Комментарий: Зеленский идет по пути Порошенко

Верховная рада Украины продлила еще на год - до 31 декабря 2020 г. действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Документ начнет действовать только в случае, если в оккупированном Донбассе состоятся местные выборы. В противном случае он останется в "спящем режиме", как и в предыдущие четыре года. Пролонгацию этого закона следует воспринимать как очередное приглашение Путину к диалогу по Донбассу. К разговору, к которому, судя по заявлениям президента РФ после "нормандского саммита" в Париже, он еще не готов.

Утраченные иллюзии Зеленского

После парижского саммита у Владимира Зеленского, похоже, не осталось иллюзий по поводу того, что его личная встреча с Владимиром Путиным остановит войну в Донбассе. В Париже президент Украины публично признал, что вести переговоры со своим российским коллегой непросто. Еще во время президентской избирательной кампании Зеленский был уверен: для восстановления мира в Донбассе нужна самая малость - перестать стрелять и сесть за стол переговоров "хоть с чертом лысым" (дословная цитата). Но ни того, ни другого оказалось недостаточно для того, чтобы завершить войну на востоке Украины.

В Париже стало очевидно, что Зеленский и Путин абсолютно по-разному видят развитие ситуации в оккупированном Донбассе. Первый готов проводить там местные выборы, на которых настаивает Москва, но только после восстановления контроля над украино-российской границей. Второй утверждает, что этот контроль Украина получит после проведения местных выборов - как это и предусмотрено минскими соглашениями. Уже вернувшись домой, Путин объяснил свою позицию: если Украина получит контроль над границей, то в так называемых "ЛНР-ДНР" не избежать этнических чисток - как в Сребренице. Что звучит, как минимум, странно.

"Непростые" - так Зеленский описал переговоры с Путиным после саммита "нормандской четверки"

Заявление президента РФ по границе свидетельствует о том, что Кремль не намерен уходить с Донбасса. Москва хочет и дальше в одностороннем порядке контролировать украино-российскую границу, управлять лидерами марионеточных псевдореспублик и через них влиять на внутреннюю украинскую политику. Местные выборы в оккупированном Донбассе для Кремля - всего лишь возможность легализировать сепаратистов и инкорпорировать их в тело украинского государства. Это, наверняка, понимает уже и Владимир Зеленский.

Попытки договориться с Москвой

Сколько бы Владимир Зеленский публично ни укорял Петра Порошенко за его позицию по Донбассу, но ему самому уже приходится повторять путь своего предшественника. Еще несколько месяцев тому назад команда Зеленского критиковала закон об особом статусе оккупированного Донбасса, который был принят еще при Порошенко, и обещала написать свой вариант закона. Но уже после саммита "нормандской четверки" в Париже лидеры президентской фракции "Слуга народа" отказались от этой идеи и просто продлили еще на год срок действия закона, принятого еще в сентябре 2014 года.

Сегодня Зеленский пытается скрупулезно выполнить все условия для восстановления мира в Донбассе, которые выдвигает российская сторона. Прекращение огня, разведение войск в трех точках фронта, договоренность об обмене пленных до Нового года и так далее. Все это на протяжении пяти лет не единожды проходил и Петр Порошенко. За исключением, разве что, условия об инкорпорации "формулы Штайнмайера"в украинское законодательство .

Порошенко - подобно тому, как и Владимир Зеленский сегодня - пытался договориться с Владимиром Путиным. И все - тщетно. Хозяин Кремля всегда находил аргументы и поводы для того, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства. Даже тогда, когда эти самые обязательства были прописаны в минских соглашениях - как, например, передача Дебальцево и Докучаевска под контроль Украины со стороны ОРДЛО. Эти вопросы Москва игнорировала, мол, с этим - к Донецку и Луганску, а не к ней. Ну, а с марионеток, как известно, взятки гладки. Кстати, после "нормандского саммита" в Париже появилась информация, что Госбюро расследований начало уголовное дело против Порошенко из-за возможной государственной измены при подписании минских соглашений. Что выглядит более чем странно, учитывая то, что и политика Зеленского по Донбассу строится на основе минских соглашений.

Будущее Донбасса и Украины

В Париже "нормандская четверка" пообещала встретиться в следующий раз через четыре месяца. С большой долей вероятности можно предположить, что этого не случится по одной банальной причине - отсутствию прогресса в выполнении договоренностей. Ведь до того времени Киев и ОРДЛО должны обменять пленных (по одной версии - "всех на всех", по другой - "всех установленных на всех установленных"), определить очередные точки разведения сил на востоке, прекратить огонь. Кто на сегодняшний день является гарантом обмена пленными со стороны оккупированного Донбасса - не совсем понятно. Путин все время склоняет Зеленского к прямым переговорам с руководством "ЛНР-ДНР". Тот категорически отказывается. И если этот обмен сорвется, к кому тогда будет апеллировать официальный Киев? К Москве? Что скажет Путин в этом случае, мы хорошо знаем.

На будущее и Донбасса, и Украины, конечно же, будет влиять и ситуация внутри страны. 12 декабря МВД объявило о причастности к убийству известного журналиста Павла Шеремета участников российско-украинской войны и волонтеров. Ветеранское движение очень остро восприняло эту информацию, указывая на нестыковки в этом деле. Выльется ли это в массовые акции протеста, пока не известно. Но все то, что сейчас разворачивается вокруг дела Шеремета, особенно после саммита "нормандской четверки", выглядит очень странно.

Совет национальной безопасности и обороны Украины утверждает, что у него есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Но очевидно, что все эти сценарии гроша ломаного не стоят, если Киев не договорится с Москвой. А точнее - персонально с Владимиром Путиным. И как бы того ни хотел Зеленский, ему, как и Порошенко, придется опираться на минские соглашения. Даже в случае, если некоторые положения этих документов его не устраивают, а сам документ требует сегодня ревизии.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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