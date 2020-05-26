Комментарий: Игнатьев - губернатор, потерявший доверие к Путину

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев через Верховный суд решил оспорить январский указ президента России о досрочном прекращении своих полномочий в связи с "утратой доверия". Первое заседание по делу назначено на 30 июня, суд уже признал Владимира Путина "административным ответчиком". В части получения дополнительных социальных гарантий, на которые претендовал экс-губернатор, ему, впрочем, уже отказали. Все происходящее - это самопиар Игнатьева, его политическое самоубийство или, например, признак ослабевания путинского режима?

Лишенные доверия президента

Право увольнять губернаторов "в связи с утратой доверия" Владимир Путин присвоил после трагедии в Беслане - тогда же, когда и отменил прямые выборы руководителей субъектов федерации. Не в 2020 году после оглашения идеи радикальной перекройки конституции, а именно тогда, 15 лет назад, некоторые юристы заговорили впервые о том, что в России произошел конституционный переворот.

Иван Преображенский

До главы Чувашии Игнатьева президентами России были уволены таким путем десять региональных руководителей. Против девяти из них были возбуждены уголовные дела, но большинство их не дошли до суда или закончились вынесением небольших условных сроков. Самым известным уволенным был мэр Москвы Юрий Лужков, а самый большой пока срок заключения (11 лет) получил экс-глава Коми Вячеслав Гайзер.

Отправленный в отставку в конце января Игнатьев был первым, кто осмелился оспорить президентское решение в суде. Вне зависимости от причин и будущего судебного решения, которое вряд ли окажется в пользу экс-губернатора, это бьет по самому принципу увольнения за "утрату доверия". По сути дела, это выражение недоверия самому президенту. Бывший чувашский губернатор наверняка понимает, что его иск - удар по вертикали власти, выстроенной Путиным, но, похоже, не боится ответного хода Кремля.

Михиал Игнатьев - войти в историю, подав иск

У удмуртов и чувашей существовала, говорят, в прошлом традиция - повесится на воротах своего врага, чтобы испортить ему жизнь. Примерно такой акт, похоже, сейчас и осуществляет Михаил Игнатьев. Ведь на суде по его иску может всплыть масса скандальных подробностей функционирования российской правящей системы. Он может, в потенциале, стать такой же "школой русской жизни" как, например, процесс "Березовский против Абрамовича" в Лондоне.

По последней информации, Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в больницу с двусторонней пневмонией с "высоким процентом" поражением легких, что в российской реальности часто означает не выявленный вовремя COVID-19. Но если он поправится, то наверняка будет жестко наказан Кремлем - слухи о возможности возбуждения против него уголовного дела ходили еще накануне его отставки.

Однако Игнатьев то ли не верит в выздоровление, то ли реально считает, что его болезнь - результат девятилетней "государевой службы", то ли просто, как говорят сейчас в России на блатном жаргоне даже представители власти, "берега потерял".

Оба хуже

Бывший чувашский руководитель не отличался адекватностью поведения накануне увольнения. Он предлагал "мочить" журналистов за критику властей, а сотрудника МЧС вынуждал подпрыгивать как во время игры "в собачки" за ключами от новой пожарной машины. Так что может он и лишился доверия президента вполне заслужено.

Но встает вопрос, а до того, как Игнатьев решил баллотироваться на новый губернаторский срок без согласия Кремля, до того, как его выгнали из "Единой России", он что - вел себя заметно адекватнее? В этом есть большие сомнения. Но это не помешало ему проработать при благословении Владимира Путина губернатором Чувашии около девяти лет.

И тут хочется процитировать "Собачье сердце" Михаила Булгакова и воскликнуть: "Позвольте, но как же он служил в очистке?" И ответ напрашивается сам - россияне его туда не избирали, им его прислал как фактически безальтернативного кандидата из Москвы президент Владимир Путин. Значит, если признать неадекватность Игнатьева, встает еще один, последний вопрос - а к самому себе президент после этого почему доверия не утратил?

Казус Игнатьева

Чувашского экс-губернатора вряд ли волнует будущее демократии в России. Его поведение, скорее всего, - акт личной мести российской правящей системе и президенту Путину, работа с которыми довела Игнатьева, если верить отклоненной части его иска, почти до инвалидности.

И все же этот иск действительно является признаком ослабевания российского политического режима. Сколько исков к президенту суды просто не принимали, и вот теперь он все же признан хотя бы "административным ответчиком".

Правда, бороться за свои права, как он их понимает, с Кремлем в России по-прежнему рискует только не самый адекватный человек, вдобавок опасно больной и благодаря этому, возможно, только и потерявший страх перед властной вертикалью.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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