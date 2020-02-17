 Комментарий: Иранский вариант для ″Единой России″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 27.02.2020

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Мнения

Комментарий: Иранский вариант для "Единой России"

Владимир Путин решил воспользоваться приемом последнего шаха Ирана, но ничего другого, как готовится к потрясениям, ему и "партии власти" все равно не остается, считает Константин Эггерт.

Путин на экране пресс-центра во время его послания Федеральному собранию 20.02.2019 года

В 1950-1970 годы при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви в Иране было две политические партии. Они назывались "Конечно, да, Ваше Величество" и просто "Да, Ваше Величество"

"Брак" ОНФ и "Единой России"

На самом деле, названия, конечно, были другие: Партия "Новый Иран" и Народная партия. Одна играла роль провластной, а другая - оппозиционной. Именно "играли роли". Обе были созданы по указанию королевского двора, финансировались правительством и двором, обслуживали желания двора и правительства, а якобы оппозиционная Народная партия даже возглавлялась какое-то время будущим министром двора Асадаллой Алямом. Отсюда и насмешливые названия, которые дали псевдопартиям иранцы. Партийные деятели имитировали политическую борьбу, но в основном они боролись за бюджеты, теплые местечки и привилегии.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

В 1975 году шаху эти игры в демократию надоели. Он объединил две партии в одну - единственную в стране, и назвал ее Партией возрождения иранской нации. Она должна была стать инструментом проведения шахской политики модернизации и борьбы как с подпольщиками-коммунистами, так и с ненавидевшими монархию шиитскими клириками. В партии (как и в предыдущих двух) было мало собственно партийного. Зато (как и в предыдущих двух) было много карьеристов, произносивших правильные речи.

Владимир Путин, кажется, решил пойти по стопам шаха в деле партийного строительства. Если верить "Медузе", Кремль задумал объединить "Единую Россию" и Общероссийский народный фронт (OHФ) в новую партийную структуру. Ее название будет включать слово "Россия", а вот слова "Единая" не будет, утверждают источники "Медузы". Кроме того, Дмитрий Медведев уйдет с поста председателя партии и уступит место трем сопредседателям. Если все так и будет, то единственным в руководстве новой структуры, более или менее знакомым хотя бы некоторым россиянам, будет бывший министр сельского хозяйства и заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. Все остальные - аппаратчики без лиц с серыми биографиями, "члены высших советов" непонятно чего, "координаторы" пропаганды, "вице-губернаторы" по правильному подсчету голосов. В общем, средний слой тех, кого в России принято считать политической элитой. Теперь у них появляется шанс подняться повыше.

Шнуров, Валерия и "молодежь"

В будущее слияние и ребрендинг "ЕдРа" верится легко. Популярность партии низка, и за почти что 20 лет она успела надоесть даже путинскому большинству, суперлояльный ВЦИОМ не может накрутить ей больше 32 процентов. На самом деле, думается, рейтинг намного меньше. Идти с такими показателями на "выборы" в Государственную думу, даже против так называемых "партий" во главе с Валерией, Шнуром плюс бессменными Геннадием Андреевичем и Владимиром Вольфовичем, совершенно неприлично. Вдобавок Кремлю нужно как-то "оприходовать" истомившихся по депутатским зарплатам, дипломатическим паспортам и квартирам в Москве активистов ОНФ, которые уже который год разыгрывают комедию под названием "В России есть гражданское общество!" Зря, что ли, ребята стараются?

Предполагается, что в новой структуре будут активно давать дорогу и посты так называемой "молодежи". Это типичная иллюзия увядающих авторитарных режимов. Как будто возраст сам по себе играет решающую роль. На повышение по партийной линии пойдут все те же самые тридцатипятилетние члены высших советов и вице-губернаторы по обеспечению воли президента, ради сохранения власти которого все эти квазиреформы и затеяны.

Персонажей незабываемой эпохи "игорей ивановичей", разгрома ЮКОСа, "энергетической сверхдержавы" и "возвращения Крыма в родную гавань" сменят еще более бесцветные и безынициативные чиновники, главная отличительная черта которых ­- умение еще энергичнее, чем прежние, "колебаться вместе с линией партии" и еще изобретательнее пилить бюджеты. Если зубры и титаны уходящего путинского двадцатилетия хотя бы прошли жесткую школу борьбы и выживания в период позднего СССР и "лихих девяностых", то у новых даже этого нет за плечами.

Контекст

Вакуум, возникший в результате недопуска на выборы реальных оппозиционных сил, кремлевские технологи пытаются заполнять псевдополитическими партиями-фриками, считает Александр Плющев. (24.02.2020)

Кампания по мобилизации избирателей для голосования за поправки к конституции создаст для власти серьезные проблемы в будущем, считает Федор Крашенинников. (17.02.2020)

В спешке, чтобы справиться до начала летних парламентских каникул, правящая в России партия штампует законы. Власть готовится к новой волне протестов осенью, считает Инго Маннтойфель. (13.07.2012)

Обновление выйдет таким же фейковым, какой была партийная жизнь Ирана при династии Пехлеви и какой она является при Владимире Путине последние 17 лет. Ну, хорошо, чуть-чуть поживее, чем в Иране - вдруг случится триумф демократии, и в Думе в следующем году вновь окажутся Владимир Рыжков или Дмитрий Гудков? Или даже оба! Если "Единую Россию" действительно сольют с ОНФ, то значит выборы пройдут именно в 2021 году, а не досрочно. Ведь менять партийные уставы можно не позднее, чем за год до голосования. Это правило пока еще соблюдают.

Путин верит в будущее

Кремль абсолютно убежден: общество все эти фокусы с переименованиями примет и поддержит, и можно будет не волноваться за сохранение "стабильности". Россиян вновь - и небезосновательно - держат за несмышленых детей. Однако получится ли у администрации Владимира Путина обеспечить в этом году явку на голосование за поправки к конституции, а в следующем году - на новые выборы без выбора, пока неясно. В обществе растет усталость и раздражение, ничем особо конкретным не мотивированные, но все более заметные. Власти же упорно придерживаются прежних методов превращения политики в балаган, чтобы люди не хотели в ней участвовать и оставили ее на откуп Кремлю. Это стратегическая ошибка. Такая же, как и изменения в конституцию, в которых даже путинское большинство разглядело главное - манипуляцию основным законом во имя сохранения нынешнего режима.

Кремль упорно перечеркивает все - пусть даже ставшие предельно условными и символическими - правила политической игры. Он разрушает и те слабые институты, на которые все же можно попробовать опереться в случае политического кризиса. Растоптаны остатки конституции, выборы опять пройдут как парад-алле в цирке - но на фоне равнодушия, снижения уровня жизни, усталости от системы. Случись что, бывшие вице-губернаторы-члены исполкомов-координаторы плюс Валерия со Шнуром первыми сбегут с кремлевского корабля. И вот тогда ставшего мемом "времени на раскачку" действительно не будет. Вообще.

И четырех лет не прошло после создания Партии возрождения иранской нации, как в октябре 1978 года шах объявил о ее роспуске. Он думал, что так задобрит толпы, все громче требовавшие отречения хозяина тегеранского дворца Ниаваран. А спустя еще три месяца Царь Царей, Свет Ариев, Его Императорское Величество Мохаммед Реза вместе с семьей отправился в эмиграцию.

Я, конечно, знаю: Россия-2020 - не Иран-1979. И вообще - не Иран. Исторические аналогии всегда условны - и всегда полезны.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь".  Автор еженедельной колонки на DW.  Константин Эггерт в Facebook:  Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Елкин


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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.  

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