торжественно погребено на Красной площади, но в этот раз сформулировал свои претензии к Ленину весьма четко и это нельзя не отметить.

Для Путина Ленин - вовсе не государственный деятель, а прежде всего революционер, то есть по нынешним временам - экстремист и преступник. Любопытно, что в вину Ленину Путин ставит не гражданскую войну, "Красный террор" и прочие преступления большевизма, а превращение России из унитарной империи в федерацию.

То, с каким чувством Путин говорил об этом, не оставляет сомнений: именно в отказе от имперского унитаризма в пользу федерации, да еще и с национальным республиками, президент Российской Федерации видит причины и развала СССР и многих проблем современной России.

Кроме того, Путин несколько раз прошелся по КПСС, фактически обвинив ее в том, что она привела СССР к краху. Но едва ли стоит радоваться внезапному здравомыслию президента: скорее всего, Путин хочет присвоить власти в своем лице победу и Гагарина, оставив Ленина, репрессии и крах СССР наследникам КПСС в лице Зюганова и его партии - все-таки впереди думские выборы, на которых "партии власти" важен каждый мандат.

Что сказал Путин о передаче власти

Вопрос о том, каким будет пресловутый "трансфер власти" , настолько сильно беспокоит общество, что его даже разрешили прямо задать Путину - чтобы он мог дать ответ, от которого вопросов стало только больше. Тоже самое - смежный вопрос про изменения конституции и усиление роли парламента.

Путин вполне охотно поговорил на эти темы и между делом даже допустил отмену пресловутого слова "подряд", благодаря которому он уже 20 лет правит Россией. Но это было не похоже на размышления человека, готовящегося стать частным лицом в обозримом будущем, а выглядело как позиция того, кто не считает конституционные параграфы имеющими решающее значение для себя, своего будущего и своей реальной власти.

По итогам пресс-конференции остается ощущение, что у Путина есть вполне четкое представление о том, что он собирается делать дальше, но делиться своими планами он не собирается. Впрочем, возможно, что именно создание такого ощущения и было важнейшей целью четырехчасового разговорного шоу.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Почему на учениях "Гром-2019" не взлетела межконтинентальная ракета Пуска межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки "Рязань" на учениях в РФ не было. Отменили по техпричинам, уверяют военные. Ракета на вооружении больше 40 лет, напоминает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии? Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Задержание шамана: наручники как оберег для Путина? В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

Российская политика в карикатурах Агент ЦРУ в окружении Путина: кто он на самом деле? В окружении Владимира Путина долгое время работал агент ЦРУ. Это утверждают СМИ в США. Карикатурист Сергей Елкин со своей версией, кто был шпионом в Кремле.

Российская политика в карикатурах Протесты в Москве: российская Фемида бьет наотмашь Суды выносят обвинительные приговоры в отношении участников протестов в Москве. Карикатурист Сергей Елкин задумался о принципах работы российского правосудия.

Российская политика в карикатурах Единый день голосования: непростой выбор избирателя Алексей Навальный призывает поддерживать кандидатов по принципу "умного голосования". С этой стратегией согласны не все. Сергей Елкин о том, какие варианты есть у избирателей.

Российская политика в карикатурах Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина Вертикаль власти, выстроенная Владимиром Путиным, позволяет ему править Россией вот уже 20 лет. Но упоение властью может раскачать его трон, предупреждает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Санкции США против России: а Путин что? Вступление в силу нового пакета американских санкций против России за отравление Скрипалей не очень огорчило президента РФ Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе? Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

Российская политика в карикатурах Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

Российская политика в карикатурах Новые методы российских властей по усмирению недовольных Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий? ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм.

Российская политика в карикатурах Ни в какие рамки: в Москве растут протестные настроения Протестные акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму не утихают в столице. По прогнозу карикатуриста Сергея Елкина, 3 августа протесты могут стать еще более массовыми.

Российская политика в карикатурах Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане Президент РФ Владимир Путин встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Карикатурист Сергей Елкин - о подробностях аудиенции у понтифика.

Российская политика в карикатурах Россия Путина одной ногой в дверях ПАСЕ Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволяет вернуть России ее полномочия. И хотя часть депутатов оспорили права делегации РФ, шансов на успех у них немного, констатирует Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Освобождение Ивана Голунова, или Иллюзия справедливости Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

