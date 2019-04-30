Комментарий: Замена посла в Минске - Кремль меняет курс?

Владимир Путин отозвал на родину главу российского дипломатического представительства в белорусской столице Михаила Бабича, а на его место назначил вице-спикера Совета Федерации Дмитрия Мезенцева, знакомого президенту еще по 1990-м годам, по работе в администрации Санкт-Петербурга. До этого белорусский МИД обвинял российского посла в том, что он "разрушает дружественные отношения" двух стран. Означает ли это, что Кремль признал прежний курс на интеграцию Беларуси - возможно даже принудительную - в состав РФ ошибочным или это просто смена актеров?

За что Бабича не любили в Беларуси

Михаил Бабич стал в 2018 году послом в Минске явно вопреки желанию белорусского руководства. Лукашенко не спешил с выдачей ему агремана. Минск с удовольствием и дальше работал бы с Александром Суриковым, предшественником Бабича, продержавшимся на своем посту больше 12 лет.

Иван Преображенский

У белорусского лидера, в принципе, есть традиция самому подбирать себе "удобных" послов России. В 2005 году он сумел меньше, чем за полгода, выдворить экс-губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, назначенного Путиным представителем РФ в Беларуси.

Приезду Бабича Лукашенко сопротивлялся не зря. Этот посол оказался слишком активным и жестким проводником политики Кремля, который, как казалось, нацелился на неизбежное присоединение соседней республики.

Как утверждал белорусский МИД, Михаил Бабич очень быстро перестал видеть разницу "между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством". Некоторые СМИ прямо писали, что российский посол собрал в своем посольстве ветеранов аннексии Крыма и готовит поглощение Беларуси .

На этом фоне Александр Лукашенко, похоже, начал бояться не столько за суверенитет, о котором он постоянно говорит, но за личную власть и безопасность. Это заставило его мобилизовать все силы в борьбе с российским послом. Включая, наверняка, и своих деловых и политических партнеров в Москве. Ведь пишут же некоторые российские СМИ, что даже МИД РФ выступал за замену посла.

Минск под крылом у товарища Си?

Кремль усиливал давление, а Лукашенко метался в поисках потенциальных союзников, которые могли бы повлиять на Россию. Он успел получить приглашение приехать в Австрию, снять ограничения, которые не позволяли вернуться в Минск американскому послу. Однако никакой практической помощи от Запада не получил.

Тогда, судя по последним событиям, Александр Лукашенко развернулся на Восток, в сторону КНР, которая активно инвестирует уже много лет в белорусскую экономику. И благосклонный к нему Китай сказал Москве, поссорившейся с Западом и все чаще ведущей себя как китайский подручный во внешней политике, что Пекину нужна именно независимая Беларусь.

Это всего лишь версия. Возможно, Кремль сам понял ошибочность политики последних месяцев, оценил негативные последствия от этого решения и отказался от него, попутно решив продлевать полномочия Путина после 2024 года менее экстравагантным способом, если это потребуется.

Однако надо заметить, что последний разговор Путина и Лукашенко перед отзывом Бабича произошел именно в КНР. После встречи с российским коллегой, по некоторым данным, белорусский президент страны покинул саммит досрочно. Сразу после его возвращения в Минске был арестован бывший глава службы президентской охраны. В свою очередь Владимир Путин, приехав домой, заменил посла в Минске.

Выходит, что о чем-то президенты все же договорились. И Москва включила заднюю скорость.

Цена сохранения власти Лукашенко

Трудно поверить, что Кремль, чьи распоряжения исполнял посол, который был еще и спецпредставителем президента Путина по взаимодействию с Беларусью, согласился бы просто так "слить" Бабича. Вне зависимости от того, сам ли Кремль пришел к выводу о вредности агрессивной политики в отношении Минска и принял адекватное решение сменить стратегию, или это случилось после окрика из Пекина, понятно, что Москва не могла выпустить Лукашенко за просто так.

Беларуси, наверняка, придется чем-то заплатить за отставку Михаила Бабича. Например, согласием на интеграцию с Россией, но при сохранении личной власти Александра Лукашенко.

Собственно основные сигналы в этом направлении уже были сделаны. Президенты договорились о возобновлении прокачки через Беларусь российской нефти. Незадолго до поездки в Пекин Лукашенко рассказал о намерении в обозримом будущем оставить власть, предварительно проведя некую конституционную реформу. Это вероятный контур неформального белорусско-российского соглашения, реализацией которого и займется, наверное, новый посол Дмитрий Мезенцев.

Что, кстати, не мешает ему также продолжить курс на поглощение Беларуси. Только мягче, без слухов о подготовке госпереворота и с учетом неформальных личных гарантий, которые, похоже, Лукашенко выбил у Путина.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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