Комментарий: Зачем ФСБ России блокирует почтовый сервис Protonmail

Странная история с попыткой внесудебной блокировки серверов почтового сервиса ProtonMail демонстрирует уровень компетенции сотрудников российских спецслужб, считает Александр Плющев.
В России вот уже почти два года, то затухая, то вспыхивая с новой силой, продолжается эпидемия ложных минирований - сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах в различных учреждениях, торговых центрах, кинотеатрах, на вокзалах и других объектах инфраструктуры. Количество затронутых при этом людей исчисляется уже миллионами, а ущерб, вероятно, миллиардами.
Внятного объяснения, да и, вероятно, понимания, кто за всем этим стоит и зачем делает, до сих пор нет. Хотя версий было много: и провокации из-за рубежа, и учения, и хулиганство, а теперь говорят о конкурентной борьбе и вымогательстве. Непонятно так же, действует ли какая-то одна группа людей или несколько, появились ли подражатели и т.д.
Раздвоение ФСБ
Известно лишь, что в последние месяцы изменилось средство доставки угроз. Если раньше телефонные террористы главным образом использовали звонки через IP-телефонию, то теперь сообщения о якобы заложенных бомбах приходят на электронную почту. На днях появилось интересное свидетельство, демонстрирующее, каким образом силовики пытаются бороться с этой напастью.
Некоторые провайдеры получили письмо от ФСБ с требованием из-за поступающих террористических угроз и в связи с зимней Универсиадой в Красноярске заблокировать несколько серверов. Специалисты без труда выяснили, что они имеют отношение к почте ProtonMail - сервису веб-почты с шифрованием, созданному сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).
Очевидно, именно этим сервисом пользуются отправители ложных анонимных угроз, и ФСБ подобным способом пытается с ней справиться. Боюсь моделировать логику таких действий, поскольку мне не приходит в голову ничего, кроме такого соображения: "Раз сообщения всегда ложные, надо сделать так, чтобы они просто не доходили до адресата, и тогда мы решим проблему". То есть, примерно то же самое, что отключить телефон 02 (или 112) только потому, что увеличилось количество ложных вызовов.
Попутно выясняется, что в ProtonMail запрос из ФСБ не получали и в компании весьма удивлены российским способом борьбы с нежелательными отправлениями. Удивлены и российские специалисты, поскольку ФСБ не задействовало традиционные способы блокировки через суд или хотя бы Роскомнадзор, а обратилось напрямую к провайдерам, ссылаясь на закон, который позволяет так действовать при угрозе терактов. Иными словами, спецслужба демонстрирует заметное раздвоение, заявляя, что угроза терактов налицо, но при этом действует так, будто не верит в нее ни секунды.
Спецоперация или некомпетентность?
Самое комичное в этой истории то, что в письме указаны адреса серверов не исходящей, а входящей почты. То есть, от блокировки пострадают вовсе не отправители писем, а их получатели, да и то только если письмо отправлено с российского сервиса, скажем, Mail или Yandex. Так, собственно, требование ФСБ и было обнаружено - пользователи пожаловались на перебои с получением писем. Таким образом, либо это низкая техническая квалификация сотрудников ФСБ, рассылающих требования провайдерам, либо борьба с терроризмом - это только предлог.
Впрочем, ProtonMail - далеко не самый популярный в России и даже многим совершенно неизвестный сервис, и разработка целой тайной спецоперации против него представляется маловероятной. Он востребован в основном у журналистов, расследователей и анонимных телеграм-каналов - для приема свидетельств, компромата, сливов и работы с прочими чувствительными данными, требующими повышенной защиты.
Но вряд ли кто-то будет отправлять подобного рода информацию с российских сервисов, поэтому волей-неволей придется остановиться на некомпетентности. Начальство приказало справиться с проблемой, исполнитель и попытался справиться, как умел.
Смешанные чувства
Вот такие люди ответственны за нашу безопасность и за борьбу с реальным терроризмом. И как-то не так уж удивляет маниакально растущие страхи государства перед интернетом. Если такие специалисты по безопасности объясняют политическим руководителям, как в Сети все устроено, откуда нам ждать угроз и как от них можно защититься, то и появление всех одиозных законов, включая законопроект об автономном интернете, выглядит вполне логичным. И надо ли говорить, что в условиях автономного интернета (слава богу, проект этот, несмотря ни на какие законы, технически труднореализуем), подобной угрозы просто не возникло бы.
Безусловно, случай с ProtonMail - лишь одно свидетельство, по которому нельзя судить о состоянии дел в целом, но в том и дело, что пример этот далеко не единственный. История с Telegram, от которого ФСБ требовала предоставить ключи шифрования, - того же рода. А неэффективность последующей блокировки мессенджера говорит о том, что и в других ведомствах с профессионализмом дела не лучше.
Наблюдая за этими процессами, испытываешь противоречивые чувства. С одной стороны, надежду и радость: с такими специалистами, до построения "Великого русского файерволла" на моем веку точно не дойдет. С другой - так или иначе, но они занимаются безопасностью государства, его инфраструктуры, жизненно важных систем и, в конце концов, людей. И вот тут уже свое берет страх.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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