Комментарий: Заигрывание с Трампом не сулит Киеву ничего хорошего

В США подозревают президента Трампа в давлении на украинского коллегу Зеленского в связи с расследованием в отношении Ханта Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Стенограмма разговора, которую требуют опубликовать в Вашингтоне, может поставить в неловкое положение лидеров обеих стран. Особенно с учетом президентских выборов в США, которые должны состояться осенью 2020 года и в которых Байден-старший собирается участвовать.

Вся эта история выглядит символично, учитывая тот факт, что во время предыдущей президентской кампании в США расследование украинского НАБУ в отношении Пола Манафорта, тогдашнего главы избирательного штаба кандидата-республиканца Трампа, вынудили Манафорта уйти в отставку.

Украиной по Байдену?

20 сентября The Washington Post, ссылаясь на свои источники, сообщила о сотруднике американской разведки, который, как было сказано в публикации, подал официальную жалобу своему руководству в связи с содержанием телефонного разговора Трампа с неназванным иностранным лидером. Чуть позже выяснилось, что этот лидер - Владимир Зеленский. Американская пресса утверждает: президент США требовал от украинского коллеги ускорить расследование в отношении Байдена-младшего, который входил в совет директором украинской газодобывающей компании Burisma.

Сергей Руденко

Владельцем этой компании был Николай Злочевский, министр экологии в период президентства Виктора Януковича. Экс-министра Генпрокуратура Украины обвиняла в незаконном обогащении. Правда, чуть позже все дела в отношении Burisma были закрыты, компания погасила налоговые долги, генпрокурор Виктор Шокин был отправлен в отставку (как утверждает адвокат Трампа Рудольф Джулиани - из-за расследования дел Burisma), а вот история с Байденом-младшим осталась.

И, похоже, ее пытаются реанимировать накануне президентских выборов в США, где, как ожидается, Джо Байден станет главным конкурентом Дональда Трампа. Украине же в этой истории, вероятно, отводиться роль поставщика компромата на бывшего вице-президента США. В случае публикации расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского вопросы могут возникнуть не только к хозяину Белого дома, но и к президенту Украины. Наверняка Трамп вел беседу с позиции силы. Что он обещал Зеленскому за ускорение расследования против Байдена-младшего, мы рано или поздно узнаем. Как и то, как вел себя во время разговора украинский лидер.

Действительно ли он был и остается гарантом соблюдения законности в своей стране? Сказал ли он Трампу, что в Украине правоохранительные органы независимы в своих действиях? Настаивал ли он на расследовании в соответствии с законом? Получить ответы на эти вопросы для украинцев так же важно, как и для американцев на вопрос, давил ли президент США на Зеленского или нет применительно к делу Байдена-младшего.

Между Клинтон и Трампом

История с сыном Джо Байдена напомнила историю Пола Манафорта. Три года назад, на пике президентской кампании в США, в Украине были опубликованы фрагменты из так называемой "амбарной книги" Партии регионов. В ней тогдашний глава избирательного штаба Трампа фигурировал среди получателей наличных от соратников Виктора Януковича. В результате Манафорт ушел в отставку, позже по другим обвинениям был осужден в США на 7,5 лет лишения свободы, а сам Трамп воспринял ту публикацию как игру Киева против него.

Тогда, на президентских выборах в США в 2016 году, власти в Киеве особо и не скрывали, что делают ставку на кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон. Украинские министры открыто насмехались в соцсетях над Трампом, президент Порошенко делал реверансы в сторону Клинтон, а НАБУ, которое по закону должно находиться вне политики, расследовало дело Манафорта (в итоге завершившее ничем). Но официальный Киев просчитался. Клинтон выборы проиграла. И тогдашним украинским властям пришлось приложить немало усилий для того, чтобы сгладить острые углы в отношениях с новым хозяином Белого дома.

Теперь Украина, как и три года назад, пытается сделать свою ставку в большой политической игре в США. Но сейчас, после возможного разговора с Зеленским, действующего американского президента уже обвиняют, как выразился Джо Байден, в чрезмерном злоупотреблении властью. И злоупотреблять ею Трампу, похоже, помогает Зеленский. Или не помогает? Пожалуй, учитывая возможности обеих стран, это вопрос риторический.

Почему молчит Зеленский?

После публикации в The Washington Post Дональд Трамп категорически опроверг факт давления на президента Украины. Владимир Зеленский же продолжает отмалчиваться. Вместо него комментарии дает министр иностранных дел Вадим Пристайко, который, конечно же, отрицает фaкт давление на президента Украины. А он сам, как ожидается, должен встретиться с Трампом в период с 23 по 26 сентября во время сессии Генассамблеи ООН.

Почему же молчит Зеленский? Если Трамп на него не давил, почему об этом не заявить публично? Отсутствие реакции президента Украины можно объяснить только одним - "друг Дональд" действительно просил его о расследовании в отношении Байдена-младшего, и теперь Владимир Александрович может попасть в неловкое положение, если запись разговора все же будет опубликована.

Причастность Украины в очередной раз к скандалу, связанному с президентской кампанией в США, вряд ли укрепит позиции Киева в Вашингтоне. Выполнение частных просьб хозяина Белого дома может испортить украинско-американские отношения. И это должен понять президент Зеленский. Ему надо, наконец-то, уже прекратить играть роль киношного Голобородько. Потому что попытки понравиться лично Трампу в итоге будут очень дорого стоить всей Украине.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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