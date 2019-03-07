 Комментарий: Зачем Порошенко тянет Путина во второй тур выборов в Украине | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.04.2019

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Мнения

Комментарий: Зачем Порошенко тянет Путина во второй тур выборов в Украине

Порошенко провел знак равенства между Зеленским и Путиным. Избирателей поставили перед выбором: голосуйте за нынешнего президента, иначе в Украину придет Россия, считает Сергей Руденко.

Предвыборный плакат Порошенко, на котором он изображен с Путиным

Накануне второго тура президентских выборов команда Порошенко увешала города и веси Украины бигбордами своего шефа, изображенного напротив Владимира Путина. Цель этой кампании - убедить избирателей в том, что 21 апреля украинцы будут выбирать не между комиком Владимиром Зеленским и нынешним главой государства Петром Порошенко, а между проевропейским курсом Порошенко и Россией. Вряд ли эта избирательная манипуляция позволит победить Петру Алексеевичу. Но то, что она раскалывает украинское общество на "своих" и "чужих" и запугивает избирателя, - более чем очевидно.

Зеленский = Путин?

Три месяца назад, начиная избирательную кампанию, Петр Порошенко четко определил своего главного конкурента - "коллективного Путина". Мол, есть он, Порошено, - проукраинский кандидат, а все остальные - "агенты Кремля". Вряд ли, конечно, Петр Алексеевич представлял себе, что во втором туре выборов он окажется с шоуменом Владимиром Зеленским. Поэтому в ходе кампании команда Порошенко массу усилий приложила для того, чтобы убедить избирателей в связях с Россией экс-премьера Юлии Тимошенко.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Выход во второй тур художественного руководителя "Студии Квартал 95" Владимира Зеленского вынудил действующего главу государства и его политтехнологов сосредоточиться исключительно на нем.

Неопределенная позиция Зеленского относительно будущего Донбасса и Крыма, обещания начать переговоры с Путиным дали повод оппонентам шоумена тут же позиционировать его как пророссийского кандидата. А избирателей Зеленского - в первом туре он получил 30% принявших участие в голосовании (это более 5 млн человек) - соответственно, как "ватников", надеющихся на возвращение Киева в орбиту влияния Москвы.

Де-факто команда Порошенко провела знак равенства между Зеленским и Путиным. Избирателей поставили перед выбором: голосуйте за действующего президента, иначе в Украину придет Россия. Конечно, не сам Путин, а через Зеленского - слабого и неопытного политика. Вот это "или - или", по мнению политтехнологов Порошенко, и должно убедить сомневающихся поддержать именно Петра Алексеевича. Поэтому и возникла наружная реклама, изображающая украинского лидера на одном плакате вместе с Путиным.

Ползучий реванш

В последние три года украинские власти не единожды предупреждали о возможном реванше пророссийских сил в стране. В ноябре 2016 года Генпрокуратура даже обвинило окружение Михаила Саакашвили в подготовке госпереворота в Украине на деньги сбежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко. Позже "рукой Москвы" стали называть Юлию Тимошенко. На завершающей стадии президентской кампании начался поиск "российского следа" применительно к Владимиру Зеленскому.

На фоне всего этого часть российского бизнеса продолжает спокойно себя чувствовать в стратегически важных отраслях украинской экономики, Юрий Бойко и Виктор Медведчук летают на переговоры в Москву с Дмитрием Медведевым и Алексеем Миллером, а представители бывшей Партии регионов, ориентированные на РФ, уютно расположились в зале Верховной рады. Иными словами - реванш пророссийских сил в Украине давно уже состоялся. При полном попустительстве властей и лично президента Порошенко.

Терпимое отношение официального Киева к пророссийски настроенным украинским политикам можно объяснить только одним: властям выгодно иметь "агентов Путина" не на задворках политики, а в зале парламента и на телевидении. Они играют роль пугала для избирателей. Но эта игра очень опасна для государства.

Контекст

Нынешний политический триумф Зеленского - вотум недоверия украинцев действующим политикам. Власть и оппозиция в первом туре проиграли комику, а в итоге - проигрывает вся страна, считает Сергей Руденко. (01.04.2019)

Накануне второго тура президентских выборов в Украине кандидаты ввязались в бессмысленные заочные дебаты, свидетелями которых стала вся страна. Сергей Руденко комментирует специально для DW. (05.04.2019)

Кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский изложили в своих предвыборных программах во многом похожие идеи. Они часто касаются сфер, на которые президент непосредственно не влияет. (11.04.2019)

Действующий президент Украины Порошенко и его соперник во втором туре выборов комик Зеленский зовут друг друга на дебаты. Подготовка к ним началась со сдачи анализов перед камерами. (05.04.2019)

Владимир Зеленский объединил Украину в протесте против нынешних политиков. Как свидетельствуют данные подсчета голосов, поступающие из ЦИК, он лидирует в большинстве регионов. (02.04.2019)

Ведь возвращение пророссийских сил в администрацию президента и правительство может иметь разрушительные последствия для будущего Украины. И не понимать этого может либо политический самоубийца, либо тот, кто надеется удержать эти силы под своим контролем.

Или Порошенко, или Зеленский

Какой была Украина при президенте Порошенко, мы знаем. Какой она может быть при его переизбрании - догадываемся. Но вот того, какой станет страна при президенте Зеленском, не знает никто. Его штаб обнародовал 10 пунктов первоочередных шагов кандидата после его избрания главой государства. Однако отсутствие четких и понятных ответов на многие важные вопросы, прежде всего, касающиеся будущего Донбасса и Крыма, вынуждает оппонентов Зеленского спекулировать на этом.

Худрук "Студии Квартал 95" не единожды уже заявлял, что ради мира в стране он готов начать переговоры с Владимиром Путиным. Чем готов пожертвовать Зеленский для того, чтобы убедить Россию уйти с Украины? На каких условиях он будет возвращать Крым и Донбасс? Означают ли пока что гипотетические переговоры с Москвой, что официальный Киев будет менять своей внешнеполитический вектор? Не известно. Эта неопределенность и порождает всяческие домыслы о том, что - в случае своей победы на выборах - Зеленский готов с потрохами сдать Украину России.

После 21 апреля все эти страшилки наверняка уйдут в прошлое. Зеленский понимает, что любое его неловкое движение в сторону Москвы, может иметь трагические последствия не только для будущего Украины, но и, вероятно, для него лично. Он хоть и начинающий политик, но не настолько уж и глуп, чтобы возвращать украинское государство в орбиту влияния России. По крайней мере в это хотелось бы верить.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

*После публикации статьи Петр Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Мари Йованович.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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