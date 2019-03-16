Комментарий: Зачем Луценко вбивает клин между Киевом и Вашингтоном

Под занавес первого президентского срока Петра Порошенко его ближайший соратник генпрокурор Юрий Луценко заявил о попытке вмешательства в работу Генпрокуратуры посла США в Украине Мари Йованович. В интервью американскому изданию The Hill Луценко рассказал, что во время первой встречи с главой американской дипмиссии ему был передан список украинских политиков, которых Йованович просила не преследовать.

Госдеп и посольство США в Украине молниеносно отреагировали: заявление генпрокурора не соотвествует действительности. А вот Порошенко, который по конституции отвечает за внешнюю политику страны, отмолчался, поддержав таким образом Луценко.

Враг №2 для Украины?

Все, о чем рассказал Луценко The Hill, судя по всему, могло происходить еще в 2016 году - сразу после назначения его генпрокурором. Где и как имела место та встреча (если имела) - не известно. Кто оказался в списке Йованович, сам глава ГПУ не уточнил. А вот его пресс-секретарь намекнула: там были фамилии депутатов Верховной рады. Почему они там оказались, в какой форме американский посол передала этот список и главное - есть ли этому документальное подтверждение, генпрокурор не говорит. При этом Луценко упомянул, что госпожа посол препятствовала предоставлению Генпрокуратуре американской помощи в размере $4 млн.

Сергей Руденко

Таким образом, получается, что Юрий Луценко три года скрывал информацию, которую можно квалифицировать как вмешательство посла США во внутренние дела Украины и в работу Генпрокуратуры. Почему? Одна из версий - команда Порошенко искала удобный случай, чтобы нейтрализовать Йованович, срок пребывания которой в Киеве, кстати, истекает через 5 месяцев.

В период работы в Украине она защищала НАБУ, антикоррупционеров-общественников и достаточно остро реагировала на все коррупционные скандалы, настаивая на отставке антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Словом, посол США создавала определенные неудобства для нынешнего руководства Украины.

Но во всей этой истории Луценко, похоже, не учел одного: обвинения Йованович власти США, чьи интересы посол представляет в Украине, восприняли как прозвучавшие в их адрес. В Вашингтоне достаточно резко отреагировали на публичные высказывания генпрокурора. А тот даже не удосужился прояснить свою позицию, еще больше осложнив ситуацию.

Понимает ли команда Порошенко, что, атаковав Мари Йованович, Киев сознательно идет на ухудшение отношений со страной, которая играет одну из ключевых ролей в конфликте Украины с Россией? Понимает ли Луценко, что свою прокурорскую браваду он все же должен подкреплять документальными доказательствами? И так ли уж Украине на нынешнем этапе надо превращать США во врага, уподобляясь той же России?

Игра для Трампа

Объяснением всей этой истории может быть только одно: Петр Порошенко и его команда решили убить двух зайцев - дискредитировать давнего критика украинской власти Мари Йованович и подыграть президенту Дональду Трампу. Дело в том, что летом 2016 года, в разгар президентских выборов в США, в Киеве были обнародованы фрагменты так называемой "амбарной книги" Партии регионов, которые свидетельствовали о том, что тогдашний глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт получал "черный нал" от соратников Виктора Януковича. Разразился скандал, в результате которого Манафорт ушел в отставку. История с "амбарной книгой" в Украине так ничем и не закончилась, а вот в США лоббиста-ветерана Манафорта за разные преступления приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Неделю назад депутат Рады Борислав Розенблат, которого обвиняются в коррупции, обнародовал аудиозапись своего разговора якобы с директором НАБУ Артемом Сытником. В ходе беседы собеседник депутата рассказывает о том, как пытался влиять на ход президентских выборов в пользу Хиллари Клинтон, в том числе с помощью той же "амбарной книги". Луценко на основании записи Розенблата уже начал расследование о вмешательстве украинской стороны в выборы президента США. Трампу, судя по его твиту, это затея понравилась. Особенно на фоне того, что спецпрокурор Мюллер проводит свое расследование о вмешательство России в американские выборы.

Похоже, что Юрий Луценко решил поймать волну, раскрыв большой заговор украинцев против нынешнего президента США. Главное действующее лицо - директор НАБУ. Его патрон - Мари Йованович. Ну, и неназванные генпрокурором депутаты, которых якобы глава американского диппредставительства просила не трогать.

Вряд ли Луценко сможет довести это дело до логического завершения. Наверняка все закончится очередным пшиком. Как это было, к примеру, с делом о государственном перевороте, который в Украине якобы готовил Михаил Саакашвили. Для Луценко главное процесс, а не результат.

Во всем виновата Америка

Вполне очевидно: чем бы ни закончились для Петра Порошенко нынешние президентские выборы, его ждут нелегкие времена. Как и его команду, в которую входит и Юрий Луценко. Так нелюбимое ими НАБУ во главе с Сытником ведет расследование о фактах коррупции в "Укроборонпроме". Один из основных фигурантов - друг и бизнес-партнер президента, бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Кто знает, может быть, в результате расследования НАБУ выйдет и на нынешнего президента. Задача Порошенко в данном случае - выйти с минимальными потерями из истории с "Укроборонпромом". Каким образом? Только путем дискредитации тех, кто ведет расследование.

Но, судя по реакции Госдепа США, команде Петра Порошенко не дадут просто так съесть директора НАБУ Артема Сытника. Очевидно, в Вашингтоне хорошо знают цену и заявлениям, и работе Юрия Луценко. Да и о коррупции, которая существует в высших эшелонах украинской власти. Карьеру Мари Йованович, которая на протяжении последних трех лет была свидетелем отчаянного сопротивления нынешних украинских властей антикоррупционным действиям, вряд ли могут испортить Порошенко и Луценко.

Очевидно, что скандал с послом США в Украине рано или поздно утихнет, но вот неприятный осадок все же останется. Как бы ни стремилось нынешнее украинское руководство двигаться в сторону Европы, родом оно из СССР, в котором во всем была виновата Америка. И это, пожалуй, самый печальный вывод из всей этой истории.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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