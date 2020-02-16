Комментарий: Заклятые друзья, разделенные Атлантикой

Это долго копилось и вот, наконец, произошло. Глубокий раскол в трансатлантических взаимоотношениях проявился так открыто, как никогда ранее. Реплика госсекретаря США Майкла Помпео в ответ на речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) на открытии Мюнхенской конференции по безопасности показала: Европа - по крайней мере, Берлин или даже в большей степени Париж - как никогда далеки от Вашингтона.

Китай как образ врага

Необычайно большая (для предвыборного года в США) американская делегация приложила все усилия, чтобы сократить трансатлантический разрыв, при этом явно дистанцируясь от администрации Дональда Трампа.

Маттиас фон Хайн

Как администрация, так и Конгресс США, однако, едины в следующем: Китай - это новый образ врага. Похоже, существует надежда, что перед лицом этой угрозы европейцы и американцы все же смогут снова вспомнить о том, что у них есть общего.

Едва ли были на этой конференции хоть один разговор, панельные дебаты или же выступление, в ходе которых американская сторона не коснулась бы предстоящего обновления коммуникационной инфраструктуры для мобильной связи пятого поколения 5G. При этом - повсеместно предостерегая от привлечения к этому процессу китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Опасения, безусловно, обоснованные. Тем не менее, этот постоянно указующий в сторону Huawei перст вызывает, скорее, неприятие.

Одно можно сказать наверняка: в уютные времена тесной трансатлантической дружбы вернуться едва ли придется. Европейцы очнулись - по меньшей мере, на уровне риторики. Много разговоров ведется о суверенной стратегической политической власти Европы. От Германии требуют вновь выучить язык этой новой власти. Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон, кажется, его уже освоил.

Французское видение будущего Европы набирает очки

Что касается трансатлантических отношений, то здесь вырисовываются три основные позиции. Французское видение европейской независимости. Преобладающая, особенно в Восточной Европе, позиция о необходимости максимально тесных связей с Вашингтоном, - вне зависимости от дальнейшего развития ситуации. И нерешительность, не позволяющая склониться ни к одному из этих полюсов. Последний подход преобладает в Германии.

Тем не менее, уже сейчас можно с некоторой уверенностью предсказать: если Дональд Трамп в ноябре будет переизбран главой Белого дома еще на четыре года, то французский лагерь быстро прирастет сторонниками - в том числе, и со стороны Берлина.

Динамика европейских дебатов

Выступление президента Макрона, по всей видимости, действительно было главным моментом конференции. Он привносит невероятную динамику в европейские дебаты. Французский лидер с воодушевлением борется за европейскую независимость. Хочет общей внешней и оборонной политики. И даже если это не сработает для всех 27 членов, оставшихся в составе ЕС после "Брекзита", то хотя бы для тех, кто, как и Париж, перед лицом неоднократно упоминавшегося на конференции "соперничества великих держав" хочет создать готовую к действиям Европу.

Макрон приходит к выводу, что одних только амбиций для этого - недостаточно. Необходимы конкретные навыки. На словах реакция германской стороны казалась одобрительной. Последуют ли за ней дела - нам еще только предстоит увидеть.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Мюнхенские тезисы Политическая элита в "Баварском дворе" Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Ранее она называлась "Конференцией по военным вопросам" и была закрытым форумом НАТО. Участники традиционно собираются в отеле "Баварский двор" (Bayrischer Hof). В 2016 году в конференции принимают участие 30 глав государств, а также более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов и бизнесменов.

Мюнхенские тезисы Холодная война: есть или нет? "Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Правда, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с ним не согласился. "Мы определенно не находимся в состоянии холодной войны", - незамедлительно ответил он.

Мюнхенские тезисы НАТО: РФ запугивает соседей "Российская риторика, ее действия и маневры стратегических ядерных сил направлены на то, чтобы запугать ее соседей и похоронить доверие и стабильность в Европе", - считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что силы сдерживания НАТО тоже включают ядерные компоненты, но альянс занимается сокращением их числа и не использует для принуждения или устрашения.

Мюнхенские тезисы Порошенко об "альтернативной Европе" Президент Украины Петр Порошенко: "Самая большая опасность для нас, для европейцев - это альтернативная Европа. Альтернативные ценности сейчас привносят изоляционизм, нетолерантность, неуважение к правам человека, религиозный фанатизм, гомофобию. У этой альтернативной Европы есть лидер - его зовут господин Путин".

Мюнхенские тезисы До решения украинского конфликта еще далеко "Конечно, мы пока что очень далеки от решения конфликта на Украине", - заявил все тот же Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции. При этом он выразил надежду на то, что "и в Киеве, и в Москве все ответственные лица понимают, что мы не можем бесконечно дожидаться выполнения минских соглашений".

Мюнхенские тезисы Мнения о вероятности мира в Сирии разделились На вопрос о том, каковы шансы на перемирие в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил - 49%, его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер сказал - 51%, а глава МИД Великобритании Филип Хэммонд - "в районе нуля". Контактная группа по Сирии встретилась в Мюнхене еще до конференции и договорилась обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в течение недели.

Мюнхенские тезисы РФ должна прекратить бомбить Сирию "Франция уважает Россию и ее интересы... Однако мы понимаем, что для начала мирного процесса РФ должна прекратить бомбардировки мирного населения", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Медведеву и Лаврову в Мюнхене многие об этом говорили, но Москва в ответ только повторяет, что доказательств у Запада все равно нет.

Мюнхенские тезисы Миллер: Зачем притеснять "Северный поток-2"? "Северный поток-2" - это один из морских газопроводов, который поставляет газ в Европу, и мы не понимаем, почему для него должен вводиться какой-то дискриминационный режим", - задается вопросом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но не все согласны, что проект вообще нужен. "У нас много других трубопроводов между Россией и Европой", - сказал глава Польши Анджей Дуда. Автор: Григорий Аросев

