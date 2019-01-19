Комментарий: Европа не может предотвратить холодную войну

ДРСМД уже не спасти. Холодная война возвращается, причем для Европы она будет еще "холоднее", чем 30 лет назад, считает обозреватель DW Кристиан Триппе.
Хайко Масу (Heiko Maas) сейчас не позавидуешь. Министр иностранных дел Германии, выполняя роль посредника между американцами и русскими, пытается спасти то, что спасти уже невозможно. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) мертв. Этот документ 1987 года регулирует запрет и утилизацию баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей дальности - оружия, вначале созданного в Советском Союзе, а позже - в Америке. Если эти ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, хоть раз бы были применены, то они превратили бы Европу в радиоактивный ад - притом что до США они долететь не смогли бы по определению.
Соответственно именно для европейцев вопрос ракет средней и меньшей дальности всегда был вопросом "быть или не быть". В НАТО на появление этого оружия в СССР ответили стратегической угрозой в адрес хозяев Кремля: если вы не уничтожите свои SS-20 (так по классификации НАТО назывались эти советские ракеты. - Ред.), то мы создадим такие же - при этом мы в любой момент готовы к переговорам о разоружении.
Агония ДРСМД
Эта адская логика сработала. Советский Союз "притормозил" и заключил с США ДРСМД. С юридической точки зрения, партнерами по договору являются только эти две страны. И это крайне важно - чтобы понять, почему посредники вроде Хайко Маса сейчас не имеют никаких шансов. Договор подводил итог разрушительной гонке вооружений и многолетним эмоциональным дискуссиям. А теперь мы наблюдаем агонию этого документа. И даже прибор искусственного дыхания от немецкого дипломата не может подарить ему новую жизнь.
Ведь Россия уже много лет нарушает положения договора, разрабатывая ракеты, которые она - как правопреемник СССР - разрабатывать права не имеет. США под руководством Дональда Трампа без долгих размышлений сообщили о выходе из Договора. Под давлением европейских стран-участниц НАТО удалось получить отсрочку: по требованию Вашингтона, у России есть время до 2 февраля для прекращения ряда программ производства вооружений. После чего последует официальное расторжение договора. "Россия может спасти ДРСМД", - убеждал немецкий министр иностранных дел своего российского коллегу. Сергей Лавров однако возразил, что не видит серьезной заинтересованности США в диалоге. Что, попросту говоря, означает: шансов нет.
Оковы ДРСМД?
Дело в том, что Россия, как и США, тоже заинтересована в том, чтобы скинуть с себя накладываемые договором ограничения. Обе страны видят свое противостояние растущей мощи Китая - как стратегически, так в сфере политики и вооружений. При этом КНР свободна от контроля за ракетами средней дальности. В Европе это понимают - но стратегически находятся в слабой позиции. Теперь, в эпоху Трампа, США являются не бесспорным лидером западного мира, как это было 40 лет назад, а ненадежным партнером. Международных консультаций или совместных поисков ответов на глобальные вызовы в ближайшее время не предвидится.
И ко всему прочему Европа находится в постоянном кризисе. "Брекзит" парализовал как британцев, так и Евросоюз, Франция попала в зону внутриполитической турбулетности, а на Германию сейчас смотрят как на слабое звено в европейских вопросах. Правительство в Берлине собирается интенсивно работать над такими темами как контроль над разоружением и отражение угроз в киберпространстве. Все это похвально, но в краткосрочной перспективе не способствует выходу из стратегического тупика, в котором европейцы находятся уже четверть века после окончания холодной войны. При этом цели европейской политики безопасности за все это время не менялись: это по-прежнему не стать ни полем боя, ни мячом в игре сверхдержав.
Автор: Кристиан Триппе, обозреватель DW
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