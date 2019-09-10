Комментарий: Изгоняющий Путина - сигнал Кремлю

Прерванный поход якутского шамана Александра Габышева на Москву с целью проведения там неких обрядов, которые должны были завершить правление Владимира Путина, в очередной раз заставляет задуматься об образе мыслей российской власти, ее страхах и перспективах.

Как на страхе делать деньги

История шамана Габышева - из того же ряда, что и "московское дело" со всеми его несуразностями и глупостями вроде тяжелых травм, наносимых бумажным стаканчиком. И еще больше она примыкает к делу "Нового величия" и аналогичным попыткам путинских спецслужб превратить что-то совершенно безобидное и даже потешное в повод для громкого процесса с совсем невеселыми приговорами для обвиняемых.

Федор Крашенинников

Совершенно не важно, дошел бы шаман до Москвы или нет, и есть ли хотя бы теоретический риск того, что запланированные им обряды привели бы к смене власти в России. Как и в деле "Нового величия", само намерение каким-либо образом выступить публично против власти рассматривается правоохранительными органами как реальная угроза свержения этой самой власти.

На самом деле сотрудники силовых служб не верят ни в магию шамана Габышева, ни в убойную силу бумажного стаканчика, ни в то, что какие-то подростки были способны устроить вооруженное восстание. Верят они в совершенно другие вещи: в карьеру, в премии, а самое главное - в паранойю высшего руководства страны, потакая которой можно день и ночь бороться с врагами государства, ничем при этом не рискуя.

Силовые ведомства, разросшиеся за путинские годы уже до неприличных размеров, монетизируют страх своего начальства: для них дело Габышева - еще одна возможность имитировать борьбу с экстремизмом. То, что трагикомичное противостояние спецслужб шаману наносит очередной удар по престижу власти, никого уже не волнует.

Кому лоялен глубинный народ?

Совсем уж отрицать опасность шамана Габышев для власти тоже не следует. Опасен он не магическими чарами, а самим фактом своего появления и той очевидной поддержкой, которую он получал от людей во время своего похода.

Кроме того, он не просто шел по дорогам России, бормоча заклинания, а на понятном языке излагал свои нехитрые политические идеи: Путин должен уйти, потому что люди живут все хуже, и в этом его вина.

Более того, шаман Габышев не отказывался выступить на оппозиционных митингах, что уже превращает его в политического активиста, даже если сам он таковым себя не считает. В Чите, например, он призывал людей созывать народные сходы и самим решать, как жить, а потом позволил себе и уж вовсе кощунственное по меркам российской власти заявление: "Путин теперь вам не указ, живите свободно". Его явление в и без того бурлящей Бурятии стало дополнительным катализатором волнений.

Но важны не только слова, но и сам контекст, в котором они звучат. И сам облик шамана, и весь окружающий пейзаж, и собирающиеся вокруг него люди - все это противоречит фантазиям придворных идеологов про бесконечно лояльный Путину "глубинный народ".

Конечно же, Габышев - во многих смыслах исключение из правил, но все-таки он настоящий, живой и очень глубинный персонаж, а противопоставить ему власть смогла только анонимных вооруженных людей в погонах. Это само по себе весьма характерно: кто бы ни выступал против Путина в России - московский ли либерал или якутский шаман - реакция власти всегда одна: насилие вместо диалога.

Востребованная идея шамана

Шаман Габышев - не просто человек из народа, но еще и представитель той России, которую уже много лет скрывают за фасадом великодержавной пропаганды: России нерусских и неправославных людей, во всех смыслах живущих далеко от Москвы, Крыма, Донбасса и прочих важных для государственного телевидения мест.

Коррумпировав политические верхушки этнических автономий, Кремль привык считать народы России своим безропотным электоральным резервуаром. И вот на 20-м году путинского правления якутский шаман вместо привычных слов благодарности центральной власти вдруг говорит совершенно противоположные вещи, а слушающие его выступления жители далеких от Москвы городов и сел не только не разрывают его в клочья, но наоборот - приветствуют.

На фоне волнений в Бурятии и целой серии эксцессов в других этнических регионах, публичная расправа с Александром Габышевым может рассматриваться Кремлем и как предупреждение их жителям: недовольные Путиным будут наказаны, даже если они шаманы! Но действие всегда рождает противодействие: слишком жесткое обхождение с представителем якутского народа, да еще и с лицом духовным, может произвести совершенно иной эффект на нерусских и неправославных россиян.

Впрочем, выступает шаман в любом случае по-русски и явно видит свою миссию как общенациональную. Его проповеди вполне востребованы и в русских, и в татарских, и в каких угодно деревнях и городах России. Возможно, власти и отнеслись к походу Александра Габышев столь серьезно еще и потому, что вполне осознают востребованность и привлекательность основной идеи шамана - хотя бы с помощью магических обрядов положить конец 20-летнему правлению Путина.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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