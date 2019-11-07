Комментарий: Зеленский молчит об "Украинагейте", чтобы не сболтнуть лишнего

Президент Зеленский в сложной ситуации. Признает, что Трамп давил на него - испортит отношения с хозяином Белого дома. Не признает - с Байденом, возможно, новым президентом США, пишет Сергей Руденко.
13 и 15 ноября комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проведет публичные слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. В открытом режиме будут допрошены основные свидетели. Трампа, как известно, обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в частности, в давлении на украинского президента Владимира Зеленского.
Несмотря на то, что Украина де-факто и стала причиной для начала расследования по делу об импичменте Трампу, официальный Киев продолжает демонстрировать олимпийское спокойствие. А сам "Украинагейт" так и не стал топ-темой в украинской политике и в обществе.
"Вилка" для Зеленского
Главный вопрос, который сейчас волнует американцев, - пытался ли Дональд Трамп оказать давление на президента Зеленского в деле о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден с мая 2014 года по апрель 2019-го был членом совета директоров компании Burisma, которая занимается добычей газа в Украине и в отношении которой власти страны проводили расследования по подозрению в коррупции.
Судя по уже опубликованным стенограммам закрытых слушаний в Конгрессе с участием бывшего американского посла в Украине Мари Йованович и посла США в ЕС Гордона Сондланда, Трамп все-таки пытался склонить украинскую сторону к проведению расследования по делу сына его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года. Более того - от результатов этого расследования, утверждают свидетели, зависело получение Украиной военной помощи от Вашингтона.
Сам же Владимир Зеленский еще два месяца назад категорически опроверг информацию о том, что Трамп оказывал на него давления. Но мог ли украинский президент сказать что-то иное, учитывая разные весовые категории - его и хозяина Белого дома? Очевидно, нет. Но вот теперь, когда в Конгрессе США эта история приобретает новое звучание, Зеленскому и его команде впору бы объяснить все сказанное Мари Йованович, Куртом Волкером и Гордоном Сондландом. Потому что если Трамп не давил на украинского президента, то тогда о чем рассказывали конгрессменам все эти высокочтимые дамы и господа? Если же давление имело место, то почему Зеленский публично соврал?
Сейчас президент Украины находится в достаточно щекотливой ситуации. Признать, что Трамп давил на него, означает потерять расположение нынешнего главы американского государства. А если опровергнуть такое утверждение, то можно закрыть для себя дверь в Белый дом в случае прихода туда того же Джозефа Байдена. Поэтому Владимир Зеленский предпочитает отмалчиваться, дабы не взболтнуть лишнего. Он понимает, что любое сказанное им слово, может быть использовано против него. Но и молчание выглядит очень странным, де-факто превращая Украину в объект, а не субъект внешней политики.
"Джокер", взятки и проститутки
Самое поразительное то, что к слушаниям в Конгрессе по "Украинагейту" публично свой интерес не проявляет не только Владимир Зеленский, но и практически все представители украинских властей. Те самые, которые, по свидетельству американских дипломатов, за кулисами обсуждали с ними перспективы дела Байдена-младшего и жаловались друг на друга.
Сейчас им не до импичмента Трампа. Они живо обсуждают между собой историю с заказом проституток нынешним главой комитета Верховной рады по вопросам внешней политике, дружно хохочут над сливом в СМИ переписки пранкера "Джокера" с депутатами от "Слуги народа" и рассуждают в телестудиях о продажности представителей президентской фракции в парламенте.
Украинская политика всецело поглощена внутренними проблемами. В большинстве случаев они не главные для общества. С приходом к власти команды Зеленского произошла "квартализация" (от "Квартал-95") политики. Шоу стало превалировать над обсуждением серьезных задач, стоящих перед Украиной. В том числе - и на мировой арене. Похоже, вряд ли кто-то сейчас в Киеве может сделать прогноз, к каким потерям приведет участие Зеленского в чужом "кино" - в процедуре импичмента Трампа.
Потеря иллюзий
Владимиру Зеленскому, конечно же, далеко до дипломатических способностей и опыта своего предшественника. Он новичок во внешней политике. На международной арене Зеленский двигается коридорами, которые ему создает окружение. После избрания президентом он очень хотел встретиться с Дональдом Трампом. И получил такую встречу.
Правда, вместе со скандалом - с обнародованием текста телефонного разговора с президентом США. Думаю, Зеленский и в страшном сне не мог себе представить, что эта беседа станет поводом для начала процедуры импичмента Трампа.
Теперь у Владимира Зеленского другая цель - встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава украинского государства, похоже, уверен, что его актерское обаяние и разговор по душам позволит ему договориться с хозяином Кремля о завершении войны в Донбассе. Это - еще одна иллюзия президента Зеленского. Реальность, наверняка, окажется иной. Как и в ситуации с Трампом, президент Украины может сыграть второстепенную роль в решении чужих задач.
Дилетантство Зеленского во внешней (да и во внутренней тоже) политике в конечном итоге дорого обойдется украинскому государству. Желание президента нравиться сильным мира сего и чувствовать себя с ними на равных рано или поздно приведет к очередным внешнеполитическим скандалам.
Хуже - если они потянут за собой потерю контроля над частью территории страны или же начало внутреннего гражданского конфликта. Понимает ли это президент Зеленский? Похоже, не до конца. Он все еще остается в душе актером, жаждущим аплодисментов от респектабельной мировой публики.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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