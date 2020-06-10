Комментарий: История брянского таксиста - пример расизма в России

На фоне всемирного осуждения расизма и протестов против его проявлений, вызванных убийством белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, в России случился свой расистский скандал. В Брянске водитель такси отказался везти чернокожего студента местного вуза по причине своих расистских убеждений. Студент Рой Ибонга, уроженец Конго, опубликовал видеозапись своего общения с таксистом и написал жалобу в компанию Яндекс. Там перед студентом извинились и отключили водителя от сервиса Яндекс.Такси. Если бы история на этом и закончилась, то можно было бы порадоваться: зло наказано, незадачливый расист посрамлен, остальным - наука.

Всплеск расистских настроений после истории с таксистом

Но, к сожалению, эта история имеет продолжение. Новость о том, что в Брянске уволили таксиста-расиста по жалобе африканского студента вызвала широкую реакцию в российском интернете, и в своей значительной части она вовсе не была комплиментарной по отношению к Яндексу. Скорее, можно говорить о целой расистской атаке на сервис такси: в топ "Твиттера" на некоторое время вышел оскорбительный для сервиса хэштег "яндекскуколд", под которым компанию снова и снова обвиняли в том, что она "унижается перед африканцами" и вообще "лебезит перед проповедниками толерантности" и прочих "навязываемых Западом" ценностей.

Высказывания обвинителей Яндекса содержат всю гамму расистских настроений - от площадной брани и оскорблений, до попыток подвести под право испытывать неприязнь к африканцам некое подобие теоретической базы, хоть и весьма сомнительной: мол, раз Россия никаких колоний в Африке не имела и рабами не торговала, то и церемониться с выходцами оттуда незачем, а если им что-то не нравится, то они "должны не возмущаться и качать права", а уехать обратно - как многократно было сказано, "на пальму".

Расизм в современном российском обществе

Во всей это истории бросаются в глаза два аспекта. Во-первых, удивляет сам факт широкого распространения в России неприязни к выходцам с африканского континента. Во-вторых, шокирует то, что в 2020 году, в стране, гордящейся своей победой над нацизмом, столько людей открыто и даже с гордостью декларируют свой расизм.

К сожалению, корни современного положения вещей следует искать в советском прошлом. Несмотря на официально провозглашаемый "пролетарский интернационализм", советское общество оставалось закрытым от внешнего мира, а потому архаичным, со специфическими представлениями о жизни за рубежом и царящих там нравах.

Несмотря на все перемены конца 20 века, старые предрассудки никуда не делись и даже наоборот - укоренились и расцвели пышным цветом. Но в любом случае, открыто объявлять себя расистом в советское время не приходило в голову даже тем, кто на самом деле таковым был. А в 2020 году, как мы видим, в расизме охотно признаются тысячи людей.

Российская власть не препятствует ксенофобии

С другой стороны, а чему тут удивляться? Уже много лет российская власть экспериментирует с культивацией у граждан России всевозможных форм ксенофобии - для оправдания тех или иных решений во внешней и внутренней политике. Сняты табу с демонстративного презрения к целым странам и народам, к носителям определенных политических идей внутри России. Стигматизация представителей ЛГБТ-сообщества фактически возведена в ранг государственной политики.

Наконец, была и откровенно расистская кампания против бывшего президента США Барака Обамы, чей цвет кожи бесчисленное количество раз становился поводом для оскорблений как со стороны низкопробных юмористов и сетевых писак, так и со стороны некоторых представителей политической элиты.

Освещая нынешние протесты в мире, российская пропаганда раз за разом выставляет их участников исключительно как "чернокожих погромщиков и мародеров" - разве удивительно, что после такой идеологической накачки таксист в Брянске не стесняется своих взглядов и получает широкую поддержку в социальных сетях?

Нельзя не упомянуть и нарочитое противопоставление отечественных "традиционных ценностей" "влиянию Запада", в очередной раз обострившееся на фоне поправок в Конституцию РФ. По этой логике, хорошим для России оказывается все то, что отрицается Западом. Следовательно, раз на Западе стало трендом не быть расистом, значит в РФ лучше прослыть расистом, чем быть заподозренным в терпимости и толерантности.

Сняв табу на ксенофобию, делая ставку на истеричный шовинизм, демонстрируя готовность поддерживать все, что отрицается Западом, нынешняя российская власть создала все условия для того, чтоб в 2020 году люди без стеснения называли себя расистами и призывали наказать компанию за то, что она встала на сторону клиента-африканца, а не родного брянского расиста.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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