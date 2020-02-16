Комментарий: Заклятые друзья, разделенные Атлантикой

Друзья или враги? Все сложно. Мюнхенская конференция по безопасности показала: Европа как никогда далека от Вашингтона, считает Маттиас фон Хайн.
Это долго копилось и вот, наконец, произошло. Глубокий раскол в трансатлантических взаимоотношениях проявился так открыто, как никогда ранее. Реплика госсекретаря США Майкла Помпео в ответ на речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) на открытии Мюнхенской конференции по безопасности показала: Европа - по крайней мере, Берлин или даже в большей степени Париж - как никогда далеки от Вашингтона.
Китай как образ врага
Необычайно большая (для предвыборного года в США) американская делегация приложила все усилия, чтобы сократить трансатлантический разрыв, при этом явно дистанцируясь от администрации Дональда Трампа.
Как администрация, так и Конгресс США, однако, едины в следующем: Китай - это новый образ врага. Похоже, существует надежда, что перед лицом этой угрозы европейцы и американцы все же смогут снова вспомнить о том, что у них есть общего.
Едва ли были на этой конференции хоть один разговор, панельные дебаты или же выступление, в ходе которых американская сторона не коснулась бы предстоящего обновления коммуникационной инфраструктуры для мобильной связи пятого поколения 5G. При этом - повсеместно предостерегая от привлечения к этому процессу китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Опасения, безусловно, обоснованные. Тем не менее, этот постоянно указующий в сторону Huawei перст вызывает, скорее, неприятие.
Одно можно сказать наверняка: в уютные времена тесной трансатлантической дружбы вернуться едва ли придется. Европейцы очнулись - по меньшей мере, на уровне риторики. Много разговоров ведется о суверенной стратегической политической власти Европы. От Германии требуют вновь выучить язык этой новой власти. Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон, кажется, его уже освоил.
Французское видение будущего Европы набирает очки
Что касается трансатлантических отношений, то здесь вырисовываются три основные позиции. Французское видение европейской независимости. Преобладающая, особенно в Восточной Европе, позиция о необходимости максимально тесных связей с Вашингтоном, - вне зависимости от дальнейшего развития ситуации. И нерешительность, не позволяющая склониться ни к одному из этих полюсов. Последний подход преобладает в Германии.
Тем не менее, уже сейчас можно с некоторой уверенностью предсказать: если Дональд Трамп в ноябре будет переизбран главой Белого дома еще на четыре года, то французский лагерь быстро прирастет сторонниками - в том числе, и со стороны Берлина.
Динамика европейских дебатов
Выступление президента Макрона, по всей видимости, действительно было главным моментом конференции. Он привносит невероятную динамику в европейские дебаты. Французский лидер с воодушевлением борется за европейскую независимость. Хочет общей внешней и оборонной политики. И даже если это не сработает для всех 27 членов, оставшихся в составе ЕС после "Брекзита", то хотя бы для тех, кто, как и Париж, перед лицом неоднократно упоминавшегося на конференции "соперничества великих держав" хочет создать готовую к действиям Европу.
Макрон приходит к выводу, что одних только амбиций для этого - недостаточно. Необходимы конкретные навыки. На словах реакция германской стороны казалась одобрительной. Последуют ли за ней дела - нам еще только предстоит увидеть.
Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW
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