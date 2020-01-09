Комментарий: Иран должен открыто расследовать крушение украинского Boeing

Новый 2020 год начался только 10 дней назад. И за эти почти 300 часов мир оказался на пороге войны в регионе Персидского залива, который пока смог не переступить, сделав шаг назад. Кроме того, произошла трагедия с украинским самолетом, совершавшим рейс PS752 из Тегерана в Киев. На борту Boeing находились 176 человек, из которых никто не выжил. И эту трагедию тоже нужно пережить.

Крушение самолета, и, прежде всего, причины этой катастрофы, вызывают на данный момент много вопросов. Появляется все больше свидетельств, указывающих на то, что по украинскому Boeing по ошибке нанесли удар иранские ПВО. Но чтобы иметь окончательную версию происшедшего, президент Украины Владимир Зеленский, и не только он, сначала хочет получить доказательства. Когда ситуация настолько напряженная, как сейчас в регионе Персидского залива, к разведданным нужно относиться с определенной долей скептицизма.

Почему аэропорт Тегерана был открыт для полетов?

Однако же этот сценарий вполне правдоподобный. Вскоре после того, как Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке в качестве ответных мер за гибель генерала Сулеймани, иранские ПВО ожидали атаки со стороны американцев и очень сильно нервничали.

Маттиас фон Хайн

Вполне можно представить, что кто-то, находясь в стрессовом состоянии, принял ошибочное решение, приведшее к трагическим последствиям. Правда, возникает вопрос: как иранские чиновники могли в такой ситуации вообще разрешить самолетам гражданской авиации приземляться и взлетать из аэропорта Тегерана, как будто ничего не произошло?

До сих пор Иран отвергает версию о том, что самолет был сбит ракетой. Но это звучало бы правдоподобнее, если бы все участники расследования авиакатастрофы получили доступ к месту крушения. Если Тегеран хочет завоевать доверие, он должен обеспечить полную прозрачность расследования. Иранские власти и международное сообщество должны это сделать - ради родственников погибших. Политизировать эту трагедию кому бы то ни было нельзя.

Хороший знак состоит в том, что Иран пригласил к участию в расследовании трагедии специалистов компании Boeing - производителя разбившегося самолета. Но из-за санкций США в отношении Ирана компании требуется специальное разрешение американского министерства финансов. Другой хороший знак - весьма сдержанные высказывания Трампа по поводу авиакатастрофы. "Возможно, кто-то совершил ошибку", - заявил он в Белом доме.

Пассажиры заплатили своими жизнями

Если украинский пассажирский самолет действительно был по ошибке сбит иранскими ПВО, то 176 погибших - горькое доказательство для Вашингтона и Тегерана того, что тот, кто выбирает путь эскалации, уже не может контролировать, куда он приведет. И как во многих других случаях ценой этого стали жизни мирных людей.

Поэтому так важно, чтобы в процесс вмешалась европейская кризисная дипломатия. Именно сейчас. После сдержанных ответных мер Ирана на убийство генерала Сулеймани с помощью американского дрона. И сдержанной реакции Вашингтона на ракетные удары Тегерана. Время кажется весьма подходящим. Но оно может очень быстро закончиться.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW

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