 Комментарий: Европа в Идлибе расписывается в собственном бессилии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 14.02.2020

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Мнения

Комментарий: Европа в Идлибе расписывается в собственном бессилии

США уходят из Сирии, Европа же, по сути, никогда и не вмешивалась в конфликт. Результаты чудовищны, в том числе и для самой Европы, пишет Райнер Херман специально для DW.

Местные жители покидают Идлиб

Местные жители покидают Идлиб

В Идлибе разразилась гуманитарная катастрофа, а весь мир как будто этого не замечает. Фотографии, напоминающие конец Второй мировой войны, на которых длинные вереницы беженцев со своим скромным скарбом в снег и мороз тянутся на север, поближе к возможно спасительной турецкой границе, должны расшевелить человечество и пробудить интерес к ситуации в провинции Идлиб.

Сирийский режим при поддержке российской авиации и проиранских вооруженных формирований применяет в Идлибе стратегию выжженной земли. Вертолеты сбрасывают бочковые бомбы на больницы, школы, рынки и жилые дома. Крупные населенные пункты обезлюдели и превратились в города-призраки. Недвусмысленный сигнал режима - в будущем здесь не должно быть жизни. Сирийская военная машина будто катком проехала по жизням сотен тысяч беззащитных людей.

По оценкам благотворительных организаций среди изгнанных - 290 000 детей . Каждую ночь кто-то из них замерзает от холода. Но для сирийского режима каждый человек в этой провинции "террорист". В последние годы в Идлиб от армии Асада и вооруженных формирований бежали многие жители Сирии. Другого места, где они могли бы спастись, больше нет.

Нарушение прав человека в Идлибе 

Российское руководство, позволяя делать в Идлибе то, что само делало в чеченском Грозном, цинично участвует в нарушении прав человека. Дамасский режим, применяющий пытки, между тем полностью дискредитирует себя. Тот, кто еще верил, что с власть предержащими в Дамаске еще можно вести переговоры о политическом будущем Сирии, наконец, должен отказаться от своих наивных представлений. Асад и сторонники его режима хотят с помощью бомб создать такую Сирию, в которой жили бы только лояльные сирийцы, а все потенциальные зачинщики волнений и протестов были изгнаны. Но спокойствия это стране не принесет.

Анкара опасается, что каждый второй из четырех миллионов жителей провинции Идлиб может оказаться в Турции, если открыть границу. Сейчас она на замке: ведь еще больше беженцев могут дестабилизировать страну. Да и Европа хочет и должна не допустить нового потока беженцев. Это показывает, какую власть Россия имеет над Европой, если контролирует, как теперь и в случае с Ливией, один из ключевых маршрутов беженцев.

Контекст

По данным ООН, с 1 декабря более полумиллиона жителей сирийской провинции Идлиб бежали от боевых действий. Большинство беженцев - женщины и дети. (05.02.2020)

В министерстве национальной обороны Турции утверждают, что обстрел стал ответом на удары сирийских военных. Армия Турции, в частности, сбила сирийский вертолет. (10.02.2020)

В четверг президенты Путин и Эрдоган вновь провели переговоры. Но телефонный разговор не привел к сближению. Поэтому Турция начинает рискованную игру и пытается военными средствами оттеснить сирийскую армию за те 12 наблюдательных постов, созданные вообще-то для того, чтобы контролировать перемирие в Идлибе, о котором договорились Россия, Турция и Иран.

Результат ухода стражей мирового порядка 

Тем самым Турция может сослужить службу не только самой себе, но и Европе. Поэтому не следует сетовать на то, что в ходе этой операции турецкие военные могли бы использовать и немецкое оружие. Когда Ангела Меркель (Angela Merkel) предложила построить зимнее жилье для 100 000 беженцев в Идлибе, на нее обрушился ураган критики. Европа вновь беспомощна и бессильна, хотя все ценности, которые ей близки, уничтожаются с каждым бомбовым ударом.

Многое в этой ситуации напоминает войну в бывшей Югославии, когда Европа беспомощно смотрела на устроенную сербами резню. Тогда этническим чисткам положил конец только ультиматум американского дипломата Ричарда Холбрука сербскому диктатору Слободану Милошевичу, а затем - точечные бомбовые удары американцев.

Что происходит, когда стражи мирового порядка США уходят, показывают повседневные действия сирийского режима. А Европа, провозгласившая себя защитницей прав человека, вновь расписывается в собственном бессилии.

Автор: Райнер Херман, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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