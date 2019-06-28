 Комментарий: ЕС послал Трампу сигнал на саммите G20 | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 29.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: ЕС послал Трампу сигнал на саммите G20

На саммите G20 в Осаке Евросоюз заключил со странами Южной Америки соглашение о зоне свободной торговли. Это четкий сигнал президенту США Трампу, считает Бернд Ригерт.

Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке

Мировая торговля возможна и вопреки воле США. Соглашение о зоне свободной торговли, достигнутое на саммите G20 между ЕС и четырьмя странами Южной Америки, входящими в экономический блок МЕРКОСУР, продемонстрировало президенту США Дональду Трампу, что он выбрал неправильный курс.

Таможенные пошлины - любимый инструмент Трампа

В то время, как весь мир стремится снять всяческие ограничения, препятствующие свободной торговле, и открыть рынки, Трамп отгораживается от всех, вводя таможенные пошлины.

Бернд Ригерт

Бернд Ригерт

На саммите G20 в Осаке президент, который делает ставку на национальные приоритеты, показал, что не готов отказаться от штрафных пошлин. Они стали любимым инструментом в его жесткой дипломатии.

Этот инструмент действует. Потому что США экономически сильны и пока еще могут себе позволить пошлины на ввоз импорта, которые, по сути, оплачивают американские потребители. Но если когда-нибудь конъюнктура просядет, ситуация может быстро измениться. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает об ущербе для мировой экономики.

Стена из таможенных пошлин, которую выстроил Трамп, скоро начнет оказывать негативное влияние. Евросоюз и страны МЕРКОСУР на саммите G20 сделали ставку на нечто совершенно противоположное. Соглашением о свободной торговле, работа над которым велась более 20 лет, они показали, что международное сотрудничество хоть и не является легким, но возможно, и приносит плоды даже во времена Трампа и вопреки американскому правительству.

ЕС - флагман  международной торговли

Сделка между ЕС и странами Южной Америки приведет к созданию самого большого рынка в мире. До настоящего времени таковой считалась зона свободной торговли между ЕС и Японией, которая стала реальностью  с начала нынешнего года. Европа была и остается флагманом международной торговли. Евросоюз заключил более 70 торговых соглашений. Следующее планируется подписать 30 июня с Вьетнамом, которому Трамп угрожает штрафными санкциями.

Конечно, соглашение ЕС со странами МЕРКОСУР еще не скоро вступит в силу. Его еще необходимо ратифицировать. В этой связи все громче звучит критика относительно условий экспорта мяса и выполнения экологических норм. Еще о многом предстоит вести дискуссии. Но в конце должен быть достигнут компромисс. И другие торговые соглашения с Канадой или странами Африки тоже имеют свои недостатки и порой ошибки, но их главный принцип верен: торговля, обмен, сотрудничество вместо национализма, изоляционизма и торговых войн.

Сигнал Трампу на саммите в Осаке

На саммите G20 в Японии США вновь попытались вставить палки в колеса Всемирной торговой организации (ВТО). Организация из-за позиции США не смогла начать процесс выбора заседателей апелляционного органа ВТО. Американское правительство настаивает на реформировании ВТО, которая, прежде всего, должна служить интересам американцев. Это невозможно. Все страны, входящие в ВТО, должны подчиняться общим правилам.

Контекст

Участникам саммита "большой двадцатки" в Осаке все же удалось согласовать общую позицию по защите климата. Президент США Трамп был против включения вопроса об экологии в текст заключительного коммюнике. (29.06.2019)

В итоговом заявлении саммита G20 в Осаке его участники констатировали ухудшение политической и экономической обстановки в мире. Выступать с осуждением протекционизма они не стали. (29.06.2019)

Дональд Трамп может сколько угодно говорить комплименты Владимиру Путину. Холодные отношения Москвы и Вашингтона не станут от этого теплее, считает Константин Эггерт. (28.06.2019)

Договоренность достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Осаке. Трамп пообещал не вводить новых штрафных пошлин против Китая. (29.06.2019)

Не только у США, но и других государств, например, России или Китая наблюдается тенденция к протекционизму, то есть к защите собственных предприятий от конкуренции. Это должно прекратиться, если ВТО расширит международную торговлю. Но страны G20, к сожалению, не достигли прогресса в этом вопросе, несмотря на формальные обещания.

То, что ЕС и страны МЕРКОСУР договорились о создании зоны свободной торговли именно на саммите G20, является хорошей новостью. США пока еще не заключили какой-либо существенной сделки "а-ля Трамп" с крупным экономическим партнером.

Торговые отношения важнейших экономических партнеров Европы и США  застопорились. И это должно измениться. Сигнал, который посылает ЕС Дональду Трампу, превратившему Белый дом в мировую таможню, должен быть таким: "Дайте простор для торговли"!

Автор: Бернд  Ригерт, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | FacebookYoutube

Смотрите также:

  • Трамп кричит, что надо сносить забор в Екатеринбурге, так как это не граница с Мексикой

    Политика Трампа в карикатурах

    Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение

    В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина о том, в чем Трамп заподозрил Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина

    Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп Путину отмену санкций посулил

    Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Американцы готовят санкционный удар против России

    В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергей Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Что стало с НАТО после саммита с Трампом

    Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп вносит раскол в G7

    Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию

    Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

  • Телефонный разговор Трампа и Путина

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости

    Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Статуя Свободы с русским самоваром

    Политика Трампа в карикатурах

    Российский след в американской политике

    В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Елкина о Трампе

    Политика Трампа в карикатурах

    А был ли компромат?

    Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:52

Саммит G20: шутки Трампа с Путиным, комплименты Меркель и важные темы "большой двадцатки"

 

 

Контекст

Политика Трампа в карикатурах

Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит G20: шутки Трампа с Путиным, комплименты Меркель и важные темы "большой двадцатки"  

Что сказал Путину Трамп в Японии и чего боятся в Грузии туристы из России. DW Новости  

Чудеса по-нашему. Трамп кошмарит НАТО. Вредные советы мировым лидерам – "Заповедник", выпуск 79  

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании  

Туристы из России о впечатлениях от Грузии: Страхи - от незнания  

Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW