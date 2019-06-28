Комментарий: ЕС послал Трампу сигнал на саммите G20

Мировая торговля возможна и вопреки воле США. Соглашение о зоне свободной торговли, достигнутое на саммите G20 между ЕС и четырьмя странами Южной Америки, входящими в экономический блок МЕРКОСУР, продемонстрировало президенту США Дональду Трампу, что он выбрал неправильный курс.

Таможенные пошлины - любимый инструмент Трампа

В то время, как весь мир стремится снять всяческие ограничения, препятствующие свободной торговле, и открыть рынки, Трамп отгораживается от всех, вводя таможенные пошлины.

Бернд Ригерт

На саммите G20 в Осаке президент, который делает ставку на национальные приоритеты, показал, что не готов отказаться от штрафных пошлин. Они стали любимым инструментом в его жесткой дипломатии.

Этот инструмент действует. Потому что США экономически сильны и пока еще могут себе позволить пошлины на ввоз импорта, которые, по сути, оплачивают американские потребители. Но если когда-нибудь конъюнктура просядет, ситуация может быстро измениться. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает об ущербе для мировой экономики.

Стена из таможенных пошлин, которую выстроил Трамп, скоро начнет оказывать негативное влияние. Евросоюз и страны МЕРКОСУР на саммите G20 сделали ставку на нечто совершенно противоположное. Соглашением о свободной торговле, работа над которым велась более 20 лет, они показали, что международное сотрудничество хоть и не является легким, но возможно, и приносит плоды даже во времена Трампа и вопреки американскому правительству.

ЕС - флагман международной торговли

Сделка между ЕС и странами Южной Америки приведет к созданию самого большого рынка в мире. До настоящего времени таковой считалась зона свободной торговли между ЕС и Японией, которая стала реальностью с начала нынешнего года. Европа была и остается флагманом международной торговли. Евросоюз заключил более 70 торговых соглашений. Следующее планируется подписать 30 июня с Вьетнамом, которому Трамп угрожает штрафными санкциями.

Конечно, соглашение ЕС со странами МЕРКОСУР еще не скоро вступит в силу. Его еще необходимо ратифицировать. В этой связи все громче звучит критика относительно условий экспорта мяса и выполнения экологических норм. Еще о многом предстоит вести дискуссии. Но в конце должен быть достигнут компромисс. И другие торговые соглашения с Канадой или странами Африки тоже имеют свои недостатки и порой ошибки, но их главный принцип верен: торговля, обмен, сотрудничество вместо национализма, изоляционизма и торговых войн.

Сигнал Трампу на саммите в Осаке

На саммите G20 в Японии США вновь попытались вставить палки в колеса Всемирной торговой организации (ВТО). Организация из-за позиции США не смогла начать процесс выбора заседателей апелляционного органа ВТО. Американское правительство настаивает на реформировании ВТО, которая, прежде всего, должна служить интересам американцев. Это невозможно. Все страны, входящие в ВТО, должны подчиняться общим правилам.

Не только у США, но и других государств, например, России или Китая наблюдается тенденция к протекционизму, то есть к защите собственных предприятий от конкуренции. Это должно прекратиться, если ВТО расширит международную торговлю. Но страны G20, к сожалению, не достигли прогресса в этом вопросе, несмотря на формальные обещания.

То, что ЕС и страны МЕРКОСУР договорились о создании зоны свободной торговли именно на саммите G20, является хорошей новостью. США пока еще не заключили какой-либо существенной сделки "а-ля Трамп" с крупным экономическим партнером.

Торговые отношения важнейших экономических партнеров Европы и США застопорились. И это должно измениться. Сигнал, который посылает ЕС Дональду Трампу, превратившему Белый дом в мировую таможню, должен быть таким: "Дайте простор для торговли"!

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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