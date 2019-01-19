Комментарий: Европа не может предотвратить холодную войну

Хайко Масу (Heiko Maas) сейчас не позавидуешь. Министр иностранных дел Германии, выполняя роль посредника между американцами и русскими, пытается спасти то, что спасти уже невозможно. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) мертв. Этот документ 1987 года регулирует запрет и утилизацию баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей дальности - оружия, вначале созданного в Советском Союзе, а позже - в Америке. Если эти ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, хоть раз бы были применены, то они превратили бы Европу в радиоактивный ад - притом что до США они долететь не смогли бы по определению.

Соответственно именно для европейцев вопрос ракет средней и меньшей дальности всегда был вопросом "быть или не быть". В НАТО на появление этого оружия в СССР ответили стратегической угрозой в адрес хозяев Кремля: если вы не уничтожите свои SS-20 (так по классификации НАТО назывались эти советские ракеты. - Ред.), то мы создадим такие же - при этом мы в любой момент готовы к переговорам о разоружении.

Кристиан Триппе

Агония ДРСМД

Эта адская логика сработала. Советский Союз "притормозил" и заключил с США ДРСМД. С юридической точки зрения, партнерами по договору являются только эти две страны. И это крайне важно - чтобы понять, почему посредники вроде Хайко Маса сейчас не имеют никаких шансов. Договор подводил итог разрушительной гонке вооружений и многолетним эмоциональным дискуссиям. А теперь мы наблюдаем агонию этого документа. И даже прибор искусственного дыхания от немецкого дипломата не может подарить ему новую жизнь.

Ведь Россия уже много лет нарушает положения договора, разрабатывая ракеты, которые она - как правопреемник СССР - разрабатывать права не имеет. США под руководством Дональда Трампа без долгих размышлений сообщили о выходе из Договора. Под давлением европейских стран-участниц НАТО удалось получить отсрочку: по требованию Вашингтона, у России есть время до 2 февраля для прекращения ряда программ производства вооружений. После чего последует официальное расторжение договора. "Россия может спасти ДРСМД", - убеждал немецкий министр иностранных дел своего российского коллегу. Сергей Лавров однако возразил, что не видит серьезной заинтересованности США в диалоге. Что, попросту говоря, означает: шансов нет.

Оковы ДРСМД?

Дело в том, что Россия, как и США, тоже заинтересована в том, чтобы скинуть с себя накладываемые договором ограничения. Обе страны видят свое противостояние растущей мощи Китая - как стратегически, так в сфере политики и вооружений. При этом КНР свободна от контроля за ракетами средней дальности. В Европе это понимают - но стратегически находятся в слабой позиции. Теперь, в эпоху Трампа, США являются не бесспорным лидером западного мира, как это было 40 лет назад, а ненадежным партнером. Международных консультаций или совместных поисков ответов на глобальные вызовы в ближайшее время не предвидится.

И ко всему прочему Европа находится в постоянном кризисе. "Брекзит" парализовал как британцев, так и Евросоюз, Франция попала в зону внутриполитической турбулетности, а на Германию сейчас смотрят как на слабое звено в европейских вопросах. Правительство в Берлине собирается интенсивно работать над такими темами как контроль над разоружением и отражение угроз в киберпространстве. Все это похвально, но в краткосрочной перспективе не способствует выходу из стратегического тупика, в котором европейцы находятся уже четверть века после окончания холодной войны. При этом цели европейской политики безопасности за все это время не менялись: это по-прежнему не стать ни полем боя, ни мячом в игре сверхдержав.

Автор: Кристиан Триппе, обозреватель DW

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