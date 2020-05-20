Комментарий: Зеленский - президент без плана

С первого дня своего президентства Владимир Зеленский делал все, чтобы отмежеваться от своего предшественника Петра Порошенко. Инаугурационная речь Зеленского в Верховной раде, произнесенная 20 мая 2019 года, своей примирительной тональностью разительно отличалась от бравой риторики Порошенко, который в ходе избирательной кампании безуспешно пытался представить себя безальтернативным лидером в борьбе с российской агрессией.

Зеленский - первый украинский президент, имеющий широкую поддержку как на Востоке, так и на Западе страны. Он апеллирует и к украиноязычным, и к русскоязычным украинцам. Он не использует церковь в своих политических интересах и не вмешивается в противостояние между сторонниками независимой украинской православной церкви и теми, кто хочет сохранять единство с Москвой. С тех пор как украинские борцы за независимость времен Второй мировой войны остались темой учебников истории и больше не фигурируют в политических лозунгах на государственном уровне, стало меньше поводов для напряженности как внутри страны, так и в отношениях с польскими соседями.

Новый стиль, старые методы

Однако если же, оглядываясь назад, спросить себя, что же изменилось в Украине за год президентства Зеленского, больше ничего особо и не приходит на ум. Хотя новому главе государства и удалось в первые месяцы нахождения у власти несколько активизировать забуксовавшие реформы, промежуточные итоги первого года президентства Зеленского более чем разочаровывают. Ни у одного другого украинского президента до него не было таких хороших предпосылок для настоящей перезагрузки - после почти трех десятилетий коррупции, кумовства, несправедливости.

Евгений Тейзе

В своей инаугурационной речи бывший комик обвинил во всех этих бедах "политиков старой системы" и пообещал новую эпоху, в которой все украинцы наконец будут равны перед законом. Первым же шагом на президентском посту Зеленский распустил Верховную раду, и уже несколько месяцев спустя его наспех сформированная партия имела абсолютное большинство в парламенте. Полный карт-бланш для воплощения перемен!

Но украинцам уже скоро пришлось убедиться, что "новая элита" в значительной степени состоит из близких друзей и бывших бизнес-партнеров Зленского. Десятки депутатов Рады от президентской партии "Слуга народа", высокопоставленных чиновников Офиса президента и даже глава Службы безопасности Украины (СБУ) - выходцы из новой кузницы кадров: продюсерской студии Зеленского "Квартал 95".

Странные кадровые перетасовки

Вне рамок таких категорий как дружба или личная преданность в кадровой политике Зеленского не видно никакой последовательности. Министров и руководителей госадминистраций меняют так часто, что невольно задаешься вопросом, стоит ли вообще запоминать их фамилии. В то же время реформаторы из команды Зеленского, фамилии которых запомнили по крайней мере послы западных стран-партнеров, были в последнее время один за другим уволены.

Бывший комик, вполне в манере бразильского президента Болсонару, даже умудрился в разгар пандемии COVID-19 два раза переназначить министров здравоохранения. С такой же головокружительной скоростью менялись - прямо во время крайне важных для страны переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о кредитной программе - министры финансов.

Словно нервозности в бизнес-среде от кадровой чехарды было мало - ко всему добавилось еще и увольнение руководителей таможенной и налоговой служб, которые имели репутацию реформаторов и внесли значительный вклад в борьбу с коррупцией.

Олигархи правят бал

Объявив реформы "в турборежиме", Зеленский с его парламентским большинством предстал перед влиятельными украинскими олигархами колоссом на глиняных ногах. Более четверти правящей фракции в Верховной раде отказались следовать за президентом, как только тот взялся под давлением МВФ проталкивать банковский закон, получивший известность как "антиколомойский".

Этот закон прямо противоречил интересам олигарха Игоря Коломойского, который пытается вернуть себе национализированный "Приватбанк". С тех пор как Коломойский, который в период предвыборной кампании поддерживал Зеленского своими медиаресурсами, открыто бросил вызов президенту, главе государства приходится прибегать к помощью ситуативных союзников в Раде.

Без закулисных компромиссов президенту больше не обойтись. Таким образом, украинская политика возвращается к старым политическим практикам. Зеленский все откровеннее играет роль модератора, сглаживая противоречия между интересами олигархов.

А последние, в свою очередь, отвечают ему лояльностью: один покупает квартиры для освобожденных из русского плена моряков, второй - автомобили скорой помощи для больниц, третий - маски для врачей, которые оказались беззащитными в разгар пандемии. Но вот как именно Зеленский собирается решать хронические проблемы системы здравоохранения или других сфер, так и остается загадкой. Никакого плана у этого президента нет.

Автор: Евгений Тейзе. обозреватель украинской редакции DW

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