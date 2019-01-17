Комментарий: Зачем России нужен Совет Европы

5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы. Это была первая структура послевоенной Европы, призванная работать на объединение континента вокруг принципов демократии, свободы и безусловного уважения прав человека. Многие считали, что падение железного занавеса решило все политические проблемы Европы. Но ее ждали новые вызовы и испытания. И к своему 70-летию Совет Европы вновь оказался в авангарде борьбы за европейские ценности и свободы.

Сложные отношения России с СЕ

В советское время Совет Европы воспринимался властями как враждебная организация. И только с началом перестройки этот подход изменился. 28 февраля 1996 года Россия стала членом Совета Европы и остается таковым до сих пор. Хотя после начала крымской эпопеи российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) .

Федор Крашенинников

Впрочем, отношения России с Советом Европы и его структурами никогда не были гладкими. Само принятие России в организацию было скорее авансом, моральной поддержкой со стороны Европы лично Борису Ельцину и проводимому им курсу. Хотя в это время остро стояли многие вопросы, справедливо вызывавшие озабоченность у членов Совета Европы, например, война в Чечне.

Зачем Совет Европы был нужен Борису Ельцину, а затем и Владимиру Путину на первом этапе его правления, можно понять: так или иначе, но довольно долго, Россия официально провозглашала приверженность европейским ценностям, стремление влиться в братскую семью народов Европы и даже прилагала ощутимые усилия для того, чтобы хоть в чем-то соответствовать высоким принципам этой организации.

Но после "мюнхенской речи" Владимира Путина, войны с Грузией и событий 2014 года в Украине, отношения между Советом Европы и официальной Россией испортились. Сейчас они находятся в таком состоянии, что не очень понятно, почему РФ еще остается членом организации и продолжает выполнять явно неприятные ей решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Уйти нельзя остаться

На самом деле, ответить на вопрос, почему Россия все еще не вышла из Совета Европы довольно просто. Усиливающаяся политическая изоляция заставляет политическую верхушку России ценить каждую возможность поучаствовать хоть в чем-нибудь престижном и международном. Кроме того, членство в Совете Европы позволяет РФ так или иначе влиять на него и пользоваться им как трибуной.

Нельзя отбрасывать и самую банальную причину: членство в Совете Европы и работа в его структурах дает России право официально содержать дополнительный штат сотрудников буквально в сердце Европы. Всем этим нынешнее руководство России охотно пользуется и едва ли откажется делать это и дальше.

Есть ли в членстве России в Совете Европы положительные стороны? Может быть, от этого один вред и для Совета Европы, который периодически становится трибуной для политических демонстраций, и для самой России - потому что Страсбург далеко и от того, что туда периодически ездят за казенный счет думские деятели лучше никому не становится?

Да, сегодня Россию в Совете Европы представляют персонажи вроде Леонида Слуцкого и его коллег по нынешней Государственной думе. Да, трибуна Совета Европы используется российской делегацией для пропаганды внешнеполитического курса Владимира Путина и нападок на его критиков. Да, Россия с самого начала своего членства в Совете Европы не выполняет или демонстративно игнорирует многие взятые на себя обязательства.

Тем не менее членство в Совете Европы - это еще и необходимость, пусть формально и с оговорками, но все-таки следовать подписанным конвенциям и, самое главное, выполнять решения Европейского суда по правам человека, существующего с 1959 года.

ЕСПЧ - инстанция последней надежды россиян

Для чего бы на самом деле ни создавался в свое время ЕСПЧ, но для граждан России все последние годы далекая страсбургская институция выполняет роль единственного доступного им судебного органа, в котором они могут добиться защиты своих прав и элементарной справедливости.

Особенно важна роль ЕСПЧ в ситуациях, когда российская судебная система используется для преследования оппозиции. Например, 30 апреля суд в Страсбурге встал на сторону координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой, обязав РФ выплатить ей компенсацию за незаконное административное задержание за акцию "Он вам не Димон" в 2017 году. Кроме того, в тот же день ЕСПЧ признал незаконным блокировку аккаунта активиста из Сыктывкара Григория Каблиса за призывы к участию в митинге. И это только самые свежие решения ЕСПЧ по России. За последние годы их было много и едва ли станет меньше в обозримом будущем.

Когда-нибудь наступит время, когда граждане России смогут обращаться в местные, региональные или федеральные судебные органы, и там находить справедливость и защиту своих прав, а Россию в Совете Европы будут представлять депутаты, избранные на честных и свободных выборах. Пока же ЕСПЧ остается инстанцией последней надежды для многих наших сограждан, а Совет Европы - организацией, членство в которой создает хоть какие-то условия для борьбы против произвола и попрания прав человека в России.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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