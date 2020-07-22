Комментарий: Захват заложников в Луцке - "Черное зеркало" для Зеленского

12-часовая эпопея с удерживанием в заложниках Максимом Кривошом пассажиров рейсового автобуса в Луцке завершилась удачно: заложники на свободе, Кривош - в СИЗО, руководство страны во главе с Владимиром Зеленским - в орденах и медалях. Такой себе киношный хэппи-энд, в котором президенту была отведена главная роль спасателя тех, кто волей судьбы оказался в том злополучном автобусе.

Вот только команде Зеленского желательно определится, героем какого фильма стал их шеф - "Слуги народа" или же "Черного зеркала". Поскольку ход событий, а главное, их итог оставляет много вопросов - и к спецслужбам, и к президенту, контролирующему их.

Зеленский, Кривош и "Земляне". Смотреть всем?

Драма, которая разыгралась 21 июля в Луцке, мало походила на спектакль. Мужчина с оружием в руках, захвативший пассажирский автобус. Заложники, водитель автобуса, прикованный наручниками к сиденью. Реальная угроза взорвать автобус с 20 пассажирами. Но вот требования, озвученные Максимом Кривошом (в сети - Максим Плохой), выглядели, как минимум, странно - топ-политики Украины должны были написать на своих страницах в соцсетях, что они - "террористы в законе", а Зеленский - рекомендовать украинцам фильм Шона Монсона "Земляне", выпущенный в 2005 году. А еще странно прозвучали рассказы заложников, которые утверждали, что Кривош им давал воду и делился успокоительным.

Сергей Руденко

Истинные мотивы действий дважды судимого Кривоша выяснит следствие. Как и то, вменяем ли он. Поскольку именно эти выводы дадут понимание, насколько адекватно в этой ситуации действовали украинские спецслужбы и непосредственно президент Зеленский, решивший выполнить требование захватившего заложников. Как утверждает Офис президента, именно короткий телефонный разговор Зеленского с Кривошом, а затем видео главы государства, опубликованное на его странице в Facebook (и спешно оттуда удаленное) с призывом смотреть фильм "Земляне", сыграло решающую роль в этой истории - Кривош отпустил заложников и сдался полиции.

Вроде бы в Луцке все завершилось удачно. Заложники живы, обвиняемый в терроризме - под стражей. Президент - герой. Но среди пострадавших оказались украинские спецслужбы, которые вначале не смогли упредить захват заложников, а после - провести операцию по их освобождению. Соратники Зеленского сейчас публично расхваливают президента за человечность, при этом совсем забывая, что в большинстве стран с террористами даже не ведут переговоров. Тем более - первые лица государства. Тех, кто пытается терроризировать людей, спецслужбы просто уничтожают, дабы остальным было неповадно. Почему этого не случилось в Луцке, в результате чего мы увидели слабость государства, пока объяснить никто не может. И, прежде всего, Зеленский, помещенный своим окружением в теплую информационную ванную.

При чем здесь Аваков

Попытка теракта в Луцке - третья за последний год в Украине. До этого дважды с интервалом в несколько месяцев поступали угрозы взорвать мост "Метро" в Киеве, парализовав столицу. У каждого из "минеров" был свой мотив. Но вот общее было у них одно - ситуацию неизменно разруливал министр внутренних дел Арсен Аваков и его подчиненные. Хотя надо сказать, что Антитеррористический центр, специализирующейся на спецоперациях по нейтрализации террористов, находится в структуре Службы безопасности Украины (СБУ).

Такую активность Авакова его оппоненты объясняют желанием главы МВД продемонстрировать Зеленскому свою незаменимость. Арсен Борисович - самый опытный и, пожалуй, самый коварный политик в команде нынешнего президента. Он - реальный политический тяжеловес, контролирующий в стране Нацполицию, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардию и Госслужбу по миграционным вопросам. В его подчинении - сотни тысяч вооруженных тяжелой техникой людей. На кого еще сегодня может положиться Владимир Зеленский, если не на Авакова?

Автор этих строк далек от конспирологии, сторонники которой представляют Авакова в качестве режиссера драмы в Луцке. Но именно глава МВД, а не СБУ - друг детства Зеленского Иван Баканов - стал главной фигурой в борьбе с терроризмом в стране. Более того, именно ведомство Авакова после Луцка усилило патрули в девяти центральных и западных областях страны, получив право на дополнительную проверку документов и транспортных средств. Это еще больше усиливает влияние Арсена Авакова. Руководитель МВД все больше становится незаменимым в окружении Владимира Зеленского. И, как говаривал один политический персонаж, он пока еще не первый, но уже и не второй человек в государстве.

Ящик Пандоры открыт

То, что сегодня Офис президента Украины подает освобождение заложников как безусловную победу и демонстрацию силы Владимиром Зеленским, на самом деле является пирровой победой. Потому что выполнение главой украинского государства условий Максима Кривоша может иметь печальные последствия. Ведь каждый, возомнивший себя Че Геварой, или же попросту провокатор, который захочет дестабилизации внутри Украины, теперь, по сути, может брать в заложники людей и требовать выполнения своих условий президентом страны. И остановить этот процесс можно будет только одним способом - жесткими мерами в отношении террористов.

Украина сегодня находится в состоянии военного конфликта и как никогда уязвима. В роли Максима Кривоша сейчас выступают "ЛНР" и "ДНР", взявшие еще шесть лет назад в заложники часть Украины. Российская пропагандистка Ольга Скабеева уже публично упрекнула Зеленского, который, по ее словам, пойдя на уступки захватившего заложников в Луцке Кривоша, не желает вести разговор с сепаратистами Донбасса. Желание Скабеевой понятно - унизить и оскорбить Зеленского, показав его трусливым и никчемным президентом.

А что на все это может ответить сам Владимир Александрович? После инцидента в Луцке он заявил, что, несмотря на свою высокую должность, был и остается человеком. Но, очевидно, для эффективного управления государством этого мало. От Зеленского ждут смелых, решительных и своевременных шагов. В том числе - и в отношении тех, кто терроризирует украинское государство. Большинство, проголосовавшее за него, уверен, хочет видеть его активным лидером процессов, идущих в Украине, а не пассивным исполнителем чужих желаний. В ином случае украинцы и дальше будут воспринимать происходящее в стране не иначе как продолжение сериала - "Слуги народа" или же "Черного зеркала".

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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